Alio: Kodin tuottamaa tunnetta myös julkisiin tiloihin

Nina Pietikäinen

Turku rakentaa ja ideoi uusia tiloja. Tilojen nostaman innostuksen keskellä olisi hyvä pysähtyä pohtimaan tilojen moninaista sijaa ja merkitystä ihmisen elämässä.

Hyvän tilan perusedellytykset ovat fyysisiä ja psyykkisiä. Uudisrakennuksia suunniteltaessa on hyvä pysähtyä miettimään tilan henkistä sekä filosofista merkitystä niiden tuleville käyttäjille. Hyvä tila on puhdas, valoisa ja viihtyisä. Se on harmonian ympäröimä, ei liian kuuma eikä liian kylmä. Hyvään tilaan on helppo tulla ja se on kaikille esteetön.

Kirjailija Jukka Laajasalo toteaa, että ”kysymykset kuka saa olla missäkin ja mikä on omaa aluetta ovat läsnä silloinkin kun emme tiedosta niitä”.

Tiloihin liittyy aina henkisen omistajuuden suhde. Arkkitehtuurin avulla toteutetaan valtaa: mukaan on kirjoitettu koodi kenelle tila ”kuuluu”. Fyysisen lisäksi henkinen turvallisuus on aina läsnä tiloissa. Tila jossa on mahdollisuus kokea olevansa arvostettu, tila joka ei ahdista ja hyväksyy sinut sellaisena kuin olet, tuottaa sinulle sen kokemuksen jonka tilan on tarkoitus tuottaa.

Onko tila minun vai sinun? Voisiko ”meidän tila” olla se tavoite, johon tulee pyrkiä? Miten tilassa koetaan tasaveroisesti tunne siitä, että on sinut tilan ja sen tarjoaman mahdollisuuden kanssa? Tila voi tuottaa yhteisen ja jaetun kokemuksen, jossa minä yhdessä muiden kanssa vaikutan siihen että tila tuntuu kaikille sopivalta.

Turun Tyttöjen Talo toimii Turun keskustassa sekä Varissuolla. Talon tiloissa toimitaan aktiivisesti positiivisen yhteisöllisen ilmapiirin edistämiseksi, jossa ihminen kohdataan kokonaisuutena. Teemme sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä työtä sukupuolen moninaisuus huomioiden.

Toiminnan taustalla ovat Setlementtiliiton arvot. Arvopohjainen työ korostaa, että ihmisen syvin olemus voi toteutua vain liittymällä toisiin. Meillä kaikilla on oikeus kasvaa itsensä mittaiseksi, yhteisön täysvaltaiseksi jäseneksi.

Tyttöjen Talo kulkee määritelmässään julkisen ja yksityisen tilan rajamaastossa. Toiminnan aikana tila on yksityinen ja kävijät on rajattu sukupuolen ja iän mukaan.

Usein kysytään perustelua miksi tarvitaan tytöille ja naisille omaa tilaa. Tämän kysymyksen viereen on aina hyvä palata myös itse. Julkiset tilat sekä nuorille suunnatut tilat ovat usein maskuliinisuuden ”valtaamia”, vaikka tuntemamme maskuliinisuus on kovaa vauhtia muuttumassa. Silti edelleen tarvitsemme sukupuolieriytettyä toimintaa ja tilaa.

Tyttöjen Talo antaa tilan ja ajan irtautua stereotyyppisistä sukupuolirooleista, joita ympäristö meille vahvasti luo. Tarkoitus ei ole häivyttää sukupuolta vaan nähdä se voimakkaasti positiivisena asiana. Tyttöjen Talo vastaa paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin sekä tilojen toimintaa kehitetään kävijöiden premissin mukaan.

Havaintona tilaan liittyvistä kysymyksistä voisi todeta, että tila syntyy myös sen sisällöstä – ei vain seinistä eikä katosta. Tilan sydän ovat ne ihmiset, jotka toimivat siellä.

Koti on monelle se ensisijainen turvallisuuden ja rauhan tila. Kodin tuottamaa tunnetta pitäisi saada jaettua julkisiin tiloihin, jotta tilat ovat vapaat eriarvoisuuden tunteelta.

Helposti lähestyttävän tilan tulee vastata perustoimintansa tarpeeseen, mutta olla muokattavissa sekä joustaa kävijöiden tarpeen mukaan. Tilojen muokkautuvuuteen sekä monipuoliseen käyttöön sekä erilaisten toimijoiden yhteiskäytön mahdollisuuteen kannattaa panostaa. Matalakynnyksisyys lisää tilan käyttöastetta ja antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden nauttia omasta kaupungistaan ja sen tarjoamista anneista ilman osattomuuden tunnetta.

Kävijän ja tilan kivuton sekä aito ensikohtaaminen tuottaa jatkokäyntejä. Tilasta saatu tunne ja kokemus vahvistuvat. Ehdotuksena kirjoittajalta; kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä ajatusta julkisissa tiloissaan suosiva Turku uusine tiloineen, voisi olla maailman ensimmäinen, joka aidosti tukee kaikkien kansalaisten osallistumista. Samalla pitäen huolen, että kaikkien oikeus turvalliseen tilaan ei rikkoudu.

Kirjoittaja Turun Tyttöjen Talon johtaja.