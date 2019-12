Alio: Turun alueesta tulevaisuuden interaktiivisten teknologioiden suunnannäyttäjä

Mika Luimula

Evangelos Markopoulos

Turun ammattikorkeakoulun käynnissä oleva laaja investointiohjelma vahvistaa Turun alueen ICT-alan tutkimusinfrastruktuuria merkittävässä määrin ja parantaa alueen valmiuksia vastata digitalisaation haasteisiin teollisen vallankumouksen ja älykaupungistumisen kynnyksellä.

Ammattikorkeakoulu on lähtenyt rohkeasti kohdentamaan ICT-investointeja uusille kasvualoille. Peliala on erinomainen esimerkki ICT-alan kasvunäkymistä ja todennäköisestä kehityssuunnasta sekä jopa ICT-alan dominoivasta roolista digitalisaation toteuttamisessa.

Kukapa olisi uskonut viime vuosikymmenellä, että suomalainen peliteollisuus on nykyään miljardibisnestä. Tämän menestyksen keskellä on kuitenkin hyvä muistaa, että peliteollisuus on työllistäjänä edelleen varsin vaatimaton tekijä.

Peliala on myös erinomainen esimerkki liiketoiminta-alasta, jossa menestyvien yritysten liikevaihto työntekijää kohden on moninkertainen verrattuna perinteisen teollisuuden vastaaviin lukuihin. Tutkimustemme mukaan peliteollisuus on näin tarkasteltuna jopa satoja kertoja tuottoisampi liiketoiminta-alue. Vahva suomalainen ICT-osaamispääoma tuleekin olemaan jatkossa merkittävin kilpailuetumme säilyttääksemme johtavan kansainvälisen aseman teknologiateollisuudessa.

Peliteollisuuden käyttämät teknologiat voidaan valjastaa laajemminkin tuottamaan suomalaisille hyvinvointia. Peliteknologioita pelimoottorista lisättyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen hyödynnetään yhä enemmän pelialan ulkopuolellakin kuten teknologiateollisuudessa, hyvinvointialalla, koulutuksessa ja matkailussa.

Meillä Turussa on kaikki valmiudet toimia valtakunnallisena suunnannäyttäjänä näiden interaktiivisten teknologioiden ketterässä soveltamisessa eri toimialoilla uuden historian museon toteuttamisesta etäohjattavien alusten kehittämiseen tai älykkäiden sairaaloiden rakentamiseen.

Turun ammattikorkeakoulu koordinoi paraikaa kansallista lisätyn ja virtuaalitodellisuuden ekosysteemiä ja ammattikorkeakoululla on tarkka käsitys siitä, miten interaktiivisia teknologioita hyödynnetään maailmalla eri toimialoilla.

Tämä näköalapaikka tarjoaa Turun alueen yrityksille arvokasta tietoa siitä, kuinka soveltaa interaktiivisia teknologioita lähestyvän digitaalisen murroksen kynnyksellä. Näyttäisi siltä, että osa alueen suuryrityksistä on jo aktivoitunut interaktiivisten teknologioiden soveltamisessa ja loputkin ovat ainakin huomioineet teknologioiden soveltamismahdollisuudet digitalisaatioon liittyvässä tiekartassaan.

Emme ole yksin näiden strategisten pohdintojen äärellä, ja mikä tärkeintä, emme todellakaan ole takamatkalla kilpailijoihin nähden.

Digitalisaation murrosvaihe on käynnissä ja jokainen yritys tekee omat johtopäätöksensä siitä, missä vaiheessa on syytä ottaa seuraavat askeleet digitalisaation polulla, josta ei ole paluuta takaisin.

Meillä Turussa on ollut jo pitkään kansainvälisesti tunnustettua osaamista interaktiivisten teknologioiden soveltamisesta teollisuudessa. Turun alueen toimijoiden olisikin syytä laatia yhteinen strategia, kuinka tästä osaamispääomasta voidaan luoda laajalti uutta liiketoimintaa.

Ketterästi toimien ja viisaita päätöksiä tehden Turun alueella on kaikki edellytykset nousta kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi interaktiivisten teknologioiden soveltajana.

Turun ammattikorkeakoulu on yhdessä muiden alueen korkeakoulujen kanssa valmiina ottamaan haasteen vastaan ja tarjoamaan osaamistaan sekä päivitettyjä tutkimusinfrastruktuureitaan, jotta alueen yritykset voisivat kilpailijoitaan nopeammin edetä digitaalisen murroksen keskellä ja säilyttää tai jopa edistää markkina-asemiaan.

Turun ammattikorkeakoulu on avaamassa keväällä 2020 AVR Turku Innovation and Competence Factory -osaamiskeskuksen. Jää nähtäväksi, kuinka Turun alue tulee näyttämään johtajuutta tässä kovenevassa globaalissa kilpailussa .

Yliopettaja Mika Luimula toimii Turun ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat -tutkimusryhmän vetäjänä sekä Turun yliopistossa peliteknologian dosenttina. Professori Evangelos Markopoulos on Turun ammattikorkeakoulun TUAS Fellow sekä Hult International Business Schoolin professori Lontoossa.