Puheenvuoro:Katsomusdialogi on välttämätöntä

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Jordanian kuningas Abdullah II ehdotti YK:n yleiskokouksessa kansainvälisen uskontojen ja katsomusten välisen harmonian viikon viettämistä. Eri vakaumuksia edustavien vuoropuhelun ja yhteistyön edistäminen ei saa jäädä vain tähän yhteen helmikuiseen viikkoon, 1.–7.2., eikä muutoinkaan pelkkiin järjestettyihin dialogitilaisuuksiin.

Tarvitsemme aikaisempaa huomattavasti enemmän niin sanottua katsomuksellista yleissivistystä, mutta tarvitsemme myös konkreettisia valmiuksia dialogiin, joka karttuu aitojen kohtaamisten kautta.

Erilaisten katsomusten ja uskontojen edustajien tunteminen arjessa pitää yllä ja rakentaa sosiaalista yhteiseloa, vuorovaikutusta ja kasvattaa ihmisiä suurempaan tietoisuuteen elämästä ja sen kunnioittamisesta jokaisen kohdalla.

Katsomusdialogi kuuluu kaikille, sillä dialogi tapahtuu juuri arjessa; kaduilla, puistoissa, kouluissa ja työpaikoilla ja ylipäätään kansalaisten keskinäisessä kanssakäymisessä. Yksi tapa viettää tätä YK:n harmonian viikkoa olisi rohkaista avaamaan kotejaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisille kanssaihmisille ja innostua esittelemään arkiruokia ja ylipäätään tavallista elämää kotona.

Kohtaamisten kautta ystävystytään. Näin on muun muassa käynyt ruohonjuuritason dialogitoiminnassa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta kansainvälisesti merkittävän järjestön URIn (United Religions Initiative) perustamisesta. Turkuun perustettiin Pohjoismaiden ensimmäinen piiri, Turun Uskontojen Foorumi, jonka jäsenet ovat jatkaneet aktiivisuuttaan myös myöhemmin muodostuneessa toiminnassa.

Pääkaupunkiseudulla on esimerkiksi järjestetty keskustelutilaisuuksien ja säännöllisten dialogipiirien lisäksi yhteisiä uskontokuntakävelyitä, rauhanrukoushetkiä, siivoustalkoita, purjehduksia ja piknikkejä. Lisäksi katsomusdialogia on jalkautettu muun muassa akateemiseen maailmaan Helsingin yliopistossa sekä tutkimuksen että harmonian viikon yhteydessä. Toiminnassa titteleillä ei ole ollut mitään merkitystä, koska jokainen on edustanut omaa itseään ja omaa henkilökohtaista vakaumustaan. Näissä kohtaamisissa ihmiset opettavat toinen toisiaan vieraanvaraisuuteen ja toistensa kunnioittamiseen.

Katsomusdialogi antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten moninaisuuden ymmärtämiseen syvällisellä tavalla. Se edesauttaa uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen lisääntymistä sekä luo osaltaan uskonnollista ja katsomuksellista lukutaitoa, joka on yksi globaalin kansalaisen perustaidoista.

Viime aikoina on taas keskusteltu katsomusaineiden opettamisesta kouluissa. Katsomusdialogisuuden tulee olla läsnä koko koulun kulttuurissa – ei vain katsomusaineiden opettajien toimesta, erillisillä katsomusaineiden tunneilla. Lapset ja nuoret tarvitsevat yhdessä tapahtuvaa eri uskontoihin ja katsomuksiin porautuvaa opiskelua, jossa pääpainona tulee olla vuorovaikutus: dialogitaitojen opettaminen ja vahvistaminen. Pelkkä tieto eri katsomuksista ei riitä, vaan tarvitaan myös käytännön esimerkkejä, harjoittelua ja osallistumista.

Maailmamme huomattavasti moninaistuu entisestään. Yhdessä elämisen ja tekemisen taidot korostuvat kaikkialla eri toimijoiden kesken. Esimerkiksi ydinsodan ja ilmastokatastrofin uhka on viime vuoden jälkeen kasvanut entistä pahemmaksi, arvioivat niin sanottua maailmanlopun kelloa ylläpitävät tutkijat. Tämän kellon isoa viisaria siirrettiin hiljattain 20 sekuntia lähemmäksi keskiyötä, jolloin kello näyttää nyt sataa sekuntia vaille keskiyön. Näin lähellä se ei ole koskaan aiemmin ollut.

Tarvitsemme resursseja opettajien täydennyskoulutuksiin, missä saadaan valmennusta katsomusdialogisuuteen. Opettajan tulee itsekin olla dialogitaitoinen ohjatessaan oppilaitaan sosiaaliseen yhteiseloon ja ennen kaikkea opettajalla tulee olla kokemusta vuorovaikutuksesta uskonnoiltaan ja katsomuksiltaan erilaisten ihmisten kanssa.

Koko yhteiskuntamme on tätä oppimisympäristöä. Dialogiseen oppimisprosessiin on kutsuttava entistä aktiivisemmin myös uskonnolliset yhteisöt. Ei auta, että yhteisön johtaja vain osallistuu johonkin paneelikeskusteluun silloin tällöin. Esimerkiksi uskonnolliset yhteisöt ovat keskenään kovin vähän vielä tekemisissä, eivät juuri ollenkaan.

Tarvitsemme resursseja myös aikuiskasvatuksen puolella ohjaamaan eri uskontojen ja katsomusten edustajia tutustumaan toinen toisiinsa ja löytämään toimintaa yhteiseksi hyväksi, jos he eivät siihen luonnollisesti taivu.

Hyvää YK:n uskontojen ja katsomusten välistä harmonian viikkoa!

Arto Kallioniemi on uskonnon didaktiikan professori Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän työskentelee UNESCO-professorina sekä toimii erilaisissa katsomusdialogiin liittyvissä verkostoissa. Heidi Rautionmaa tekee väitöskirjaa katsomusdialogikasvatuksesta Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut mm. Maailman uskontojen parlamentissa ja muissa alan kansainvälisissä verkostoissa.