Onko USA:n presidentti oikeuden yläpuolella?

PUHEENVUORO

Jukka Kekkonen

Lauri Hannikainen

Presidentti Donald Trumpin salaisesta viestittelystä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille aiheutunutta virkarikossyytettä on käsitelty Yhdysvaltojen kongressissa tavalla, joka herättää kysymyksen presidentin toiminnan rajoista ja oikeusvaltioperiaatteesta.

Trump oli vaatinut Zelenskyitä ilmoittamaan, että Ukraina on aloittanut korruptiotutkinnan Trumpin demokraattisen haastajan Joe Bidenin ja hänen poikansa Hunter Bidenin liiketoimista. Trumpin toiveena oli, että tutkinnassa nousisi esiin osallistuminen korruptioon. Kiristyskeinona Trump käytti Ukrainalle luvatun 400 miljoonan dollarin aseavun pysäyttämistä.

Vastoin Trumpin pyrkimystä hänen kommunikointinsa Zelenskyille tuli julkiseksi, minkä takia Trump antoi luvan aseavun maksamiseen. Presidentin katsottiin toimineen täysin vastoin valtionpäämieheltä edellytettyä käytöstä.

USA:n perustuslain mukaan kongressilla on toimivalta käsitellä sitä, onko presidentti toiminut niin räikeällä tavalla, että hänet on syytä panna viralta. Kyseessä ei ole tuomioistuimen oikeudenkäynti vaan poliittis-oikeudellinen menettely, jossa viraltapanon kynnystä ei ole määritelty perustuslaissa.

Kun virkasyytetutkimus aloitettiin kongressin edustajanhuoneessa, Trump ei suostunut tulemaan kuultavaksi ja kielsi Valkoisen talon virkailijoita todistamasta. Tämä nosti kysymyksen mielekkään käsittelyn estämisestä valokeilaan.

Edustajahuoneessa käsittely oli suunnilleen asiallista, mutta kun lopullisten päätösten teko siirtyi senaattiin, käsittely kävi korostetun poliittiseksi. Enemmistönä oleva republikaanipuolue halusi asian mahdollisimman pian päätökseen ja kielsi lisätodistajien kuulemisen. Kiellon kohteena oli Trumpin entinen neuvonantaja John Bolton, joka oli valmis vahvistamaan Trumpin kiristäneen ukrainalaisia.

Republikaanien perustelu oli, että Trumpin toiminta oli toki sopimatonta mutta ei sillä tavoin laitonta, että siitä tulisi nostaa virkasyyte ja erottaa presidentti.

Ottakaamme vertailukohdaksi presidentti Richard Nixon, jolla oli huomattava rooli republikaanien likaisen työn ryhmän päättäessä murtautumisesta demokraattisen puolueen päämajaan. Kun tämä tieto tuli julkisuuteen, Nixon ei kestänyt painetta vaan erosi itse. Tuolloin yhteiskuntamoraali oli korkeampi USA:ssa kuin nykyään – taustalla muun muassa Yhdysvaltojen haaksirikkoon päättyvä rooli Vietnamin sodassa.

Nixonin pyrkimyksenä oli vakoilla kilpailevaa puoluetta pyrkimyksessä vaikeuttaa sen toimintaa ja saada etua republikaanipuolueelle. Se oli laiton operaatio USA:n lainsäädännön mukaan. Trump puolestaan yritti valjastaa vieraan valtion presidentti osallistumaan kotimaan poliittisen kilpailijan mustamaalaamiseen. Tätä ei USA:n lainsäädäntö käsittele, mutta se on räikeästi vastoin oikeusvaltioperiaatetta ja presidentiltä odotettua arvokasta käytöstä.

Trumpia koskevan syytteen käsittely herättää kysymyksiä oikeusvaltion näkökulmasta. Sen keskeinen periaate on ylimmän yhteiskunnallisen vallan jakaminen. Sen yksi osapuoli on riippumaton tuomioistuinlaitos.

Järjestelmän ideana – ja sitä kuvastaa hyvin USA:n perustuslaki – on eri valtapoolien vallanjako siten, että väärinkäytön mahdollisuudet minimoituvat. Vallanjako ei voi olla täysin ehdoton, ja eri valtapoolien suhteiden määrittelyssäkin on erilaisia mahdollisuuksia. Kuitenkin tuomioistuinten oikeudellisen roolin keskeisyys on välttämätön elementti oikeusvaltiossa.

Vaikka normit olivat kunnossa, voi todellisuus olla toinen. Yhteiskunnalliset muutokset voivat johtaa siihen, kuinka vahvasti oikeusvaltio toimii käytännössä. Trump-käsittely herättää huolestusta. Joku tai jotain on muuttunut. Tämän päivän poliittinen todellisuus ja sen taustalla oleva yhteiskunnallinen konteksti on erilainen kuin 1970-luvun alussa.

Tarkasteltu prosessi oli niin vahvasti poliittinen, että sen pitäisi herättää syvää huolta oikeusvaltion tilasta USA:ssa. On vaikeaa hyväksyä oikeudellisia perusteita syytteen hylkäämiselle.

Jukka Kekkonen on oikeushistorian professori Helsingin yliopistossa ja Lauri Hannikainen kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori, Helsinki.