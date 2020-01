Alio: Parkin kenttä – täydennysrakentamisen vai kansalaisosallisuuden kärkihanke?

Yhdessä

Kaupunkimme johtosäännössä luvataan kehittää Turkua yhdessä sen asukkaitten kanssa. Yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys ovat aikamme megatrendejä.

Miten kaupungin kokoinen organisaatio tekee yhteistyötä alueen kymmenientuhansien asukkaitten kanssa? Yhteistyön pitää olla edustuksellista, mutta läheisempää kuin poliittinen hallinto-organisaatio. Lähialueen asukkaita voi edustaa vaikka kaupunginosaseura tai paikalinen omakotiyhdistys? Näin kai asia hoidetaankin käytännössä?

Yhdistyksen pitää kuitenkin tietää mitä alueen asukkaat ovat vailla tai haluavat. Vasta sitten voidaan katsoa asukasyhdistyksen edustavan ja ajavan asukkaittensa etua. Tämä luottamuksellinen suhde antaa yhdistykselle mahdollisuuden toimia toimialueensa asukkaitten edustajana ja lausuntojen antajana kaupunginhallinnon suuntaan.Jos asiat hoidettaisiin näin voitaisiin olla oikealla tiellä.

Tässä lehdessä muutama vuosi sitten kysyttiin paikallisilta kunnalispolitiikoilta heidän sitoutumisistaan kaupungissa oleviin toimijoihin ja vaikuttajiin. Iso osa heistä ilmoitti olevansa tiiviissä yhteistyössä paikallisten asukasyhdistysten kanssa. Hyvä niin jos vuorovaiktus kulkee asukkaista hallintoon tällä tavoin. On olemassa kuitenkin vaara, jossa vaikuttaminen kulkeekin toiseen suuntaan, hallinnosta asukasyhdistyksiin.

Asukasyhdistysten hallitus laatii vastineet kaupungin ympäristöhallinnon esityksiin. Jos asukasyhdistyksien hallitukset ovat vahvasti kunnallispolitikkojen hallussa syntyy helposti päätöksiä, jotka tukevat hallintoa, eivätkä asukkaita. Tällaisissa tilanteissa on helppo vakuutella, että kaupunkia kehitetään yhdessä asukkaitten kanssa. Tosiasiassa asukasyhdistys on pelkkä poliittisen päätöksenteon jatke ja tae sille, että päätökset näyttävät asukkaitten tahdon mukaisilta.



