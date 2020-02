Puheenvuoro: Tehdään Turkuun toimiva konserttitalo

Janne Auvinen

Väitän, että tämä maa on täynnä kulttuurirakennuksia, joita ei juuri koskaan käytetä siihen, mihin ne on suunniteltu. Ihan tottako? On, uskokaa minua.

Tämä ei johdu siitä, että suunnittelijat olisivat taitamattomia, tai käyttäjät eivät ymmärtäisi talojen käyttötarkoitusta, vaan siitä, että käyttötarkoitus on alun perin valittu väärin. Seudulla ei ole tarvetta sille, mitä rakennettiin, vaan jollekin aivan muulle. Samaan aikaan ollaan epätoivoisia siitä, kuinka vähän rahaa on kulttuuriin käytettävissä.

Mikä sen epäonnistumisen sitten aiheuttaa? Väärät valinnat. Kuvitellut tarpeet. Toden ja haaveen välinen kuilu.

Vääristä valinnoista ei synny kuin valmiin talon loputon korjaustarve ja lisäkustannukset, joihin ei oikein olisi varaa. Kannattaa valita oikein, jotta ei tee todeksi vanhaa helmasyntiä: koskaan ei ole varaa tehdä kunnolla, mutta aina on varaa tehdä kahteen kertaan.

Usein ongelma on priorisoinnin puute, liian monen tarpeen tyydyttäminen. Vaikka monitoimisuus onkin onnistunut erinomaisesti Logomossa ja Verkatehtaalla, akustisen musiikin konserttisaleihin pätee yhä vanha suunnitteluviisaus: monitoimisalissa ei voi tehdä mitään hyvin. Siksi valitaan pääkäyttötarkoitus ja tyydytään siihen, että kaikki muu toimii sen ehdoilla.

Onneksi Turussa todellinen tarve nyt tiedetään. Keskityttäköön siihen ilman kompromisseja. Maailmanluokan orkesteri ansaitsee sen. Sitä puoltaa sekin, ettei ole tarvetta ajautua vääriin monikäyttöisyyden kompromisseihin, sillä sen taakan on ottanut kantaakseen jo Logomo.

Ei akustiikka ole mitään salatiedettä, ja Suomessa on tarjolla maailman parasta ymmärrystä siitä. Akustisesti huono sali toimii ilmaisun esteenä. Osaaminen jää kokematta katsomossa, kun esiintyjä ei kykene antamaan parastaan.

Mutta eivät konserttisalit ole pelkkää akustiikkaa ja koreita yleisölämpiöitä upeilla näkymillä. Ne ovat työpaikkoja, toimivia musiikin tehtaita, joissa tehdään loputtomasti näkymätöntä työtä taustalla. Työtä, joka huipentuu siihen, että orkesteri asettuu lavalle antamaan itsensä ja taiteensa sitä janoavalle kokijajoukolle.

Logistiikka, outo lähestymistapa taiteen temppeliin, on yksi tärkeimmistä osatekijöistä temppelin toimivuudessa. Se, että niin tavarat kuin ihmisetkin liikkuvat turvallisesti, nopeasti ja esteettömästi omia reittejään niin alueella kuin rakennuksessa.

Se, että toiminnan kustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi. Että flyygeli mahtuu ovesta. Että katsomo on esteetön, ja myös esiintyjien alueet ovat. Että kaikelle on työ- ja varastotilaa. Että arvokkaat ja herkät soittimet pysyvät kunnossa.

Oikein suunniteltu logistiikka on minkä tahansa esittämisen tilan ehdoton toiminnallinen edellytys.

Ja se sijainti. Keskustelu näyttäisi perustuvan enemmän mielikuviin kuin tutkittuun faktaan. Valitako näyttävin? Vai yhteys olemassa olevaan infrastruktuuriin? Historiallinen sijainti, vai kokonaan uusi?

Kuulen äänekkäitä mielipiteitä sijainnista, mutta jos minä joutuisin asiasta päättämään, haluaisin kyllä nykyistä enemmän lähtötietoja päätökseni tueksi. Selvityksiä, miten talosta saadaan toimiva ehdotetussa paikassa. Vasta, kun tiedetään, minkälaisia toiminnallisia haasteita missäkin syntyy, voidaan kiihkottomasti vertaillen päättää, mihin talo rakennetaan. Ollaan tekemässä toimivaa konserttitaloa, ei pelkkää julkisivua.

Turkulaisena musiikinystävänä ja veronmaksajana esitän toiveen, että täällä uskotaan asiantuntijoita, kun yhteisiä rahoja käytetään. Suunnitelkaa kenkälaatikkomallinen sali. Ei ole sattumaa, että juuri ne ovat maailman parhaita.

Kirjoitus on lyhennelmä Turun Soitannollisen Seuran 230-vuosijuhlassa 25.1. pidetystä juhlaesitelmästä.

Kirjoittaja on Hämeenlinnan Verkatehtaan toimitusjohtaja ja esitystilojen suunnittelun asiantuntija, joka parhaillaan valmistelee väitöskirjaa toimivan esitystilan suunnittelusta Aalto-yliopistossa.