Alio: Suomella on mahdollisuus pelastaa tai hävittää Itämeren turska

PUHEENVUORO

Conrad Stralka

Itämeren ekologiselle tasapainolle keskeinen laji, Itämeren turska, on kriittisessä tilassa. Turskan kriisi on monella tavalla tärkeä kysymys Suomelle. Ensinnäkin se on ympäristökysymys, josta vastuun kantavat kaikki Itämeren ympärillä olevat maat. Toiseksi elinvoimainen turska voisi merkittävässä asemassa suomalaisessa pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa. Kolmanneksi Suomi toimii nyt puheenjohtajana neuvotteluissa Itämeren tulevista kalastuskiintiöistä.

Itämeren turskan katastrofaalinen heikentyminen on kehittynyt akuutiksi kriisiksi. Itämeren turskan saaliit ovat nyt kymmenesosa siitä, mitä ne olivat vuosikymmen sitten.

Nyt kalastetut turskat ovat niin pieniä ja huonokuntoisia, että niitä ei voida myydä ruokakaloina. Turska on menettämässä tärkeän tehtävänsä Itämeren ekosysteemissä, roolinsa ruokakalana ja siten entisen taloudellisen merkityksensä.

Suomessa turskan ammattikalastus on enää hyvin pienessä roolissa, eikä turskan kaupallinen kalastus ole meillä koskaan ollut yhtä merkittävää kuin turskan kalastus Ruotsissa, Tanskassa tai Puolassa.

Elinkelpoinen turskakanta Itämeren keski- ja pohjoisosissa voisi kuitenkin tarjota saaliita pienimuotoiselle rannikkokalastukselle Suomen rannikko- ja saaristoalueilla. Ne turskat, jotka tällä hetkellä ovat lähellä Suomea tai Ahvenanmaata ovat kulkenut pitkän matkan.

Aiemmin meillä oli suuria turskaparvia muun muassa Gotlannin ulkopuolella, mikä aiheutti sen, että suuri määrä kaloja levisi pohjoiseen kohti Suomen ja Ruotsin saaristoja. Muun muassa liian intensiivisen kalastuksen ja rehevöitymisen seurauksena turskakantoja on tänä päivänä jäljellä vain yksi – se, joka elää Itämeren eteläosassa, lähellä Bornholmin saarta. Sieltä on pitkä matka Suomen saaristoon.

Turskalla on tärkeä rooli Itämeren ekologiassa, koska se on saalistaja ruokaketjun huipulla. Ilman elinkelpoista turskakantaa muut lajit ottavat vallan ja ravintoverkot muuttuvat. Se vaikuttaa suuresti Itämeren ympäristöön, ja luonnollisesti myös Suomen rannat kärsivät.

Itämeren turska on geneettisesti ainutlaatuinen, eikä sitä voida korvata muiden merialueiden turskalla. Siksi vaarana on menettää laji, joka on tärkeä sekä ekologialle että kalastukselle. Itämeren turska on sitä paitsi sitkeä laji, jolla olisi hyvät edellytykset selviytyä ilmastomuutoksen vaikutuksista.

Suomi on jo pitkään ollut johtava maa työssä Itämeren ympäristön puolesta. Itämeren suojelukomissio HELCOM ja Itämeren suojelun toimintaohjelma ovat tämän työn selviä tuloksia. Sekä toimintaohjelmassa että EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa ja meristrategiadirektiivissä on vuodelle 2020 asetettu selkeät tavoitteet ja sitoumukset kestävistä kalakannoista ja hyvästä ympäristön tilasta.

Nyt, Itämeren turskan kannalta ratkaisevalla hetkellä, Suomi on sekä ministerineuvoston, HELCOMin että Itämeren kalastusfoorumin BALTFISHin puheenjohtaja. Itämeren turskan kohtalo on siis pääosin suomalaisten ministereiden ja viranhaltijoiden käsissä.

Valitettavasti sekä Suomen hallituksen lausunnot että raportit osoittavat, että Suomi on valinnut teknokraattisen, puolueettoman asenteen, jonka päätavoitteena on pikemmin sujuvat neuvottelut kuin todelliset tulokset.

Kun EU-komissio nyt ehdottaa turskan kohdennetun kalastuksen lopettamista, Suomen olisi tuettava aktiivisesti tätä kantaa paitsi Itämeren ympäristön ja turskakantojen elvyttämiseksi, myös oman pienimuotoisen rannikkokalastuksen vuoksi. Lisäksi Suomi voisi käyttää asemaansa ottaakseen ensimmäiset askeleet kohti pitkäjänteistä ratkaisua vuotuisen kalastuskiintiöiden neuvottelupelin sijaan.

Kirjoittaja on toiminnanjohtaja BalticSea2020-säätiössä.

BalticSea2020-säätiö perustettiin vuonna 2005 Björn Carlsonin toimesta 500 miljoonan kruunun lahjoituksen ansiosta. Säätiön varoista rahoitetaan toimintakeskeisiä, innovatiivisia ja terveellisempää Itämerta edistäviä hankkeita.