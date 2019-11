Viikon analyysi: Virallinen liputus isänpäivänä on tasa-arvoteko – vanhempainvapaista nauttivat koulutetut 30-vuotiaat

Isänpäivä on tänään ensimmäistä kertaa virallinen liputuspäivä. Virallistaminen on valtiolta tärkeä symbolinen viesti: äitiys ja isyys ovat yhtä arvokkaita, vanhemmuus on yhtäläinen. Juhlallisten tunnustusten jatkoksi Suomessa olisi aika vahvistaa isien yhteiskunnallista asemaa perheessä.