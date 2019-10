Alio: Tieto luo pohjaa ilmastovastuulle

Annu Perälä

Aino Heikkilä

Eurooppalaisten arvoja mittaavan European Social Survey -kyselyn mukaan suomalaiset eivät koe vahvasti vastuukseen toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kyseinen tutkimus kertoo myös, että omien tekojen vaikuttavuuteen ei uskota. Niiden merkitys nähdään vähäisemmäksi kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin.

Ihmisiä voidaan kuitenkin kannustaa ilmastotekoihin ja vahvistaa sisäistä halua toimia ilmaston hyväksi.

Ilmastokasvatuksella voidaan lisätä tietoa ihmisen roolista ja eri toimien yhteydestä hiilidioksidipäästöjen syntymiseen. Lisääntynyt ymmärrys ilmiöstä voi vahvistaa velvollisuudentunnetta ja auttaa hahmottamaan, mikä merkitys omilla teoilla on.

Tuoreet kansainväliset tutkimukset osoittavat, että erityisesti ilmastonmuutoksen syiden ymmärtäminen saa ihmiset kantamaan huolta ilmiöstä. Myös tieto ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista kannustaa toimimaan.

Todistetusti jo lyhyilläkin ilmastonmuutoksen syntymekanismeja kuvaavilla tietoiskuilla on vaikutusta ajattelutapoihin.

Merkittävintä on se, että tieto vaikuttaa ihmisiin heidän maailmankatsomuksestaan riippumatta.

Amerikkalaistutkimuksen mukaan ilmastonmuutosta koskevien tiedeuutisten kulutus sai republikaaniäänestäjät kantamaan kasvavaa huolta ilmastosta. Keskivertosuomalaisiin verrattuna republikaaneja äänestävät amerikkalaiset ovat hyvin ilmastoskeptisiä.

Tiedon ja tekojen välinen suhde ei kuitenkaan ole suoraviivainen. Lisääntyvä tieto ei automaattisesti käänny ilmastotietoisuudeksi ja ilmastoystävällisiksi teoiksi. Suhtautumista ilmastonmuutokseen selittävät vähintään yhtä paljon tunteet ja asenteet.

Tunteista erityisesti syyllisyys ja häpeä herättävät pohtimaan ilmastonmuutosta. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset kokevat syyllisyyttä, kun he ymmärtävät, miten ihmisen toiminta vaikuttaa luontoon. Syyllisyys saa aikaan muutoksia toiminnassa.

Esimerkiksi amerikkalaistutkimuksessa muita suuremman ilmastojalanjäljen omaavat alkoivat tuntea syyllisyyttä ymmärtäessään tuottavansa keskimääräistä enemmän päästöjä. Syyllisyys sai heidät tukemaan ympäristöjärjestöjen toimintaa.

Toisaalta myös positiiviset tunteet ovat tärkeitä, kuten toivo.

Toiveikas ihminen näkee muutoksen olevan mahdollinen. Se kannustaa muuttamaan omaa toimintaa ilmaston hyväksi. Ilmastokasvatus lisää sisäistä motivaatiota osoittamalla, millaiset ilmastoteot ovat vaikuttavia ja mitä ne edellyttävät yksittäiseltä ihmiseltä.

Ilmastonmuutoksen seurausten tunteminen voi aiheuttaa ristiriitaisia tunteita, vaikka tieto olisikin paikkansa pitävää.

Ymmärrys tapahtuvista suurista muutoksista voi aiheuttaa voimattomuutta ja pelkoa. Vaikka pelko on voimakas tunne, se ei kannusta muuttamaan käyttäytymistä ilmastoystävällisemmäksi.

Pahimmillaan pelko voi kääntyä itseään vastaan. Pelon aiheuttajan poistamisen sijaan ihminen keskittyy pelon lievittämiseen, mikä voi johtaa apatiaan, negatiivisten tunteiden kieltämiseen tai syyn vierittämiseen toisaalle.

Ilmastonmuutoksen seurausten painottaminen voi myös etäännyttää. Esimerkiksi paljon käytetyt kuvat sulavista jäävuorista tai Aasian tulvista korostavat ilmastonmuutoksen seurausten maantieteellistä ja ajallista etäisyyttä suomalaisista. Ihmisiä liikuttavat kuitenkin eniten heidän omaa elinpiiriään koskevat ongelmat.

Ilmastonmuutosta koskeva julkinen keskustelu on lisääntynyt tuntuvasti viime vuosina. Ilmastokasvatukselle on yhä kuitenkin tilausta. Vaikka suomalaisten ilmastotiedon tasoa ei ole vielä laajasti tutkittu, kyselyt muualta länsimaista osoittavat, että ilmastotietous on ainakin osin puutteellista. Useilla ihmisillä on myös epärealistinen käsitys oman tietämyksensä rajoista.

Seuraavaksi tarvitaan tutkimustietoa suomalaisten tiedon kapeikoista ja asenneristiriidoista, jotka rajoittavat ilmastotoimiin ryhtymistä. Näkemyserojen sijaan tulee etsiä yhteisiä nimittäjiä ja vahvistaa keskusteluyhteyttä erilaisten ihmisten välillä.

Kirjoittajat ovat tutkijoita Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteistä ymmärrystä? –tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan kansalaisten, suuryritysjohtajien ja poliittiset päättäjien ilmastoasenteita. Perälä työskentelee InnoLab-tutkimusalustalla Vaasan yliopistossa ja Heikkilä e2 Tutkimuksessa.