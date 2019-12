Keppi ja porkkana -keskustelusta aika siirtyä analyyttisempaan pohdintaan työttömyydestä

Jokaisen työttömän polku takaisin työmarkkinoille on omanlaisensa. Monimutkaiseen ongelmaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja - luja usko joko keppiin tai prokkanaan ei johda haluttuihin lopputuloksiin, todetaan kirjoituksessa.

Hollannissa tuli vuonna 2015 voimaan Participatiewet eli niin sanottu osallistumislaki. Laki on jatkumo vuoden 1995 toimeentulolaista alkaneelle aktivointipolitiikalle, johon kuuluvat vahvana ehdollisuus ja työn vastaanottamisen vaatimus.

Suomessa puolestaan otettiin vuoden 2018 alussa käyttöön työttömyysturvan aktiivimalli. Uudistuksen tavoitteena on ollut lisätä työllisyyttä kiristämällä työttömyysturvan saannin ehtoja.

Työttömän työnhakijan tulee lain mukaan osoittaa kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana aktiivisuutensa joko ansiotyössä, omassa yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin.

Hollannin ja Suomen malleissa on eroavaisuuksia, mutta paljon myös samankaltaisuuksia. Malleja ja niiden vaikutuksia voidaan nyt vertailla, sillä molemmat mallit on vastikään arvioitu. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) julkaisi oman raporttinsa 19.11.2019. VATT:n ja Turun yliopiston arviointi Suomen aktiivimallista julkaistiin muutama viikko aikaisemmin, 1.11.2019.

Hollannin osallistumislaki kattaa kaikki toimeentulotukea saavat, tuetun työtoiminnan piiriin kuuluvat ja työkyvyttömyysetuuksia saavat nuoret. Lain piiriin tulivat myöskin ne, joilla ei syystä tai toisesta ole oikeutta toimeentulotukeen (ns. nuggers). Uudistuksen tavoitteena on siirtyä hyvinvointiyhteiskunnasta osallisuusyhteiskunnaksi, jossa jokainen osallistuu kykyjensä mukaan.

Osallisuutta pyritään edistämään erilaisin keinoin. Työnantajat saavat palkkatukea tai muuta rahallista kompensaatiota tarjotessaan työtä lain piirissä oleville vaikeasti työllistettäville. Sosiaalietuuksien ehtoja on tiukennettu ja toimeentulotuen sanktioita sovelletaan aiempaa laajempaan ryhmään.

Suomen aktiivimallin toimeenpanoa varten ei tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia työttömyysturvaan tai palvelujärjestelmään. Mallissa lisättiin työttömyysturvan velvoittavuutta ja sanktioita, mutta aktivoituminen jätettiin työttömien työnhakijoiden vastuulle. Malli kohdentui Hollannista poiketen kaikkiin työttömiin – niin ansiosidonnaista päivärahaa kuin toimeentulotuella eläviin.

Vaikka Hollannin osallistus- ja Suomen aktiivimallilla on eroja, lähtökohta uudistuksille on kuitenkin sama – aiempaa sanktioivampi työpolitiikka. Molemmissa malleissa etuuksia leikataan, jos "vastasuorite" jää vajaaksi. Hollannin malli on Suomen aktiivimallia pakottavampi ja etujen leikkaukset suurempia (25-100%), mutta taustalla vaikuttaa yhtäläinen ajatus työn tarjonnan lisäämisestä pakotteilla.

Hollannin mallin arvioinnin pääviesti on, että osallistumislaki ei täytä tavoitteitaan. Vain työrajoitteisten nuorten kohdalla työn tarjonta lisääntyi. Muiden kohdalla ei havaittu työllisyysvaikutuksia tai vaikutukset olivat negatiivisia.

Tulokset muistuttavat Suomen aktiivimallista saatuja tuloksia. Osalle kohderyhmää – ansiosidonnaista työttömyysturvaa saaville – mallilla on saattanut olla positiivisia työllisyysvaikutuksia, kun taas Kelan työttömyysetuuksia saaville mallin vaikutukset näkyvät lähinnä lyhytkestoisiin palveluihin osallistumisena tai etujen leikkauksena. Aktivoituminen on ollut monen työttömän kohdalla näennäistä, eikä sillä ole ollut pysyviä vaikutuksia vaikeasti työllistyvien työllisyyteen.

Arvioinneissa kerättiin tietoa myös mallien käytännön toimeenpanosta. Myös näissä tuloksissa on yhtäläisyyksiä.

Hollannissa kunnat moittivat lain mukanaan tuomaa byrokraattisuutta ja aktivoinnin velvoitteita. Suomessa TE-toimistot arvioivat aktiivimallin epätarkoituksenmukaiseksi ja eriarvoistavaksi. Molemmissa maissa mallien nähtiin vievän liikaa resursseja asiakaslähtöisestä palvelutyöstä.

Hollannin ja Suomen aktivointimallien lähtökohtana oli ajatus, että työn tarjontaa saadaan lisättyä riittävän kovilla pakotteilla. Saadut tulokset kertovat kuitenkin, että monimutkaiseen ongelmaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja – luja usko joko keppiin tai porkkanaan ei johda haluttuihin lopputuloksiin. Tarvitaan erilaisia keinoja, sillä jokaisen työttömän polku takaisin työmarkkinoille on omanlaisensa.

Hollannissa osallistumislain säätäminen herätti osassa kuntia suurta vastustusta ja halua kokeilla uudenlaisia tapoja työttömyyden vähentämiseksi. Lain räätälöinyt keskushallinto vastusti puolestaan kuntien esittämiä työllisyyskokeiluja, mutta lopulta kuusi kaupunkia sai luvan aloittaa alueelliset kokeilut, joissa työttömille työnhakijoille kehitetään aiempaa asiakaslähtöisempiä palvelumalleja. Ajattelutavallisesti näissä kokeiluissa siirryttiin rankaisemisesta ja pakottamisesta neuvontaan ja kannustamiseen, epäluottamuksesta luottamukseen.

Hollannin kokeilujen tulokset valmistuvat samoihin aikoihin Suomen perustulokokeilun loppuraportin kanssa. Näistä saatujen tulosten sekä osallistumislain ja aktiivimallin arviointien perusteella voidaan käydä tietoon perustuvaa keskustelua erilaisten työvoimapolitiikkojen vaikuttavuudesta.

Keppi ja porkkana -keskustelusta onkin jo aika siirtyä analyyttisempaan pohdintaan työttömyydestä ja työttömien työllistymisen edellytyksistä.

Minna van Gerven on sosiologian apulasiprofessori Twenten yliopistossa, Minna Ylikännö on ryhmäpäällikkö Kelassa ja Olli Kangas työelämäprofessori Turun yliopistossa.