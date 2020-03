Koronavirus muutti tunnelman Suomessa torstaina: tapahtumia peruttiin urakalla, yrittäjien tilaukset katosivat ja kalenterit tyhjenivät

VIIKON ANALYYSI

Riitta Monto

riitta.monto@ts.fi

Twitter: @RiittaMonto

Samana päivänä, torstaina tartuntatapausten määrä ylitti Suomessa sadan. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi edellisenä päivänä keskiviikkona. Euroopassa tapauksia on jo yli 36 000, joista lähes puolet Italiassa.

Uutisjuttujen kuvituksesta tuttu sakarainen möllykkä, koronavirus, oli alkanut sairastuttaa ihmisiä myös Suomessa kiihtyvään tahtiin. Lauantaina tapausten määrä oli yli 200.

1. Järkeviä ratkaisuja ilman paniikkia.

Paniikkiin ei ole syytä, mutta koronaviruksen leviämisen estäminen tai vähintään hidastaminen vaati tehokkaita keinoja. Torstaina hallitus kehotti perumaan kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet toukokuun loppuun saakka. Perjantaina aluehallintovirastot antoivat määräyksen tilaisuuksien perumisesta.

Ulkoministeriö kehotti välttämään ulkomaanmatkailua, ja hallitus suositti ulkomailta palaavien kahden viikon kotikaranteenia ja etätöitä.

Tuomiopäivän tunnelma leijaili kaikkialle. Kansalaiset tuntuivat kuitenkin ymmärtävän hyvin, että yhteisten sirkushuvien aika on myöhemmin.

Tiukat rajoitustoimet vaikuttavat monin tavoin ihmisten arkeen, työhön ja juhlaan. Rajoituksista huolimatta koronaviruksen vastaisessa taistelussa tärkeä tavoite kuitenkin on, ettei maailma pysähdy ja Suomi lamaannu.

Osakekurssit ovat heittelehtineet ja vaikutukset kansainväliseen talouteen ovat huolestuttavat, mutta myös paikallisesti koronavirus vei kertaheitolla monen yrittäjän työt. Moni esiintyvä taiteilija, kouluttaja, kurssittaja ja liikuntayrittäjä on kertonut kalenterin tyhjentyneen peruutuksista. Vaikka moni tilaisuus järjestetään myöhemmin, yrittäjän toimeentulomenetyksiä ne eivät paikkaa.

Suuremmat yritykset, kuten Viking Line, Tallink Silja, Valmet Automotive ja TOK Turun alueella alkoivat perjantaina yksi toisensa jälkeen ilmoittaa yt-neuvotteluista, lomautuksista ja väen tilapäisestä vähentämisestä (TS 14.3.).

2. Korona hiljensi kulttuuri- ja urheilukaupungin.

Turussa vaikutukset olivat heti suuret: Turun kaupunginorkesteri soitti jo torstaina tyhjälle salille. Yleisöllä ei ole vähään aikaan asiaa konserttitalolle, mutta filharmonista orkesteria voi kuunnella verkon kautta. Myös Turun kaupunginteatteri perui kevään näytökset noin kuukaudeksi, eikä ensi viikolla teatterin lämpiöön kokoonnuta TS Kirja -klubille.

Logomon konsertit ja suuret tapahtumat lykkääntyvät. Museoiden yleisötilaisuudet on peruttu, vaikka näyttelyt ovat ainakin toistaiseksi auki. Korona todellakin hiljentää kulttuurikaupungin (TS 14.3.). Turun pääkirjaston yleisötapahtumat peruutettiin, mutta kirjastot ovat ainakin toistaiseksi auki.

Hiljaista on myös urheilurintamalla: ottelut pelataan tyhjille katsomoille tai kausi päätetään kesken, kuten Jääkiekon Liiga, joka jättää tämän kauden ilman Suomen mestaria.

Vaikka lapset käyvät edelleen koulua, harrastukset loppuivat kuin seinään. Nyt lapsilla on tavallista runsaammin aikaa vanhemmilleen. Urheilu- ja kulttuuritapahtumien lisäksi liikuntapaikat on suljettu ja harrastukset pakkotauolla, joten monet vanhemmat ovat poikkeuksellisen paljon kotona, varsinkin, kun monet työpaikat suosivat nyt etätöitä.

Terveydenhuollossa resurssit on varattava sairastuneiden hoitoon. Yksi käytännön keino on pitää päiväkodit ja koulut toiminnassa, ellei tilanne rajusti muutu. Kun normaali elämä on järjestyksessä, terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät töihin.

3. Onnistunut kriisiviestintä torjuu huhuja.

Mattimeikäläinen ei ole asiantuntija. Sosiaalisen median aktiivikommentoija ei ole asiantuntija huolimatta siitä, miten kovaa meteliä pitää.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijat sen sijaan ovat tammikuusta asti esimerkillisen maltillisesti ja perusteellisesti kertoneet tilanteesta maailmalla ja meillä.

Maan johto osoitti torstai-iltana erinomaista kriisiviestinnän hallintaa. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi vakuuttavasti perustellen uusista torjuntakeinoista, jotka vaikuttavat käytännössä kaikkien ihmisten elämään. Tärkeä viesti oli myös se, että kaikki eduskuntapuolueet yksimielisesti ovat valmiita ottamaan valmiuslain käyttöön tarvittaessa. Tänään sunnuntaina hallituksen viisikko on koronaviruksen vuoksi koolla ja koko hallitus maanantaina.

Valmiuslain tarkoituksena on suojata ihmisiä poikkeusoloissa. Laki mahdollistaa laajan puuttumisen kansalaisten oikeuksiin, jossa poikkeusolot syntyvät esimerkiksi hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin vuoksi. Asiantuntijoiden tietoihin pohjaten hallituksen mukaan vielä ei ole ollut tarvetta valmiuslain käyttöön.

Oppositio on vaatinut hallitukselta järeämpiä toimia. Ihmisten terveyttä uhkaavassa kriisissä ei kuitenkaan pidä olla sijaa populistiselle politikoinnille. Torstai-iltana Ylen tv-haastattelussa presidentti Sauli Niinistö ei nähnyt toistaiseksi tarvetta valmiuslakien käyttöön. Presidentin maltillisuutta huokuva esiintyminen jätti elämään viime päivinä ansaitusti paljon toistetun lauseen: "Nyt on otettava fyysistä etäisyyttä mutta lisättävä henkistä läheisyyttä."

Jokaisen on omalta osaltaan tärkeä noudattaa viranomaisten ohjeita. Hyvä on kuitenkin muistaa, ettei koronaviruksen aiheuttama tauti ole osoittautunut vaaralliseksi lapsille tai terveille työikäisille. Tästäkin muistutti lauantainaamuna terveydenhuollon asiantuntijoiden erinomaista viestintälinjaa Ylen Ykkösaamussa jatkanut HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen.

Kirjoittaja on Turun Sanomien

päätoimittaja.

