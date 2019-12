Alio: Osallistavat työmarkkinat nostavat työllisyysastetta

Sirppa Kinos

Anne Merta

Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee yksimielisyys siitä, että työllisyysaste Suomessa on saatava nousemaan ainakin 75 prosenttiin. Muutoin hyvinvointivaltion ylläpitäminen nykyisessä muodossa ei ole mahdollista.

Tärkeä keino työllisyysasteen nostamisessa on osallistavat työmarkkinat. Sillä tarkoitetaan muun muassa työpaikkojen luomista nykyisten työmarkkinoiden ulkopuolella oleville ryhmille, kuten vammaisille henkilöille ja osatyökykyisille.

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden aktiivisella toimijuudella ja työelämään osallistumisella on monenlaisia esteitä, joista osa on asenteellisia, osa rakenteellisia ja osa hyvin konkreettisia.

Yhteiskuntamme on rakentunut pääasiassa vammattomien henkilöiden ehdoilla. Tämä koskee niin rakennettua ympäristöä kuin esimerkiksi työelämän normeja.

Vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt voivat työllistyä ilman erityisiä palveluja, mutta usein näille erityispalveluille on tarvetta. Työelämäosallisuutta edistävät palvelut ovat kuitenkin melko vaikeaselkoisia.

Vammaisille ja ei-vammaiselle henkilöille on tarjolla osittain erilliset palvelut. Yksittäisen, tukea työllistymiseen kaipaavan henkilön on vaikea hahmottaa kääntyäkö TE-toimiston, Kelan vai sosiaalitoimen puoleen. Ja tarvitseeko hän työllistymistä tukevaa toimintaa, työtoimintaa, ammatillista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa vai ehkä sosiaalista kuntoutusta?

Suomessa oli vuonna 2018 yhteensä 265 854 työtöntä työnhakijaa. Heistä osatyökykyisiksi oli luokiteltu 32 591 henkilöä eli 12 prosenttia. Esimerkiksi kehitysvammaisista henkilöistä suurin osa ei lukeudu tähän joukkoon, vaan he ovat työkyvyttömyyseläkkeellä. Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä, joista vain noin 500-600 henkilöä tekee työsuhteista palkkatyötä. On arvioitu, että moninkertaisella määrällä olisi siihen edellytyksiä.

Kehitysvammaisten henkilöiden yleisin työelämäosallisuuden muoto on työtoiminta, joka toteutuu työkeskuksissa tai ns. avotyötoimintana tavanomaisella työpaikalla. Työtoiminta tarjoaa monelle mielekästä tekemistä ja osallisuuden kokemuksen.

Kyseessä on sosiaalipalvelu, ei palkkatyö. Palkkaa ei makseta, vaan työtoimintaan osallistuva voi enintään saada sosiaalitoimesta muutaman euron työosuusrahan päivässä. Näin ollen ansioon sidottu sosiaaliturva kuten eläkkeet ja päivärahat eivät kartu.

Heikompi asema työmarkkinoilla näkyy usein elinikäisenä pienituloisuutena ja vaatimattomina elinolosuhteina verrattuna muuhun väestöön. Tilanne on paikoitellen sikälikin ongelmallinen, että itse asiassa työsuhteen tunnusmerkit saattavat työtoiminnassa täyttyä. Tietyn ryhmän jättäminen työsuhteisen työn ulkopuolelle on sekä perustuslain että työoikeuksien näkökulmasta kyseenalaista. YK:n vammaissopimuksen mukaan valtion tulee suojella vammaisten henkilöiden oikeutta oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin. Tämä tarkoittaa myös oikeutta palkkaan.

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työelämäosallisuuden parantaminen edellyttää monen tason ja monen tahon muutosta. Se edellyttää sekä lainsäädännöllisiä ja poliittisia toimenpiteitä että työnantajien asenteellisia muutoksia rekrytoinneissa.

Varsin tehokkaaksi käytännön toimenpiteeksi on osoittautunut yksilöllinen työhönvalmennus. Työnantajien kynnystä työllistää voidaan usein madaltaa käyttämällä palkkatukea.

Myös työn muotoilulla on saavutettu hyviä tuloksia. Välityömarkkinoiden tarjoama siirtymätyö (esimerkiksi työpajat, Klubitalot ja sosiaaliset yritykset) tarjoavat mahdollisuuden parantaa työelämävalmiuksia ja tukea siirtymistä vapaille työmarkkinoille.

Sosiaaliturvajärjestelmien tasolla tarvitaan edelleen lisää joustavuutta palkkatulon ja sosiaalietuuksien yhteensovittamiseen. Työnteon tulisi aina olla myös taloudellisesti kannattavaa.

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työelämäosallisuuden edistäminen ja yhdenvertaisuus työelämässä on kaikkien etu ja työllisyysasteen nostamisen näkökulmasta välttämätöntä.

Kirjoittajat työskentelevät kouluttajina Turun ammattikorkeakoulussa ja vammaisten henkilöiden työelämävalmiuksia edistävässä Oman elämän nainen -hankkeessa.