Puheenvuoro: Ikääntyvien mielenterveyttä kannattaa edistää

Nuorten ja työikäisten mielenterveys ja henkinen kuormittuneisuus ovat nousseet julkiseen keskusteluun, mutta ikääntyvien mielenterveys jää toistuvasti katveeseen. Tämä on huolestuttavaa, sillä hyvä mielenterveys edistää ikääntyvien terveyttä ja toimintakykyä. Se pidentää kotona asumisen aikaa, vähentää palvelujen tarvetta ja hillitsee hoitokustannusten kasvua.

Päättyneellä hallituskaudella kärkihankkeet keskittyivät ikääntyvien palvelujen kehittämiseen ja fyysisen toimintakyvyn edistämiseen. Nyt tarvitaan näiden lisäksi panostuksia ikääntyvien mielenterveyteen. Mielenterveys tulee tässä ymmärtää Maailman terveysjärjestön tavoin hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Mielenterveyttä voidaan vahvistaa läpi elämän. Myös ikääntyvät tarvitsevat tietoa mielenterveydestä ja keinoja mielenterveyden edistämiseksi omassa arjessaan. Konkreettisemmin tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kehitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta selviytyä elämän vastoinkäymisistä sekä opitaan löytämään merkityksellisyyttä elämästä.

Ikääntyvien mielenterveyden edistämiseen on tarjolla näyttöön perustuvia menetelmiä, jotka perustuvat vahvuuksien tunnistamiseen, vertaisuuteen ja osallisuuteen. Monet menetelmät ovat järjestöjen kehittämiä, ja kehittämistyössä on kuultu ikääntyvien omia näkemyksiä ja rakennettu heidän elämänkokemuksensa varaan. Nämä menetelmät kannattaa ottaa käyttöön koko maassa.

Internetin Mielenterveystalosta löytyy luotettavaa tietoa ikääntymisestä ja mielenterveydestä. Ikäinstituutti puolestaan on koonnut internetiin mielen hyvinvoinnin taitopankin Ikäopiston, josta löytyy erityisesti ikääntyville soveltuvia keinoja edistää mielenterveyttä.

Ikääntyvien kanssa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat lisää osaamista ikääntyvien mielenterveydestä sekä sitä vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä. Mielenterveyden edistäminen ei ole erillinen kokonaisuus, vaan se kuuluu kaikkeen ikääntyvien kanssa tehtävään työhön. Tämä koskee myös niitä tilanteita, joissa tavoitteena on edistää fyysistä toimintakykyä tai tarjota hoivaa.

Hyvä vanheneminen ei tarkoita toimintakyvyn rajoitteista liittyvää elämää, mutta siihen liittyy tuntemus omista voimavaroista ja taito suunnata ne mielekkään arjen rakentamiseen – tarvittaessa muiden ihmisten tuella.

Ikääntyessä riski mielenterveyttä kuormittaville tapahtumille kasvaa, ja tuen tarve voi voimistua. Ikääntyvät voivat sairastua mielenterveyden häiriöihin, kuten muukin väestö, ja tällöin heillä tulee olla yhdenvertainen oikeus mielenterveyspalveluihin.

Yli 65-vuotiaista vain viisi prosenttia on pitkäaikaishoidon piirissä, ja 11 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä on säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Sen sijaan ikääntyvät tekevät merkittävän osan vapaaehtoistyöstä järjestöissä ja 58 prosenttia omaishoidosta. Neljä viidestä isovanhemmasta tukee lapsiperheiden arkea. Tämä on merkittävä voimavara yhteiskunnalle, sillä yli 65-vuotiaita on väestöstä nyt yli viidennes ja vuonna 2030 jo noin neljännes. Näiden ihmisten mielenterveyttä on tarpeen edistää samoin kuin heitä nuorempien.

Hallitus aikoo laatia mielenterveysstrategian ja poikkihallinnollisen ikäohjelman. Molempia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä jo ennen uutta hallitusohjelmaa. Luonnos mielenterveysstrategian painopisteiksi sai kevään kuulemiskierroksella runsaasti palautetta siitä, että ikääntyvien mielenterveys ei ollut riittävän selkeästi mukana. Nyt strategialuonnos on lausuttavana, ja ikääntyvien mielenterveyden osuutta tulisi edelleen vahvistaa. Ikäohjelman valmisteluun on sisältynyt fyysisen toimintakyvyn edistäminen ja muistisairauksien ehkäisy, mutta mielenterveyden edistäminen on jäänyt puuttumaan.

Suomella ei ole varaa pitää ikääntyvien mielenterveyttä katveessa. Se on otettava huomioon hyvinvointi- ja terveyspoliittisissa linjauksissa ja niiden toimeenpanossa. Mielenterveyden edistäminen kuuluu kiinteänä osana ikäpolitiikkaan ja palvelukokonaisuuksiin. Se on taloudellisesti ja inhimillisesti kannattavaa.

Sirkkaliisa Heimonen on psykologian tohtori ja toimialapäällikkö Ikäinstituutissa. Meri Larivaara on terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja johtava asiantuntija Suomen Mielenterveys ry:ssä.