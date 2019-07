Alio:Parasta lastensuojelua varhaisen vanhemmuuden tukeminen

Tatjana Pajamäki

Kun perheeseen syntyy lapsi, syntyy samalla myös uusi vanhempi. Kokemus on vanhemmalle ainutkertainen ja muovaa käsitystä perhe-elämästä pitkälle tulevaisuuteen. Vanhemmaksi tullaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Vauvaan on helpompi muodostaa tunnesuhdetta ja vanhemmuuteen soljahtaminen sujuu helpommin ja luontevammin, jos on itse saanut osakseen hellää ja hyvää huolenpitoa.

Vauvat ovat yksilöllisiltä ominaisuuksiltaan erilaisia. Helposti rytmittyvää ja ennakoitavaa vauvaa on helpompi hoitaa ja vanhemmuus voidaan kokea palkitsevammaksi kuin vaativamman temperamentin omaavan lapsen kanssa. Jos kannettavana ei ole suuria taloudellisia murheita, eikä vanhemmuudesta tarvitse selvitä arjessa yksin, on muotoutuvalla perheellä vähemmän kuormittavia tekijöitä rasitteenaan.

Vanhempien pikkulapsiperheaikana kokeman kuormituksen välttäminen on tärkeää, koska sillä hoivalla, jota lapsi varhaisina vuosinaan osakseen saa, valetaan perusta koko tulevalle psyykkiselle hyvinvoinnille. Lapsen käsitystä ja kokemusta itsestä muokkaa se, miten häntä eniten hoitavat ihmiset pystyvät hänen tarpeisiinsa vastaamaan.

MLL:n Vanhempainpuhelin ja -nettipalveluissa otettiin viime vuonna vastaan ennätyksellinen määrä yhteydenottoja. Suurimpana yhteydenottoaiheena olivat riittämättömyyden kokemukset sekä arjessa koettu uupumus. Eniten uupumuksesta kärsivät pienten lasten äidit.

Osa vanhemmista kärsi tukiverkostojen puuttumisesta ja he yrittivät selviytyä päivästä toiseen yksin vaativaksi koetusta arjesta. Taloustilanne ja arjenhallinta olivat myös tavallisia elämää kuormittavia tekijöitä vauvaperheissä.

Vauva- ja pikkulapsiperheajan väsymystä ja uupumusta ei tule vähätellä tai mitätöidä elämänvaiheeseen kuuluvana vakiona. Jatkuvasti kuormittuneena vanhemman on vaikea vastata vauvan tarpeisiin vuorovaikutusta tukevalla tavalla ja psyykkinen hyvinvointi vaarantuu. Ilman oikea-aikaista tukea ongelmista voi myös kasvaa suuria ja vakavia tilanteita, jotka kärjistyessään voivat johtaa lapsen väkivaltaiseen kohteluun tai hoidon laiminlyöntiin.

Hyvän vuorovaikutussuhteen luominen ei riipu vain vanhempien ja lapsen ominaisuuksista. Yhteiskunnallisten ratkaisujen avulla voidaan vähentää vanhempien kuormittumista varmistamalla pikkulapsiperheelle riittävä toimeentulo ja palvelut, joista saa tarpeenmukaista/varhaista tukea.

Parhaimmillaan palvelut ovat lähellä ja ammattilaisia on riittävästi, mutta erot kuntien välillä ovat suuret. Vanhempainpuhelimen palveluihin tulleiden yhteydenottojen perusteella vanhempien ei läheskään aina ole helppo kertoa jaksamiseensa liittyvistä ongelmista ja saada niihin apua. Osa on yrittänyt pyytää tilanteeseensa apua, mutta ei ole sitä saanut. Osa kokee, ettei ole tullut kuulluksi. Osa on kokenut mitätöintiä.

Joissain tilanteissa vanhempi on kuormittunut entisestään ”apua saadessaan”, esimerkiksi silloin kun monilapsisen perheen yhden lapsen hoitokontakti vie autottoman perheen toiselle puolelle kaupunkia.

Pikkulapsiperheessä paras apu on lähellä ja konkreettista. Vanhemmat kaipaavat tukea, joka annetaan heidän tarpeistaan lähtöisin, heitä kunnioittaen sekä mahdollisimman kynnyksettömästi: heille sopivana aikana ja heille sopivassa paikassa. Parasta on tuki, joka tulee sinne missä vanhempi on.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmalla on viime vuosina haettu mallia palvelujen kehittämiseen koko maassa niin, että ne on helppo löytää ja niistä muotoutuu perheille toimiva kokonaisuus.

Uudessa hallitusohjelmassa on kiitettävästi otettu huomioon lapsiperheiden tarpeita. Poliittisten päätösten loppuunsaattamisen motivaattoriksi tarvitaan psykologista ymmärrystä vauva- ja pikkulapsivaiheen äärimmäisen tärkeästä merkityksestä tulevaisuuden hyvinvoinnille ja mielenterveysongelmien ehkäisylle.

Uusista vanhemmista huolehtiminen on yksi koko yhteiskunnan tulevaisuutta määrittävistä tekijöistä. Syntyvyyden laskiessa voi kysyä onko Suomella edes varaa olla huolehtimatta lapsiperheiden hyvinvoinnista?

Kirjoittaja on auttavien puhelinten päällikkö Mannerheimin Lastensuojeluliitossa.