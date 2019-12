Alio: Maan rakenne on tärkeä osa viljelyä ja ympäristönsuojelua

Hannele Pokka

Jaana Husu-Kallio

Maa jalkojemme alla on ihme, ja sen arvoa tulee harvoin mietittyä. Kourallisessa maata on enemmän organismeja kuin maapallolla on ihmisiä. Maaperällä on tärkeä rooli ilmastomuutoksen hillinnässä. Maaperä on merien jälkeen maailman suurin hiilivarasto.

Maaperä on peltoviljelyn tärkein tuotantoväline. Peltomaan hyvä kasvukunto tehostaa ravinteiden käyttöä, pienentää ravinteiden kuormituksen riskiä sekä parantaa sadontuottoa ja viljelyn kannattavuutta. Sään äärioloissa peltomaan hyvän kasvukunnon merkitys korostuu.

Viljelijät työskentelevät monimutkaisen maaperäjärjestelmän kanssa. Jokainen pelto on omanlaisensa, säätila vaihtelee, ilmasto muuttuu. Tarvitaan syvällistä ymmärrystä kunkin pellon olosuhteista, ominaisuuksista ja viljelyhistoriasta, jotta parhaat toimet maaperän parantamiseksi löytyvät.

Viljelijät pyrkivät tuottamaan ruokaa tavalla, joka takaa elannon ja minimoi kielteiset ympäristövaikutukset. Työn pitää perustua vankkaan tutkimustietoon sekä seurantaan.

Viljelijöiden tueksi on kehitetty uusia menetelmiä ja osaamista, jotka auttavat huolehtimaan maaperästä paremmin. Paras tulos saavutetaan, kun tutkijat, neuvojat ja viljelijät ratkovat yhdessä maaperän ongelmia. Viljelijöiden välinen kokemusten vaihto on osa yhdessä oivaltamista.

Varsinais-Suomessa yhteistyöstä on hyviä tuloksia OSMO (Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä) -hankkeessa.

Tutkimustietoa ja viljelijän kokemusta yhdistellen tilan maaperälle voidaan laatia kehittämissuunnitelma, johon sisältyy päätöksiä ojituksen kunnostamisesta, viljelykierrosta, kasvilajeista, kasvin tarpeen mukaisesta lannoituksesta, toimien ajoituksesta, peltojen pinnan muotoilusta, rikkaruohojen ja tuholaisten torjuntamenetelmistä ja maanparannusaineiden käytöstä. Suunnitelmaa ei tehdä vuodeksi, vaan vuosikymmeniksi.

Kipsin merkitys maanparannusaineena on ymmärretty lähes sadan vuoden ajan. Suomessa on tutkittu viimeisen kymmenen vuoden ajan kipsin vaikutusta eroosioon ja fosforin huuhtoutumiseen. Kipsi vähentää pelloilta tulevan fosforikuormituksen noin puoleen. Sen käyttö ei edellytä muutoksia viljelykäytännöissä, vähennä viljelyalaa eikä heikennä satoja.

Kipsin levitys on helppoa, ja se vaikuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Sen vaikutus kestää noin viisi vuotta. Kipsin käyttö vähentää eroosiota ja siten maa-ainekseen sitoutuneen hiilen kulkeutuminen vesistöihin vähenee.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella Saaristomeren valuma-alueen viljelijöillä on mahdollisuus saada pelloilleen kipsiä ilmaiseksi. Kipsin levitykset käynnistyvät syksyllä 2021 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johdolla. ProAgria Länsi-Suomi tarjoaa kipsiin liittyvää neuvontaa kuluvan talven aikana.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa tutkitaan lisäksi rakennekalkkia ja kuitulietteitä. Rakennekalkki parantaa pitkäaikaisesti maan mururakennetta ja vähentää fosforin huuhtoutumista. Turun ammattikorkeakoulun koordinoima tutkimushanke selvittää Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla rakennekalkin toimivuutta, annostelua erilaisissa olosuhteissa ja eri maalajeilla.

Peltojen orgaanisen aineen määrä on laskussa, sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Metsäteollisuuden sivutuotteina syntyvät kuitulietteet eli maanparannuskuidut lisäävät orgaanisen aineksen määrää maassa.

Tämä aktivoi mikrobitoimintaa ja parantaa maan rakennetta, vähentää maa-aineksen huuhtoutumista ja lisäksi maa pidättää tehokkaammin ravinteita.

Luonnonvarakeskus koordinoi tutkimushanketta, jossa selvitetään Uudellamaalla maanparannuskuitujen vesistövaikutuksia ja hyötyjä peltoviljelylle.

Viljelijät, joiden pelloille kipsi, rakennekalkki ja kuitulietteet sopivat, voivat olla mukana parantamassa vesistöjemme ja Itämeren tilaa.

Hannele Pokka on kansliapäällikkö ympäristöministeriössä ja Jaana Husu-Kallio on kansliapäällikkö maa- ja metsätalousministeriössä.