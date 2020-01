Alio: Varhaisen itsenäistämisen hinta

Tatjana Pajamäki

Suomalaista kasvatuskulttuuria on luonnehdittu lasten aikaista itsenäisyyttä ja omatoimisuutta arvostavaksi. Varhaisen itsenäistymisen ideaali heijastuu muun muassa alakouluikäisten koulupäivien rakenteissa.

Suomalaislapsilla on kansainvälisesti tarkastellen tiiviit mutta lyhyet koulupäivät. Pienten alakouluikäisten iltapäiviin ja aamuihin kertyy useita yksinolon tunteja, joista lasten odotetaan selviytyvän.

Yksinoloa pelkäävät ja aikuista kaipaavat lapset herättävät Suomessa huolta, kun taas toisissa maissa pienen alakouluikäisen yksinjättäminen saattaa olla jopa laissa kiellettyä.

Itsenäisyyden ideaali jatkuu myöhemmissäkin kehitysvaiheissa. Toisin kuin etelä-eurooppalaisissa kulttuureissa, joissa aikuistuvat lapset saattavat asua vanhempiensa kanssa pitkään, pidetään suomalaisen vanhemmuuden häpeällisenä epäonnistumisena kotiin liian vanhoiksi jumittuneita nuoria.

MLL:n Vanhempainpuhelimen palveluihin ottavat monesti yhteyttä täysi-ikäisten nuorten vanhemmat, jotka ovat ahdistuneita ja huolissaan lapsestaan, jolle aikuistuminen on haasteellista, eikä itsenäistymisen merkkejä ole näkyvissä. Konkreettisia keinoja tukea ja auttaa ei löydy, ja vanhemmat tuntevat toivottomuutta ja häpeää tilanteesta.

Itsenäistyminen vanhemmista on tärkeä kehitystehtävä, joka vaatii aikaa. Joillekin nuorille lapsuudenkodista yksin muuttaminen tuntuu ratkaisuna turvattomalta ja ahdistavalta.

Asuntolamallisia, yhteisöllisiä asumismuotoja on kuitenkin vähän tarjolla nuorille aikuisille, jotka eivät opiskele. Moni nuori joutuu muuttamaan omilleen yksin, haluamattaan.

Lasten ja nuorten puhelimessa 20-vuotiaiden koti-ikävä on tuttu ilmiö. Monesti yksinäisyyden kokemus ja se, ettei tunne pärjäävänsä, on hävettäväksi koettu asia. Yksinpärjäämisen ja riippumattomuuden ideaali leijuu paineena nuorten yllä. Miksi meillä pitää pärjätä yksin?

Nuorten nopean itsenäistymisen paine ja arvostus näkyy myös yhteiskunnallisissa päätöksissä. Oikea koulutusura on osattava määritellä jo varhain, monesti jo peruskoulun päättyessä. Eri koulutusalojen testailu, mahdollisuudet välivuosiin ja muihin nuoruuden identiteettiin luontevana kuuluviin kokeiluihin ja etsimisiin, on minimoitu.

Yhteiskunnan kannalta on ymmärrettävää pyrkiä saamaan nuorista hyödyllisiä ja tuottavia kansalaisia mahdollisimman pian. Samanaikaisesti on tiedostettava, että kehitystä on vaikea kiirehtiä ja hyvinvoinnin kannalta kiireellä voi olla tuhoisia seurauksia.

Tällä hetkellä nuorille kasautuu paljon paineita. Kartoitukset kertovat lukiolaisten stressin kasvaneen ja uupumuksen olevan yhä yleisempää. Yhä useampi alle 25-vuotias on eläkeläinen. Alle 30-vuotiaiden yleinen työkyvyttömyyssyy löytyy mielenterveyden ongelmista.

Nuoriin aikuisiin kohdistuvia odotuksia ja päätöksiä tehtäessä unohdetaan monesti, että täysi-ikäiset eivät ole vielä kehityksellisesti valmiita. Persoonallisuuden kehitys ei pääty 18 ikävuoteen, vaan identiteettiä muokataan ja persoonallisuuden rakenteita vahvistetaan ja paikataan pitkälle aikuisuuteen saakka. Aivotkin kehittyvät ja kypsyvät vielä yli 20 ikävuoden.

Osa nuorista soljahtaa aikuisuuteen helpommin, mutta iso osa tarvitsee tuekseen vielä pitkään aikuista, joka kannustaa, ohjaa ja rohkaisee.

Ne nuoret, joilla ei ole kannattelevia aikuisia lähellään, tarvitsevat syrjäytymispuheesta irrotettua, leimaamatonta tukea aikuistumiseensa; yhteisöllisempiä mahdollisuuksia itsenäistyä ja rakentaa itseään yhdessä muiden kanssa. Myös kulttuuristen mallien ravistelu ja päivittäminen voi olla tarpeen: Vanhempien tuki nuorelle aikuiselle ei ole häpeä.

Itsenäistyvistä nuorista on lupa välittää ja huolehtia. Kaikessa ei pidä onnistua, kehityksessä on lupa taantua ja kotiin saa myös palata voimia keräämään.

Syntyvyyden vähentyessä jokaisen nuoren hyvinvoinnin ylläpitäminen tulee yhä merkityksellisemmäksi. Meillä ei ole varaa kadottaa yhtään.

Kirjoittaja on auttavien puhelinten päällikkö Mannerheimin Lastensuojeluliitossa.