Koulutetut opettajat elinehto vaihtelevissa olosuhteissa

ALIO

Lauri Kemppinen

Risteilin erään syksyisen viikon ympäri Leedsin esikaupunkeja tutustumassa brittiläisiin alakouluihin. Autonkuljettajanani ja oppaanani toimi paikallinen koulutarkastaja, vanhempi herrasmies, jonka edessä koulujen ovet avautuivat ja rehtorit näyttivät parastaan. Hänellä oli hyvä syy olla ylpeä kouluistaan; näin vain työlleen omistautuneita opettajia, hyvin rakennettuja oppitunteja ja kilttejä oppilaita.

Sinänsä tämä ei ollut yllättävää, koska minulle esiteltiin vain erinomaisen tason (outstanding performance) saavuttaneita alakouluja. Briteissähän julkisen rahoituksen kouluille annetaan muutaman vuoden välein tasoluokitus, mistä huoltajat näkevät, mitä kouluja välttää ja kuntapäättäjät kenen budjettia leikata.

Kouluvierailujen jälkeen keskustelimme autossa usein samoista kysymyksistä. Tarkastaja epäili voimakkaasti maisteritasoisen luokanopettajankoulutuksen mielekkyyttä – olinhan vierailulla juuri nähnyt, kuinka mainiosti suomalaisia vähemmän koulutetut brittiopettajat työskentelevät. Miten vastata tällaisiin väitteisiin?

Suurimmassa osassa maailman maita alakoulun opettajille katsotaan riittävän kandidaattitasoinen koulutus. Pohjoismaat, Tanskaa lukuun ottamatta, muodostavat poikkeuksen tästä säännöstä.

Mistä eri tulkinnat johtuvat? Kysymys on periaatteessa siitä, millaisena opettajan työ nähdään.

Jos yhteiskunnalle riittää se, että opettaja selviää koulutyön arjesta ja osaa noudattaa rehtorin antamia ohjeita, ei pohjakoulutuksen tarvitse olla korkea. Perusrutiinit oppii kyllä nopeasti kentällä.

Tuollaisen koululaitoksen taustalla väijyy ajatus tuotantolaitoksesta, ja niinpä niihin tavallisesti sovelletaan tehtaista peräisin olevia käytäntöjä. Opetustehtaan työntekijöitä on ohjeistettava pikkutarkasti, opetuksen on oltava yhdenmukaista, tuotannon laatua on jatkuvasti tarkkailtava ja sen on oltava kustannustehokasta. Sitä vastoin opettajien autonomiaan nojaava koululaitos tarvitsee korkeasti koulutetun henkilöstön. Kun opetuksen tavoitteena on, että lapset oppivat ajattelemaan itse, ei ole pahitteeksi edellyttää samaa opettajilta.

Suomessa ihanne omaa työtään itsenäisesti suunnittelevasta ja toteuttavasta opettajasta on peräisin kansakoulun syntyajoilta, 1860-luvulta. Teoreettisuuden ja tutkimusperustaisuuden nivominen opettajankoulutukseen on ollut pitkä ja vaativa prosessi, koska akateemisuutta on toisinaan pidetty jopa uhkana opettajan ammatilliselle osaamiselle.

Ei ole aivan yksinkertainen temppu tarjota opiskelijoille hyvin valittuja tutkimusperustaisia lähestymistapoja siten, että ne tuottavat olennaisia työelämävalmiuksia ja akateemisia taitoja. Niinpä suomalaista järjestelmää on vaikea tarjota kopioitavaksi muille maille.

Viime viikolla opettajat ja koululaiset joutuivat ottamaan melkoisen digiloikan. Opettajien oli teknologiaa haltuun ottaessaan kyettävä myös soveltamaan opetussuunnitelmaa itsenäisesti ja luovasti.

Kaikesta päätellen autonomiset, korkeasti koulutetut opettajat ja sovellettavaksi tarkoitettu opetussuunnitelma osoittautuivat voittoisaksi yhdistelmäksi myös poikkeusoloissa. Tällä kokemuksella tulee varmasti olemaan myönteinen vaikutus opettajien asenteisiin ja toimintatapoihin tulevaisuudessa.

Koululaitostamme uudistettiin voimakkaasti 1860-luvun nälkävuosien, sisällissodan ja toisen maailmansodan jälkeen.

Peruskoulu ja opettajankoulutuksen uudistus suunniteltiin maaltamuuton ravistellessa yhteiskunnan rakenteita, ja se toteutettiin öljykriisin aikana.

Poikkeuksellisina aikoina tehtyjen investointien ajatuksena on, että koulutus on tärkein luonnonvaramme ja maamme elinehto.

Jos koronasta toipuva ja lamaan varautuva Suomi ottaa oppia menneisyydestä, kannattaa huomio kiinnittää varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen; se on kohotettava maisteritasoiseksi ja luotava samalla maahan harjoittelupäiväkotijärjestelmä. Kun myrskypilvet kasaantuvat ylle, täytyy katse pitää horisontissa.

Kirjoittaja on kasvatustieteiden dosentti, joka työskentelee yliopistonlehtorina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella.