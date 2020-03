Alio: Syöpäpotilaan kannattaa suojautua koronavirukselta

Sirkku JyrkkiöSalla Lempiäinen

Koronavirus on aiheuttanut maailmanlaajuisen pandemian, Euroopasta ja Yhdysvalloista kuullaan päivittäin huolestuttavia uutisia vakavasti sairastuneista.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, kuumetta, yskää ja hengenahdistusta. Useimmiten infektio on lieväoireinen, mutta osa potilaista kärsii hankalasta taudinkuvasta.

Syöpää sairastavien riski saada vaikeaoireinen koronainfektio on suurentunut ja sen takia syöpäpotilaiden pitää pyrkiä suojaamaan itsensä tartunnalta mahdollisimman hyvin. Aiemmin sairastettu ja parantunut syöpä ei tiettävästi lisätä riskiä hankalalle infektiolle.

Koronavirus leviää pisara- ja kosketustartunnan kautta. Virus säilyy pinnoilla kuten esim. ovenkahvoissa ilmeisesti jopa päiviä. Syöpäpotilaiden tartuntariskin pienentämiseksi pätevät samat yleisohjeet kuin kaikille muillekin. Tärkeintä on käsien pesu lämpimällä vedellä ja saippualla, käsiä pitää pestä vähintään 20 sekunnin ajan.

Kasvojen koskettamista pitää välttää tartuntariskin vähentämiseksi. Julkisilla paikoilla kannattaa pitää vähintään yhden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Valtiovallan toimet sosiaalisten kontaktien vähentämiseksi ovat tarpeellisia viruksen leviämisen hidastamiseksi.

Useimpien potilaiden, myös syöpää sairastavien, koronainfektiot ovat lieväoireisia. Yskiessä ja niistäessä pitää varoa, ettei levitetä taudinaiheuttajia ympäristöön. Yskitään hihaan tai kertakäyttönenäliinaan ja nenäliina laitetaan nopeasti polttojätteisiin.

Lieväoireisen koronainfektion hoitoon riittää lepo ja kuumelääke. Sairaalahoitoa tarvitaan, jos hengenahdistusoireet ovat hankalia tai potilaan yleistila heikkenee. Koronainfektio voi mennä ohi lähes huomaamattomasti, mutta hankala taudin muoto voi kestää muutaman viikon ajan.

Sairaalassa huolehditaan hygieniasta mahdollisimman huolellisesti ja epidemia-aikana siivousta tehostetaan. Silti sairaalaympäristö on paikka, jossa käy paljon ihmisiä ja se jo sinänsä lisää tartuntavaaraa. Kansainvälinen suositus on, että syöpäpotilaiden sairaalakäyntejä pyritään epidemian aikana minimoimaan ja sen takia osa käynneistä korvataan puhelinsoitoilla.

Vaikka osa sairaalaan tehtävistä käynneistä korvataan epidemia-aikaan puhelinsoitoilla, kutsutaan syöpäpotilas sairaalaan aina, kun se on syövän hoidon takia välttämätöntä. Syövän diagnostiikka ja hoito toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Sairaalassa ja sen odotustiloissa kannattaa pitää turvaväliä muihin ihmisiin. Sairaalaan ei epidemia-aikana saisi tulla ulkopuolisia ihmisiä, toisin sanoen omaiset eivät voi tulla potilaan mukana sairaalaan. Yksilöllisissä tilanteissa voidaan tehdä poikkeuksia, esimerkiksi jos potilas tarvitsee kuljetusapua käytössä olevan pyörätuolin takia.

Syövän hoitoon käytetyistä lääkkeistä osa on sellaisia, jotka heikentävät potilaan luontaista puolustuskykyä. Syöpälääkärit ovat verkostoituneet kansainvälisesti ja vaikka koronainfektio on uusi tauti, on muualta maailmasta ehtinyt jo kertyä tietoa hoitokokemuksista.

Syövän parantamiseen tähtäävät leikkaukset ja sädehoidot pyritään toteuttamaan normaalisti. Koronaepidemian aiheuttama lisäriski potilaan terveydelle huomioidaan syövän hoitoa suunniteltaessa.

Joissain tilanteissa lääkehoidon annostelua voidaan esimerkiksi harventaa tai tauottaa tai valita potilaalle vähemmän riskiä aiheuttavia lääkkeitä, jotta mahdollisen infektion aiheuttamaa vaaraa voitaisiin vähentää. Epidemian aikana on erityisen tärkeää muistaa, että syöpäpotilaan pitää ilmoittaa puhelimitse sairaalaan flunssaoireistaan ennen käyntiä ja sopia henkilökunnan kanssa siitä, miten kannattaa toimia.

Meidän on syytä suhtautua kaikella vakavuudella koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan. On tärkeää suojautua virukselta ja pyrkiä välttämään mahdollista tartuntaa.

Vaikka joudumme pitämään fyysistä etäisyyttä toisiimme, yhteistyössä voimme kuitenkin toteuttaa parhaan mahdollisen syövän hoidon.

Sirkku Jyrkkiö ja Salla Lempiäinen ovat syöpätautien erikoislääkäreitä Läntisessä syöpäkeskuksessa.