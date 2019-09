Kairon väestökokouksesta 25 vuotta – naisten oikeus lisääntymisterveyteen yhä vaakalaudalla

ALIO

Jarmo Sareva, Siddharth Chatterjee

Vuoden 1994 syyskuussa järjestetty YK:n väestö- ja kehityskonferenssi merkitsi käännekohtaa maailmanlaajuisessa yhteistyössä naisten lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolesta. Kairossa pidetyssä konferenssissa edistettiin kansainvälistä yhteisymmärrystä elintärkeistä kysymyksistä, kuten ihmisoikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta ja kestävästä kehityksestä.

Kairon toimintaohjelmassa laadittiin suositukset siitä, miten lisääntymisterveyspalvelut saadaan mahdollisimman kattavasti kaikkien ulottuville.

Tavoitteisiin kuuluivat perhesuunnittelu- ja ehkäisypalveluiden yhdenvertainen saatavuus, turvalliset raskaudet ja synnytykset, turvalliset ja lailliset abortit, sukupuolitautien ehkäisy ja hoito sekä haitallisten käytäntöjen estäminen, erityisesti naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja lapsiavioliittojen lopettaminen.

Kuluneiden 25 vuoden aikana edistys on kuitenkin ollut epätasaista. Surullinen tosiasia on, että Kairon vuoden 1994 kokouksen jälkeen naisten oikeudet ovat maailman joillakin alueilla jopa heikentyneet.

Maailmassa on noin 214–225 miljoonaa naista, jotka haluaisivat käyttää ehkäisyä, mutta joilla ei ole siihen mahdollisuutta. Raskaudesta tai synnytyksestä johtuviin komplikaatioihin kuolee päivittäin noin 830 naista – yksi joka toinen minuutti.

Vuosittain todetuista yli 404 000 äitiyskuolemasta yli puolet tapahtuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja kolmannes eteläisessä Aasiassa. Eri puolilla maailmaa yli 200 miljoonaa naista on joutunut kokemaan sukuelinten silpomisen, pääasiassa Lähi-idässä ja Afrikassa, ja joka vuosi kolme miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua tämän julman toimenpiteen uhriksi.

Noin 47 000 naista ja tyttöä kuolee vuosittain vaarallisten aborttien seurauksena.

Synkät tilastot kuitenkin edustavat vain osaa monimutkaisesta ongelmasta. Usein unohdetaan, että naisten lisääntymisterveyden ja -oikeuksien turvaamisen laiminlyönneillä on koko maailmaa koskettavia, pitkäaikaisia seurauksia.

Niin kauan kuin maailman köyhimpien alueiden väestö kasvaa nopeasti ja naisia kuolee raskauteen liittyviin syihin, monia muita ihmiskunnan kehitykseen vaikuttavia ongelmia ei kyetä ratkaisemaan. Näihin kuuluvat kattava terveydenhuolto, koulutus, ilmastonmuutos, talouskasvu, väestönkasvun hallinta, sosiaaliturva ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä.

Naisena eläminen on entistä vaarallisempaa niissä osissa maailmaa, joissa naisilla ei ole oikeutta käyttää perhesuunnittelupalveluja eikä saada aihetta koskevaa valistusta. Naisia pakotetaan vaarallisiin abortteihin, heidän pääsyään raskaudenaikaisten neuvolapalvelujen piiriin vaikeutetaan ja heiltä kielletään oikeus tehdä päätöksiä omaa kehoaan koskevissa asioissa.

Naisten lisääntymisoikeudet vaikuttavat keskeisesti heidän mahdollisuuksiinsa tehdä valintoja ja parantaa taloudellista asemaansa. YK:n kehitysohjelma UNDP:n laskelmien mukaan sukupuolten epätasa-arvon kustannus Saharan eteläpuoliselle Afrikalle on vuodessa keskimäärin 95 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

McKinseyn raportti vuodelta 2015 arvioi, että jos naiset voisivat osallistua maailmantalouteen ja vaikuttaa siihen samalla tavalla kuin miehet – mikä edellyttää naisten lisääntymisoikeuksien toteutumista – maailman bruttokansantuote kasvaisi jopa 28 biljoonalla dollarilla.

Kun nyt tarkastelemme 25 vuotta sitten laadittuja, uraauurtavia Kairon kokouksen tavoitteita, ja siirrämme katseemme tulevaan, marraskuussa Nairobiin suunniteltuun huippukokoukseen, meidän on keskityttävä tiukasti vielä edessä oleviin haasteisiin.

Meidän on jatkettava ponnistelujamme. Tarvittavat resurssit, linjaukset ja rahoitus on kohdennettava takaamaan, että jokainen tyttö – riippumatta olosuhteista joihin sattuu syntymään – voi elää maailmassa, jossa hänellä on sekä oikeus että keinot hoitaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään.

Jarmo Sareva on Suomen ulkoministeriön innovaatiosuurlähettiläs.

Siddharth Chatterjee on YK:n maakoordinaattori Keniassa.