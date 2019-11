Alio: Maailmankauppa murroksessa

Anna Karhu

Tällä vuosikymmenellä globaalin kaupan muutos on ollut ennennäkemättömän nopeaa. Muun muassa digitalisaatio on muuttanut arvoketjuja ja liiketoimintamalleja.

Samalla kehittyvien markkinoiden asema maailmankaupassa on vahvistunut ja kehittyneiden maiden supistunut, jonka myötä perinteiset maailmankaupan asemat horjuvat. Nämä muutokset ovat haastaneet useita toimialoja kaupanalasta metsäteollisuuteen, ja yksittäiset kansalaiset kokevat globalisaation, robotisaation ja maahanmuuton uhkaavan heidän työpaikkojaan ja kulttuuriaan.

Maailmantalouden nopea murros ja sen tuomat haasteet ovat johtaneet siihen, että avointa markkinataloutta ja vapaakauppaa on alettu kyseenalaistaa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi EU:n sisällä sekä Yhdysvalloissa populismi ja protektionismi ovat saaneet tilaa, ja valtiot pyrkivät saamaan otetta muuttuvasta maailmasta turvautumalla perinteisiin kauppapolitiikan keinoihin.

Protektionistiset toimet osaltaan romuttavat maailmankaupan totuttuja asetelmia, murentavat kansainväliseen kauppaan liittyviä yhteistyöorganisaatioita, ja luovat kansainväliseen liiketoimintaan epävarmuutta. Näistä haasteita huolimatta globaali talous ja sen synnyttämä hyvinvoinnin kasvu perustuvat yhdessä luotuihin pelisääntöihin. Nämä pelisäännöt luodaan alueellisten ja globaalien rakenteiden, kuten EU:n ja maailmankauppajärjestö WTO:n toiminnan kautta.

Haasteet Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasuhteissa ovat vaikuttaneet kummankin talouskasvuun, sekä laajemminkin investointeihin, joita monet yritykset jättävät tekemättä epävarmuuden vuoksi. Tämä puolestaan heijastuu maailmankauppaan ja vaikuttaa vientinäkymiin Euroopassa – myös meillä Suomessa.

Toisaalta näiden voimakkaiden globaalien toimijoiden kauppasuhteiden järkkyminen on avannut myös uusia kehityssuuntia. Esimerkiksi Vietnamin ja Yhdysvaltojen välinen kauppa on kasvanut osittain korvaamaan vähentynyttä kauppaa Kiinan kanssa.

Brexit on haastanut EU:n suhteita sekä vaikuttanut moniin toimialoihin, joilla on pyritty varautumaan Britannian eroon. EU:n vapaakauppasopimus on hyödyttänyt yrityksiä Suomessa avaamalla uusia mahdollisuuksia sisämarkkinoilla. Lisäksi EU:n kauppasopimukset ovat mahdollistaneet vientiä myös kauemmas.

Tuntuukin, että välillä unohdetaan integraation ja alueellisten ja globaalien rakenteiden vakauttava vaikutus ja onnistumiset. Esimerkiksi Kosovon ja Serbian välinen kauppapoliittinen peli vaikeuttaa molempien osapuolien talouden kasvua sekä mahdollisuuksia lähentää suhteitaan EU:n kanssa. Vaikka molemmat valtiot kuuluvat Keski-Euroopan vapaakauppa-alue CEFTA:an eivät ne ole toimineet täysin sovittujen periaatteiden mukaan.

Se yhtenäisyys, mikä EU:n alueella on saavutettu, ei ole tapahtunut yhdessä yössä. Prosessit ovat olleet pitkiä ja kauppapoliittisia rakenteita, niin alueellisesti kuin globaalisti, joudutaan muokkaamaan muuttuvan yhteiskunnallis-taloudellisen kehityksen myötä.

Suomella onkin käynnissä mielenkiintoinen EU-puheenjohtajakausi. Keskeisenä teemana pidetäänkin käynnissä olevien kauppapoliittisten neuvotteluiden edistämistä, joita EU käy esimerkiksi Australian, Chilen, Indonesian sekä Uuden-Seelannin kanssa. Lisäksi meneillään ovat WTO:ssa käytävät neuvottelut liittyen sähköiseen kauppaan ja palveluiden kotimaisen sääntelyn määräyksiin. Globaalin kaupan muutokset vaativatkin harkittuja muutoksia myös kauppapolitiikassa, jotta vapaata kauppaa voidaan tukea yhtenäisillä ja yhteisillä pelisäännöillä.

Kauppapoliittisten muutosten ymmärtäminen ja seuraaminen vaativat kykyä ymmärtää laaja-alaisia muutoksia. Tulevaisuuden yritysjohtajien on kyettävä arvioimaan näiden muutosten luomia haasteita ja kehitysmahdollisuuksia liiketoiminnalle. Turun kauppakorkeakoulussa on käynnissä hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää kauppapolitiikan opetusta niin liiketalouden opiskelijoille kuin yrityksille.

Kirjoittaja on Turun kauppakorkeakoulussa toimivan Pan-Eurooppa Instituutin vt. tutkimuspäällikkö.