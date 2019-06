Alio: Majoitustoiminta taloyhtiöissä tarvitsee selkeät pelisäännöt

Juuso Kallio

Virpi Hienonen

Uudet innovatiiviset toimintamallit haastavat säädösympäristöä esimerkiksi markkinoillepääsyn vaatimusten, verotuksen, työn ja kuluttajansuojan osalta. Aina ei ole selvää, minkä lainsäädännön piiriin uudenlaiset toimintamallit kuuluvat tai mitä lakisääteisiä velvoitteita missäkin tilanteessa pitäisi hoitaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön jakamistaloustyöryhmän huhtikuussa julkaistussa loppuraportissa käsitellään ratkaisuvaihtoehtoja jakamistalouden säädösympäristön haasteisiin. Jakamistalouteen liittyvällä lyhytaikaisella majoitustoiminnalla tarkoitetaan lähtökohtaisesti niin sanottua vertaismajoitusta, jossa yksityishenkilöt vuokraavat omistamansa asunnon lyhytaikaisesti toiselle yksityishenkilölle jonkin välittäjänä toimivan alustan kautta. Jakamistaloudelle ominaisesti asunnon vuokraamiseen liittyy tyypillisesti satunnaisuus ja ei-ammattimaisuus.

Lyhytaikaista majoitustoimintaa ilmentää Airbnb-tyyppinen majoitus, joka on lisääntynyt merkittävästi lähivuosien aikana. Tilastotietoa ja tarkkoja määriä vuokraustoiminnan laajuudesta ei kuitenkaan ole saatavilla.

Ilmiön kasvu näkyy Kiinteistöliiton neuvonnassa. Tällä hetkellä raja sen suhteen, mikä on asuinhuoneiston vuokrausta ja mikä sellaista lyhytaikaista majoitustoimintaa, joka on asuinhuoneisossa sallittua, on epäselvä. Epäselvää on myös se, milloin lyhytaikaista majoitustoimintaa on pidettävä ammattimaisena ja milloin ei-ammattimaisena toimintana. Taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja kaikille osakkaille on ensisijaisen tärkeää tietää, milloin lyhytaikainenmajoitustoiminta yhtiössä on sallittua ja milloin ei.

Majoitus- ja ravitsemistoimintaa säätelevän lain mukaan majoitustoiminnalla tarkoitetaan ammattimaisesti tapahtuvaa kalustettujen huoneiden tai muiden majoitustilojen tarjoamista tilapäistä majoitusta tarvitseville asiakkaille. Lain esitöiden mukaan ammattimaisuuden arviointiin vaikuttaa se, että tavoitellaanko toiminnalla taloudellista hyötyä.

Laki ei koske toimintaa, joka on luonteeltaan satunnaista. Toimintaa voidaan pitää satunnaisena, jos se on kertaluonteista tai vain hyvin harvoin toistuvaa.

Rakennuksen käyttötarkoitus ja asemakaava tuovat asiaan oman ulottuvuuden. Majoitustilalle on lainsäädännössä asetettu erilaiset määräykset, mitä asuinhuoneistolle koskien esimerkiksi pelastusturvallisuutta. Majoitus lisää asuinkiinteistössä tapahtuvaa kulkua ja liikennettä.

Majoitustoiminta edellyttää yleensä oman asemakaavamerkinnän. Kaavassa liiketoimintaa on voitu rajoittaa osin tai kokonaan siten, että ainoastaan asuinrakennukset ja asuinhuoneistot ovat sallittuja.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen totesi maaliskuussa, että kerrostaloasunto jatkuvassa Airbnb-käytössä rinnastuu majoitustoimintaan ja tällainen tilanne vaatisi lähtökohtaisesti huoneiston käyttötarkoituksen muutosta.

Asunto-osakeyhtiöt odottavat selkeämpiä sääntöjä ja ohjeita lyhytaikaisen vuokrauksen ja majoitustoiminnan rajanvetoon. Kiinteistöliitto on esittänyt, että asuinhuoneistossa sallitun vuokrauksen ja/tai majoitustoimintaan riittyvä ongelma ratkaistaisiin muuttamalla asunto-osakeyhtiölakia.

Käyttötarkoitukseltaan asunnoksi määritellyssä huoneistossa sallittaisiin vuoden aikana esimerkiksi enintään kahdeksan eri käyttäjätahoa. Asunnoksi määritellyssä huoneistossa sallittua käyttäjätahojen määrää ei saisi ylittää kalenterivuoden aikana. Jos määrä ylitettäisiin, kyse olisi käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä asunnoksi määritellyssä huoneistossa. Seurannan vuoksi tämä esitys sisältäisi ilmoitusvelvollisuuden vuokralaisista tai majoittujista taloyhtiölle.

Rakennusvalvontaviranomaisen kanta on ratkaisevassa asemassa ennen mahdollisia lakimuutoksia. Toivommekin, että rakennusvalvonnat ohjeistavat minkälainen huoneiston käyttö ei ole rakennusluvan käyttötarkoituksen mukaista asumista vaan majoitustoimintaa. Mikäli rakennusvalvontaviranomainen arvioi huoneistossa harjoitetun toiminnan majoittamiseksi ja edellyttää yhtiöltä käyttötarkoituksen muutosta ja erilaisten turvallisuusmääräysten noudattamista, tulisi asunto-osakeyhtiöllä olla mahdollisuus tarvittaessa kieltää majoitustoiminnan jatkaminen huoneistossa asunto-osakeyhtiölain mukaisen hallintaanoton uhalla tai hakea osakkaan suostumuksella huoneistoon käyttötarkoituksen muutosta.

Taloyhtiölle viranomaisen kanta toimii perusteluna mahdolliselle yhtiöoikeudelliselle hallintaanottomenettelylle. Ennen kuin viranomaisen näkemys asiassa on virallinen, ei riskiä tuomioistuinkäsittelyn lopputuloksesta taloyhtiön kannata ottaa.

Juuso Kallio on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja ja Virpi Hienonen vanhempi lakiasiantuntija Suomen Kiinteistöliitossa.