Alio: Ainetta lisäävä valmistus kehittyy kovaa vauhtia

Mika Jokinen

Ainetta lisäävä valmistus, tai lyhyemmin vain lisäävä valmistus, jonka osa tuntee paremmin nimellä kolmiulotteinen (3D) tulostus, on ollut viime vuosina paljon esillä. Yksi suosikkiaihe on ollut ihmisen varaosien, kuten elinten tulostukseen liittyvät uutiset. Sosiaalisessa mediassa monia on kiinnostanut kokonaisten veneiden ja rakennusten tulostaminen, ja elintarvikkeiden 3D-tulostusta on kuvailtu vallankumoukseksi keittiössä.

3D-tulostusta on jo ehditty luonnehtia hypeksi, mutta tutkijoiden ja yritysten kiinnostus viestii aivan muusta. Patenttien ja tieteellisten julkaisujen lukumäärä lähti 2010-luvun alussa jyrkkään nousuun pitkään jatkuneen tasaisemman vaiheen jälkeen. Laaja kiinnostus ja uudet sovellusideat ovat johtaneet siihen, että uusien materiaalien kehitys on kiihtynyt, mikä puolestaan kiihdyttää tulostuslaitteiden kehitystä. Moni asia on siis vielä keksimättä.

Lisäävää valmistusta ja 3D-tulostusta pidetään usein synonyymeinä ja yleistasolla ne määritellään niin, että kolmiulotteinen rakenne syntyy kerros kerrokselta ainetta lisäämällä. Moni pitää kuitenkin lisäävää valmistusta parempana nimenä, koska se yhtäältä liittää tekniikan materiaalivalmistuksen kokonaisuuteen, ja toisaalta erottaa sen selkeästi muista tekniikoista, eli poistavista (esimerkiksi jyrsintä) ja muovaavista tekniikoista (esimerkiksi valutekniikat).

Toinen näkökulma on se, että lisäävä valmistus sisältää kokonaisuuden, eli sekä 3D-mallin luonnin että varsinaisen 3D-tulostuksen, ja usein myös uusien materiaalien sovittamisen yhteen tulostuslaitteen kanssa sekä tulostuksen jälkeiset lisäkäsittelyt.

Tiettävästi ensimmäinen 3D-tulostustekniikka, valokovetusta hyödyntävä stereolitografinen 3D-tulostus, kehitettiin jo 1980-luvun alussa ja se oli kaupallisessa käytössä 1987. Pian sen jälkeen kaupallistettiin muitakin tekniikoita, kuten jauhepetimenetelmiin kuuluva selektiivinen lasersulatus, joka on yleinen metallien tulostuksessa ja materiaalien pursotustekniikoihin kuuluva menetelmä, jossa laitteeseen syötetty nauha, usein muovinen, ensin sulatetaan ja pursotetaan sitten suuttimen läpi.

Jälkimmäinen on yleisin kotikäytössä, ja siksi monelle tuttu. Erilaisia valmistustekniikan alatyyppejä on nykyään useita ja niitä ilmestyy koko ajan lisää.

Alun perin lisäävää valmistusta käytettiin lähinnä nopeaan prototyyppien valmistukseen, mutta kehitys on sittemmin johtanut kohti lopputuotevalmistusta, jolloin vaatimuksetkin ovat kovempia. Osa tekniikoista soveltuu korkean tarkkuuden valmistukseen, osa taas on nopeampia kuin toiset. Uusiin sovelluksiin pitää kehittää uusia materiaaleja ja monikomponenttimateriaalien yleistyessä tarvitaan erikoisratkaisuja eri komponenttien paikalliseen sijoitteluun tulostettavassa kappaleessa.

Vastatakseen näihin haasteisiin Turun ammattikorkeakoulu teki yhdessä Koneteknologiakeskus Turku Oy:n, Turun yliopiston, Åbo Akademin, ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa hankehakemuksen monikomponenttimateriaalien lisäävän valmistuksen kehittämiseen, jolle myönnettiin rahoitus keväällä 2019.

Tutkimukselliset painopisteet liittyvät lähitulevaisuuden haasteisiin. Lääketieteellisten biomateriaalien osalta keskitytään erityisesti henkilökohtaiseen terveydenhoitoon liittyviin lääkeannostelijoihin, sekä lujuusominaisuuksiltaan vaativiin hammasproteeseihin.

Lisäksi kehitetään kierrätysmateriaaleista valmistettavien uusiomateriaalien tulostusta, tulostuslaitteistoja uusille monikomponenttimateriaaleille ja valmistuksen suunnittelua. Tavoitteena on luoda osaamiskeskittymä, jossa Turun korkeakouluverkosto ja yritykset toimivat yhdessä ja hyödyntävät toistensa osaamista ja laitteistoja.

Yksi mielenkiintoisimmista uusista suuntauksista on 4D-tulostus, jossa 3D-tulostuksen avulla valmistetaan älykkäitä materiaaleja. 4D-tulostetut kappaleet koostuvat joko kokonaan tai osittain materiaaleista, jotka vastaavat ulkoiseen ärsykkeeseen, kuten lämpötilan muutokseen niin, että tietty ominaisuus tai muoto muuttuu. Edistämällä monikomponenttimateriaalien lisäävän valmistuksen osaamista Turun korkeakouluverkosto ja yritykset ovat siinäkin kehityksessä mukana.

Kirjoittaja työskentelee yliopettajana ja tutkimusvastaavana Turun ammattikorkeakoulussa, ja johtaa Uudet materiaalit ja prosessit -tutkimusryhmää.