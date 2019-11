Alio: Digikyvykkyyksien verkostoja nostamassa – ystävä hädässä

Antti Tuomisto

Ville Harkke

Eva Collanus

Ari Helin

Digitalisaation nopea kehitys jatkuu. Teknologiat, sovellukset ja liiketoiminta uudistuvat nopeaa tahtia.

On selvää, että näiden teknologioiden käytössä ja soveltamisessa on paljon opittavaa ja keksittävää kaikilla. Samoin on selvää, että osaajista on pulaa. Uusia osaajia kaivataan samalla kun nykyisten työntekijöiden eteen tulee uusia kysymyksiä ja haasteita.

Miten tulla toimeen monimutkaistuvassa ja yksityiskohtia vilisevässä työelämässä? Mistä löytää vastauksia uusien tuotteiden ja palvelujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioperustaisten ongelmien, kysymysten ja haasteiden ratkomiseen, kun etenkin monilla pk-yrityksillä aikaa ja resursseja on niukasti?

Tähän digikyvykkyyksien osa-alueeseen pureutuu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimusryhmä: oli sitten kyse digikyvykkyyksiin investoinnista tai tunnistettujen digivajeiden paikkaamisesta, niin olennainen kysymys on osaajan tarpeet kyseisessä tilanteessa, tarpeen näkyväksi tekeminen ja siihen vastauksen etsiminen.

Käytämme tarvelähtöisyyttä ja tapauskohtaisuutta korostavaa, empaattista ja inhimillistä työinformatiikan ja tietojärjestelmätieteen arvomaailmaan hyvin sopivaa lähestymistapaa pk-yritysten osaajien digikyvykkyyksien edistämiseksi käytännönläheisesti.

Kohteena Turussa on erityisesti positiivisen rakennemuutoksen alojen eli PORE-alojen pk-yritykset: terveysteknologia-ala sekä meri- ja metalliteollisuusala. Toimenpiteisiin voivat osallistua yritysten asiantuntijat, mutta niitä tarjotaan myös alojen korkeakoulutetuille työttömille.

Digikyky-palveluamme tarjotaan jo alueen yrityksille, mutta niiden kehittämiseksi toteutetaan edelleen pilotteina yritys- ja henkilökohtaisia toimenpiteitä.

Vuoden aikana käsitys yritysten digikyvykkyystarpeista on vahvistunut. Tarpeisiin voi toki vastata täydennyskoulutuksella, kurssituksilla, tutkinnoilla ja muilla vastaavilla. Ne kuitenkin vaativat yritykseltä resursseja ihan eri tavalla, eivätkä silti ratkaise kaikkia arkisia digikyvykkyyskapeikkoja. Siksi uusien, ketterien, joustavien ja vaikuttavien lisätoimenpiteiden kehittäminen on välttämätöntä.

Tunnistamiemme tarpeiden perusteella on luotu uusia tapoja tuottaa ja tarjota kohdeyrityksille digitalisaatioon liittyvää monimuotoista, laaja-alaista tai joskus hyvinkin kapeaa ja täsmätietoa. Tavoite on, että digikyvykkyyteen saadaan nostetta ja joskus myös arkinen ongelma ratkaistua. Kun löydetään kysymys ja vastaaja, niin tarvelähtöisyys varmistaa onnistuneen ja vaikuttavan muutoksen osaamisessa.

Olemme luoneet uusia dialogipohjaisia digikykypalveluja: Karavaani-palvelun, joka tarjoaa suuren joukon digitalisaation asiantuntijoita. Kokeile&Kysy-palvelussa teknologian, työn ja liiketoiminnan osaajat käyvät vuoropuhelua. Lisää on kehitteillä tarvelähtöisesti.

Toimenpiteisiin on osallistunut jo useita yrityksiä ja parikymmentä asiantuntijaa. Palaute on ollut positiivista.

Uskomme, että uusilla palveluillamme olemme jonkin hyvän ja tärkeän asian äärellä. Asian, jonka edistämisellä voisi olla isokin merkitys yritysten uudistumiskyvyn ja osaajien digikyvykkyyden parantamisessa.

Meillä Turussa ja kumppaneilla Tampereella ja Oulussa on valtavasti osaamista. 6Aika-rahoitteisessa Digikyvykkyys-hankkeessa pöydälle on nostettu nopeasti kehittyvinä, monia toimialoja kiinnostavina teknologioina tulostettava elektroniikka (Oulun yliopisto ja Oulun AMK), robotiikka ja 3D-tulostus (Tampereen AMK) ja interaktiiviset teknologiat sekä AR ja VR (Turun AMK).

Nyt tarjoamme yrityksille uuden keinon löytää ystäviä digikyvykkyyden nostamiseksi tutkimustiedon avulla siten kuin sitä arkisessa työssä ja liiketoiminnassa tarvitaan.

Kirjoittajat ovat 6Aika:Digikyvykkyys, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun osahankkeen vastuullinen johtaja, lehtori Antti Tuomisto ja erikoistutkija Ville Harkke sekä projektitutkijat Eva Collanus ja Ari Helin.