Alma materin tehtävänä kukistaa vastakkainasettelut ja ylittää kuilut

PUHEENVUORO

Moira von Wright

Noin 5 500 opiskelijaa ja 780 tohtorikoulutettavaa on aloittamassa tai jatkamassa opintojaan Åbo Akademissa. Yliopiston runsaat 650 opettajaa ja tutkijaa sekä lähes yhtä suuri joukko muuta henkilöstöä ovat myös asettuneet työhuoneisiinsa, laboratorioihin, kirjastoihin ja opetustiloihin. Tahtotilana on saada Åbo Akademi kukoistamaan täydessä loistossaan.

Tutkimuksessa meillä on neljä profiilialuetta: meri, vähemmistötutkimus, molekulaarinen prosessi- ja materiaalitekniikka sekä lääkekehitys ja diagnostiikka. Nämä ovat menestyviä tutkimusaloja, mutta ne eivät kata yliopistomme kaikkea toimintaa.

On kolme seikkaa, jotka ovat tärkeitä paitsi yliopistollemme myös laajemmin koko Suomen tulevaisuudelle. Ensimmäisenä ovat paikat ja diskursiiviset tilat, joissa Åbo Akademi toimii. Toisena on yliopistomme erityinen kyvykkyys, se mikä erottaa yliopiston muista yhteiskunnan instituutioista. Miten käytämme tätä kapasiteettia ja kehitämme sitä omassa pedagogisessa toiminnassamme? Kolmantena ovat opiskelijat. Ilman opiskelijoita ei ole yliopistoa.

Yliopistot kasvavat ja niihin liitetään menestyksellisesti tieteellistä toimintaa harjoittavia yksiköitä. Näin on esimerkiksi Vaasan opettajankoulutus tullut osaksi Åbo Akademin toimintaa ja mainittava on myös Åbo Akademin alaisuudessa toimiva ammattikorkeakoulu Novia. Teemme määrätietoisesti työtä infrastruktuurin ja johdon yhteistyön vahvistamiseksi, opintopolkujen joustavoittamiseksi sekä tutkimuksen ja opetuksen synergian edistämiseksi.

Åbo Akademin dynaamiselle luonteelle ei tee oikeutta, jos vain ihailemme rakennuksia ja ulkoisia puitteita. Yliopiston merkitys ilmenee sen piirissä syntyvässä tiedossa ja oppimisessa: teksteissä, innovaatioissa, argumenteissa ja seminaareissa. Tärkeitä ovat esitetyt kysymykset, uteliaisuus ja tiedonjano.

Tutkimustyö on ammatti, mutta tutkimuksessa on myös kyse ajatusten ja tiedon kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä.Tutkimuksen lisäksi myös opetus, sivistys ja ajattelu ovat korvaamattomia.

Akateemista ajattelua leimaa herkkyys eli kyky nähdä ja erottaa tapahtumien kulussa asioita, jotka ovat pohtimisen arvoisia. Voi esimerkiksi havaita jonkin hätäisesti tehdyn päätelmän syy-seuraussuhteesta, epämääräisen yleistyksen, kyseenalaisen oletuksen tai provosoivan ongelman, joka vaatii ratkaisua. Toisena tekijänä on taipumus eli valmius perusteellisesti paneutuen pohtia jotain kysymystä riippumatta siitä, ohjaako meitä uteliaisuus vai jo vakiintunut ajattelutapa.

Kolmas yliopistolla kehittyvän ajattelun osa-alue on kapasiteetti eli kykymme ajatella tehokkaasti ja kestävällä tavalla. Voimme tuottaa vaihtoehtoisia selityksiä asioille, joita on jo pitkään saatettu pitää itsestään selvinä tai joissa on oletettu tietty kausaalinen suhde.

Yhdessä nämä kolme ajattelun osa-aluetta antavat meille mahdollisuuden kehittää koulutusta ja sivistystä akateemisena ymmärtämisenä.

Akateemiselle ymmärtämiselle on leimallista yleiskuvan ja yksityiskohtien välinen yhteispeli nyansseineen sekä harkinta ja eettinen pohdinta. Tällainen kyky pitäisi olla jokaisella opintonsa päättävällä opiskelijalla hallussaan, jotta yliopistomme ansaitsee nimityksen alma mater.

Tänä päivänä alma materin tehtävänä on kukistaa vastakkainasettelut ja ylittää kuilut. Edessämme on niin suuria yhteiskunnallisia haasteita, että emme voi jäädä riitelemään siitä, mikä on oikea tie. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja laajennettava koulutusta ja näkökulmia, jotta voimme tarjota osaamista, joka on välttämätöntä ihmiskunnan selviytymiselle.

Yksinkertainen keino on keskustella opiskelijoiden kanssa ja kutsua heidät mukaan osallistumaan. Tästä syksystä alkaen opiskelijoilla on oma edustajansa rehtorin johtoryhmässä.

Åbo Akademi ei jää sivustakatsojana seuraamaan yhteiskunnan muuttumista. Suomen ainoa ruotsinkielinen yliopisto ei voi tyytyä vain kouluttamaan virkamiehiä ja asiantuntijoita kutistuvan ruotsinkielisen väestön tarpeisiin, vaan meidän tehtävämme on paljon syvällisempi.

Tulevan strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on, että olemme Pohjolan portti Suomeen ja houkuttelemme opiskelijoita kaikista Pohjoismaista panostamalla opiskelijanäkökulmaan sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti.

Jotta onnistuisimme siinä, meidän on luovuttava nykyisin vallitsevasta poliittisesta ajatusmallista, jossa kieli yhdistetään tiettyyn ryhmään ja jossa ryhmät asetetaan vastakkain. Uuden tarinamme pitää muotoutua jossain muualla kuin siellä, missä identiteetin ja jakolinjojen politiikka syntyy.

Kaikki rajoja ei ole tarpeen poistaa, erojen on saatava olla olemassa. Runoilija Tomas Transrömeriä lainaten: Raja ei erota, vaan siinä ulkopuolinen ja sisällä oleva kohtaavat.

Kirjoitus on tiivistelmä Åbo Akademin rehtorin Moira von Wrightin rehtorikauden avauspuheesta 5.9.2019.