Viikon analyysi: Yleiskaavan ydin keskustassa, seuraavalla kerralla ehkä raitsikkalinjojen varsilla

Turku tekee kaupungin kehitystä ohjaavaa yleiskaavaa juhlavuodelle 2029. Aikaväli on lyhyt, mutta valmisteluaika on ollut pitkä, pitempi kuin nyt on vuosia jäljellä kaupungin 800-vuotisjuhliin. Olisi kohtuullista saada esitys käsittelyyn kesään mennessä ja hyväksyntä ennen vuoden loppua.