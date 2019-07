Alio: Alaraaja-amputoitujen proteesikävelykoulua 30 vuotta

Minna Hulkko

Tiina Pitkänen

Marja Kuusela

Ajatus keskitetystä ”kävelykoulusta” syntyi Turussa jo vuonna 1982 alaraaja-amputoiduista tehdyn opinnäytetyön pohjalta. Ongelmina tuolloin koettiin apuneuvojen kalleus, järjestelmällisen kuntoutussuunnitelman, ohjauksen ja seurannan puuttuminen sekä puutteellinen yhteistyö proteesien valmistajien ja sairaaloiden välillä. Valmistelutyön jälkeen toiminta käynnistyi Turussa vuonna 1988 ja on jatkunut hyväksi todetulla toimintamallilla näihin päiviin asti.

Ryhmä kokoontuu pienryhmänä Turun kaupungin Lääkinnällisen kuntouksen tiloissa kaksi kertaa viikossa. Asiakkaat osallistuvat ryhmään tarpeidensa mukaan niin kauan ja niin usein, että selviytyvät proteesin käyttäjinä omassa arjessaan.

Asiakas ja hänen läheisensä saavat ryhmässä yksilöllistä ohjausta proteesin käyttöön, pukemiseen, liikkumiseen, tasapainon ja lihasvoimien hallintaan ja pääsevät harjoittelemaan myös itsenäisesti.

Harjoittelu sisältää säännölliset kontrollit kävelykoulussa kuuden ja 12 kuukauden aktiivisen jakson loppumisen jälkeen. Tämän jälkeen asiakkaat voivat ottaa yhteyttä kävelykouluun milloin vain ongelmien ilmaantuessa, niin kauan kuin proteesia käyttävät. Ihmisten tarpeet muuttuvat ja proteesi vaatii aika ajoin myös korjauksia, muutostöitä ja uusimista.

Tarvittaessa asiakkaille järjestetään kävelykouluun kuljetus, jolla mahdollistetaan kaikille ohjaukseen pääseminen. Proteesin hankinta ja luovutus edellyttää käytön opetteluun ja harjoitteluun sitoutumista alusta alkaen.

Ryhmä ja siihen liittyvä yhteiskuljetus mahdollistaa osallistumisen kodin ulkopuoliseen toimintaan, jossa asiakas saa yksilöllistä ohjausta ammattilaisilta ja vertaistukea muilta ryhmäläisiltä. Ryhmäläiset pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja tuntemuksiaan myös kuljetuksen aikana. Asiakkaiden palaute on kautta vuosien ollut erittäin positiivista ja ryhmään on aina osallistuttu aktiivisesti.

Proteesikävelykoulun merkittävimpiä etuja vertaistuen lisäksi on keskitetty moniammatillinen asiantuntemus ja toiminta pysyvänä ”tukikeskuksena” asiakkaille. Ohjaajina toimivat asiantuntevat fysioterapeutit ja apuvälineteknikko. Fysiatrian erikoislääkärin konsultaatio on saatavilla tarpeen mukaan.

Yhteistyötä tehdään proteesin valmistajatahojen apuvälineteknikoiden, hoitavien lääkärien ja kirurgien, apuvälineyksikön ja liikuntapalveluiden kanssa. Toiveena jatkossa on (vammaispalveluiden) sosiaalityön entistä tiiviimpi osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön mm. asunnon ja auton muutostöiden osalta. Vuosien varrella kokemusta ja oppia proteesien tekniikkaan ja käyttöön on haettu myös yksityisten palveluntuottajien ja proteesin valmistajien järjestämistä koulutuksista jopa yhdessä asiakkaiden kanssa.

Alaraaja-amputaatiot painottuvat iäkkäisiin ja usein monisairaisiin asiakkaisiin. Kävelykoulun osallistujien ikäjakauma on kuitenkin ollut laaja, parikymppisistä nuorista yli 90 vuotiaisiin ikäihmisiin. Alkuvuosien osallistujat olivat pääosin iäkkäitä ja amputaatiot reisiamputaatioita. Suurimmat alaraaja-amputaatioihin johtavat syyt ovat verisuonisairaudet ja diabetes. Myös tapaturmat ja kasvaimet ovat syynä nuorempien ihmisten amputaatioihin.

Kehittyneen verisuonikirurgian ja diabeteksen hoidon ansioista amputaatioiden kokonaismäärä on maassamme onneksi kääntynyt laskuun. Leikkauksissa on pystytty siirtymään reisiamputaatioista säästävämpiin sääriamputaatioihin. Sääriproteesin käyttö on reisiproteesia helpompaa. Proteesien käyttöä on helpottanut myös kehittynyt tekniikka.

Lähitulevaisuudessa proteesien tekniikka ja kehitys etenee edelleen vauhdilla, samoin käyttömahdollisuudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa keskitettyjen proteesihankintojen ja -harjoittelun turvaaminen on tärkeää – toivottavasti osaamista ja vastaavanlaista vertaistukea löytyy maakunnasta jatkossakin.

Minna Hulkko on fysioterapeutti, Tiina Pitkänen apulaisosastonhoitaja ja Marja Kuusela terveydenhuollon maisteri, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Lääkinnällinen kuntoutus.