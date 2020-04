Maatiloilla avoimia työpaikkoja

Suomen huoltovarmuus on kiinni ukrainalaisista työntekijöistä. Näin on, jos viljelijöiden etujärjestön MTK:n puheet pitävät paikkansa. Ulkomainen kausityövoima on suljettujen rajojen takana. Kesän mittaan nähdään, saadaanko avoimet työpaikat maatiloilla täytettyä.