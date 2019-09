Juha Kostiainen: Tiiviys, sekoittuneisuus ja saavutettavuus rakentavat hyvää kaupunkia

Vast: Haihattelu ja realismi

K.K.: "Itse en halua lapsilleni ja heidän lapsilleen jättää hirmuista verotaakkaa, joten jos raitsikat tulevat, niin minä, paljasjalkainen turkulainen ja perheeni lähdemme sinne, missä talous on hallinnassa, eli Helsinkiin tai Tampereelle."



Tuossapa tiukkaa asennetta.

Jos ei mene mielen mukaan niin Helsinkiin, tai jopa Tampereelle.

Perheitä tietysti on monenlaisia, mutta jos nyt on isä, äiti ja pari koululaista niin on se muutto aika homma.

Asunto pitäisi myydä, jos sellainen on. Uusi pitää myös löytää. Jos lapset ovat koulussa niin siitäkin tulee järjestelyjä.

Työpaikatkin pitäisi löytää, jos tarpeen.



Mutta tiedätkö mitä K.K.; sekä Helsingissä että Tampereella on ratikat.