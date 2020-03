Alio: Väkivaltaa koskevat uhkakuvat vahvistavat eriarvoisuutta

Satu Lidman

Tuija Virkki

Ajankohtaisissa keskusteluissa tiettyihin ihmisryhmiin liitetyt väkivaltaiset uhkakuvat peilaavat ja kärjistävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Meidän on puhuttava väkivaltariskeistä, mutta tämä ei saa johtaa yksinkertaistavaan leimaamiseen, jossa asetamme jo ennestään eriarvoisessa asemassa olevat ryhmät pelkojen, vihan ja ulossulkemisen kohteiksi.

Erityisesti verkkofoorumien kansalaiskeskusteluissa väkivallan tekeminen yhdistyy monenlaisiin eriarvoisuuden ulottuvuuksiin, kuten etniseen, uskonnolliseen ja kulttuuriseen taustaan sekä sukupuoleen, sosioekonomiseen tilanteeseen ja sosiaalisiin ongelmiin. Tämä on omiaan ruokkimaan vastakkainasetteluita yhteiskunnassa.

Viime vuosina etenkin muslimitaustaiset miehet on herkästi mielletty potentiaalisiksi seksuaaliväkivallan harjoittajiksi tai terroristeiksi. Näitä mielikuvia on käytetty perusteluna maahanmuuton rajoittamiselle ja turvapaikkapolitiikan kiristämiselle.

Myös romanit leimataan usein kollektiivisesti valtaväestöä väkivaltaisemmiksi, eikä heitä kohdata yksilöinä. Ympäristölleen vaarallisiksi mielletään samoin esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmaiset sekä kouluttamaton kansanosa ja syrjäytyneet, joiden ajatellaan olevan kykenemättömiä hillitsemään aggressioitaan.

Tällaiset väkivaltaistavat uhkakuvat rakentuvat ennakkoluuloista käsin ja saavat pontta julkisuuteen tulleiden väkivaltatapausten vääristävistä tulkinnoista. Monimutkaisten ilmiöiden taustojen, syiden ja ratkaisujen yksinkertaistaminen johtaa yleistyksiin, jotka eivät edesauta turvallisuutta.

Perusteettomilla uhkakuvilla ei ole vain eriarvoistavia vaan suorastaan väkivaltaisia seurauksia, mikäli käytämme niitä oikeuttamaan halveksuntaa, epäinhimillistämistä, välinpitämättömyyttä tai kaltoinkohtelua. Niiden kautta ihmisarvo ja ihmisoikeudet näyttäytyvät ehdollisina: ne ansaitaan tai menetetään tiettyihin ihmisryhmiin liitettyjen ominaisuuksien perusteella.

Nykytilanteella on pitkä historiallinen taustansa. Vuosisatojen ajan esimerkiksi romaniväestön, ei-kristittyjen, seksuaalivähemmistöjen sekä etnisesti erottuvien ryhmien on koettu uhkaavan yhteiskunnan vakautta niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Valtaväestöstä poikkeavien ryhmien toiseuttaminen yhdeksi ongelmalliseksi joukoksi on vahvistanut valtaväestön moraalista ylemmyydentunnetta. Näillä keinoin ei kuitenkaan olla onnistuttu luomaan väkivallatonta ja vakaata yhteiskuntaa.

Nykyään syrjintä on kielletty lailla, mutta menneiden aikojen kaiut kuuluvat yhä merkittävämmäksi keskusteluareenaksi muodostuneessa sosiaalisessa mediassa. Se toimii tahattomien ja tahallisten väärinymmärryksien kasvualustana, kierrättäjänä ja lietsojana. Käsitykset väkivallan lisääntymisestä ja tähän kytkeytyvät pelot ovat usein yhteydessä myös niin sanottujen vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön rikostiedon lähteenä.

Väkivaltaa koskevien mielivaltaisten uhkakuvien ei tule olla väline poliittisten päämäärien edistämiseksi. Keskeinen kysymys onkin, miten onnistumme katkaisemaan eriarvoisuutta vahvistavien uhkakuvien kiertokulun siten, ettei tämä vaienna puhetta tosiasiallisista väkivaltailmiöistä.

Meidän on tunnistettava erilaiset väkivaltariskit ja etsittävä keinoja niiden torjumiseksi. Esimerkiksi kunniaan liittyvä väkivalta ja seksuaaliväkivalta ovat vakavia, tehokkaita toimia vaativia ongelmia. Niiden olemassaolon tunnustaminen ei kuitenkaan saa johtaa rasismiin tai yksioikoisuuteen: emme voi varmuudella päätellä yksilön ulkonäön tai taustan perusteella mitään hänen asenteistaan ja aikomuksistaan.

Emme tarvitse oletuksia ja uskomuksia, vaan tietoa ja ratkaisukeskeisyyttä. Mielipiteet eivät ole faktoja. Julkisessa keskustelussa tulee aiempaa rohkeammin nähdä väkivaltailmiöt osana historiallisesti muodostuneita ja nykyhetkessä monin tavoin ylläpidettyjen valtasuhteiden kokonaisuutta.

Ulossulkemisen ja osoittelun sijaan tulee rakentaa kuuluvuuden tunnetta niiden kohdalla, jotka syystä tai toisesta elävät yhteiskunnan marginaalissa. Tämä ei tarkoita väkivallantekojen ja uhan väheksymistä, vaan päinvastoin niiden moniulotteisempaa ja ratkaisukeskeisempää tarkastelua.

Dosentit Satu Lidman ja Tuija Virkki työskentelevät tutkijoina Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavat tulkinnat”.