Puheenvuoro: Keisarin ystävä paljastui juonittelijaksi

Jukka Järvensivu

Antiikin aikana ei oltu kiinnostuneita vuosiluvuista. Roomassakin vuodet ajoitettiin sen perusteella, kuka oli milloinkin konsulina. Tämän vuoksi nykyisin monia tapahtumia on hankala ajoittaa.

Yksi kiistelyn aihe on Jeesuksen ristiinnaulitsemisen vuosi. Raamatun mukaan se tapahtui pääsiäisen aattopäivänä, joka oli tuolloin sapattia edeltävä päivä. Tämän perusteella on laskettavissa, että päivä on ollut nisankuun 14. päivä joko vuosina 30 jKr tai 33 jKr. Edellisessä tapauksessa päivä olisi ollut meikäläisittäin huhtikuun 7. päivä ja jälkimmäisessä huhtikuun 3. päivä.

Sapatin aattona prokuraattori Pontius Pilatuksen eteen tuotiin mies. Juutalaisten neuvoston esittämät syytökset häntä kohtaan olivat vakavia. Hänen selitettiin pitävän itseään juutalaisten kuninkaana ja yllyttävän kansaa kieltäytymään veronmaksusta. Molemmat olivat suoraan keisariin kohdistuvia rikoksia, joihin oli syytä suhtautua vakavasti.

Monet toivoivat maan vapauttamista roomalaisista miehittäjistä ja tekivät terroritekoja roomalaisia vastaan. Galileassa parikymmentä vuotta aiemmin puhjenneen verokapinan vuoksi legioonia oli tarvittu apuun. Kyliä ja kaupunkeja oli palanut maan tasalle, 2000 kapinallista oli ristiinnaulittu ja 6000 myyty orjiksi.

Syytösten tueksi ei löytynyt kuitenkaan todisteita. Maksetut todistajat puhuivat ristiin ja Pilatus tiesi hyvin, mistä oli kysymys. Tuomittavana oleva mies oli uhka juutalaisille vallanpitäjille. Mies oli ilman muuta vapautettava. Pilatuksella ei ollut tunnetusti haluja miellyttää juutalaisia, eikä hänen päätään ollut helppo kääntää.

Mutta nyt maaherra päätti niin kuin ylipapit toivoivat. Miksi?

Ne, jotka uskovat ristiinnaulitsemisen tapahtuneen vuonna 33 jkr ovat usein ottaneet esiin Johanneksen evankeliumin lauseen, jossa juutalaiset huutavat Pilatukselle: ”Jos vapautat hänet, et ole keisarin ystävä” ja miehen nimeltä Lucius Aelius Sejanus.

Sejanusta pidetään yhtenä historian suurimmista juonittelijoista. Hän oli noussut keisari Tiberiuksen luottomieheksi, keisarin henkivartiokaartin komentajaksi ja konsuliksi. Se ei riittänyt kuitenkaan hänelle. Hän halusi keisariksi. Kun Tiberius vetäytyi hänen ehdotuksestaan Caprin saarelle, Sejanusta pidettiin Rooman valtakunnan todellisena johtajana. Hän kykeni valvomaan keisarin postia ja päättämään kuka sai tavata keisarin.

Sejanus käytti valtaansa raivatakseen tieltään kilpailevia vallantavoittelijoita tekaistuin perustein, senaatin jäseniä ja jopa keisarin sukulaisia. Sejanuksen aikeet paljastuivat Tiberiukselle vuonna 31 ja hänet teloitettiin, syytettynä maanpetoksesta ja salaliitosta, kuten myös monet hänen kannattajistaan.

Useiden lähteiden mukaan Pilatus oli Sejanuksen ystävä ja suojatti ja ehkä saanut virkansakin hänen avustuksellaan. Sejanusta pidettiin juutalaisvihaajana ja Pilatusta hänen politiikkansa toteuttajana Juudeassa.

Politiikka muuttui pian Sejanuksen kuoleman jälkeen. Keisari lähetti maaherroilleen määräyksen, jonka mukaan juutalaisia ei saa kohdella huonosti. Tämä ja korkea-arvoisen suojatin menettäminen saattoivat tehdä Pilatuksen varovaisemmaksi, varsinkin, kun hän aiemmin joutunut keisarin nuhdeltavaksi. Uusia valituksia ei saanut enää mennä keisarille, joka jahtasi edelleen säälimättä Sejanuksen kannattajia. Jeesuksen kuolemaa vaatineet tiesivät, miten Pilatusta kannatti kiristää.

Juutalaisten käyttämä termi ”Keisarin ystävä” viittasi Pilatuksen käyttämään kultasormukseen, johon sitä tarkoittavat sanat ”Amicus Caesaris”, oli kirjoitettu. Sormus oli keisarin antama ja merkitsi suurta kunniaa ja velvoitetta toimia sen mukaisesti. Epäonnistumien saattoi merkitä maasta karkotusta tai pakotettuna tehtävää itsemurhaa.

Emme voi kuitenkaan tietää, miten Pilatus olisi tuominnut Jeesuksen, jos Sejanus olisi elänyt. Emmekä tiedä varmuudella sitäkään tapahtuiko ristiinnaulitseminen todella vuonna 33 jKr vai kolme vuotta aiemmin kuten monet uskovat. Yksimielisiä kuitenkin ollaan siitä, että se tapahtui ja sen jälkeen paljon muutakin.

Kirjoittaja on Paattisten seurakunnan kirkkoherra ja Turun tuomiorovastikunnan lääninrovasti.