Mitä ihmettä tapahtuu pienille kouluille?

Koulujen lakkautuksia suunnitellaan kaikkialla Suomessa. Viimeisten 30 vuoden kuluessa lakkautustahti on ollut raju; lähes sata koulua vuodessa. Peruskouluja on jäljellä vähän yli 2000 kappaletta. Saman verran kouluja Suomessa on ollut viimeksi vuonna 1905.