Alio: Rintasyöpäpotilaalla on oikeus kahteen rintaan

ALIO

Nina Brück

Rintasyöpäleikkauksessa poistetun rinnan korjaus on osa syöpähoitoa. Plastiikkakirurgin rakentama uusi rinta ei ole kauneuskirurgiaa, vaan syöpäpotilaan elämänlaatua korjaavaa kirurgiaa.

Lähes kaikki tuntevat tai tietävät jonkun, jolla on tai on ollut rintasyöpä. Rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin syöpä. Mikäli tauti todetaan varhaisessa vaiheessa, on ennuste erinomainen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä noin 600 naista sairastuu vuosittain rintasyöpään. Rintasyövän hoito koostuu kirurgiasta ja lääke- ja sädehoidosta, jotka räätälöidään kullekin potilaalle taudin biologisen luonteen mukaan.

Suurimmalle osalle potilaista voidaan tehdä rinnan säästävä leikkaus, mutta osalla potilaista joudutaan poistamaan koko rinta. Syitä rinnan poistoon ovat iso syöpä rinnan kokoon nähden, laaja syövän esiaste, rintasyövälle altistava geenimutaatio (syövän yhteydessä) ja aiempi sädehoito. Myös tulehduksellinen rintasyöpä tai laajalti ihoon tai lihakseen kasvava syöpä ovat poiston aiheita.

Mikäli päädytään rinnan poistoon, voidaan tietyissä tilanteissa tarjota potilaalle uusi rinta syöpäleikkauksen yhteydessä (välitön rintarekonstruktio). Muille potilaille uusi rinta tehdään syöpähoitojen jälkeen (myöhäisrintarekonstruktio).

Rintarekonstruktiosta vastaa plastiikkakirurgi. Tyksissä yleisimmin käytettävät rekonstruktiomenetelmät ovat rintaproteesi eli implantti, rasvansiirto, leveä selkälihas (latissimus dorsi, LD) sekä mikrokirurgiset kielekkeet alavatsalta (DIEP/ TRAM) tai sisäreidestä (TMG/TUG).

Kun potilas tulee vastaanotolle rinnan korjauksen harkintaan, täytyy huomioida potilaan muut sairaudet, mahdollinen ylipaino, tupakointi, potilaan ammatti (fyysinen työ vai toimistotyö) ja harrastukset (esim. kilpahiihto, golf, melonta). Lisäksi potilaan ruumiinrakenne vaikuttaa siihen, missä ylimääräistä kudosta on (ns. omena-, päärynä-, suorakaide- tai tiimalasivartalo). Tärkeintä on kuitenkin potilaan oma mielipide.

Potilaat, joille suunnitellaan välitöntä rekonstruktiota, ovat juuri kuulleet syöpään sairastumisestaan ja samassa yhteydessä täytyisi tehdä päätös uuden rinnan rakentamisesta. Valitettavasti syövän takia miettimisaikaa voidaan antaa korkeintaan pari päivää. Kontrasti uuteen rintaan tulee aina olemaan merkittävä, koska potilaan mennessä leikkaussaliin hänellä on oma rinta ja salista ulos tullessa uusi rinta, joka ei koskaan tule olemaan täysin samanlainen kuin lähtötilanne oli.

Myöhäisrekonstruktioon tulevat naiset ovat jo eläneet ilman toista rintaa ja tietävät, millaista arki on ulkoisen proteesin kanssa. Osa potilaista kokee, että elämä yhdellä rinnalla sujuu hyvin. Ulkoinen proteesi ei tunnu hankalalta.

Kaikki eivät halua uutta, mahdollisesti paljon suurempaa leikkausta. Tällöin kannattaa tarkkaan miettiä, onko järkevää lähteä uuteen leikkaukseen, jos se ei varsinaisesti paranna elämänlaatua.

Toiset kokevat rinnattomuuden rajoittavan elämää. He eivät ole esimerkiksi käyneet rintaleikkauksen jälkeen kertaakaan uimahallissa, vaikka ennen olivat ahkeria uimareita. Urheilu hiostavan proteesin kanssa koetaan hankalaksi. Vaatteita valitessa on varottava käyttämästä liian avointa pääntietä, jotta eteenpäin kumartuessa proteesi tai arpi ei tule näkyviin. Vartalo ja ryhti koetaan epätasapainoiseksi, vinoksi. Kuoppa aiemman rinnan kohdalla muistuttaa syövästä joka päivä.

Poliklinikalla käydään läpi eri leikkaustekniikat ja arvioidaan, mikä on kullekin potilaalle paras mahdollinen. Joskus hyviä vaihtoehtoja on useita ja tällöin päätökseen vaikuttavat muun muassa kuinka isoon leikkaukseen potilas on valmis, komplikaatioriskit, arvet, toipuminen ja sairasloman tarve.

Myöhäisrekonstruktiopotilaalle annetaan miettimisaikaa riittävästi ja sen jälkeen keskustellaan vielä asiasta puhelimitse. Myös jäljellä olevaa rintaa voidaan joskus pienentää, jotta puoliero ei olisi niin suuri.

Tavoitteena on, että potilas tekee päätöksen, mikä hänelle tuntuu parhaimmalta, on se sitten elämää yhden tai kahden rinnan kanssa tai täysin rinnattomana.

Kirjoittaja on plastiikkakirurgian erikoislääkäri Tyksissä.