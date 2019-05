Biopolttoainekupla

Kinkun rasva

Aina kun puhutaan biopolttoaineista muistetaan puhua kinkun rasvasta.

Se on mielikuvapeliä. Tutussa joululaulussa lauletaan: "Oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen!"

Mutta kun se joulu on edelleenkin vain kerran vuodessa niin ei mitenkään voida perustaa biopolttoaineiden tuotantoa kinkun rasvoihin. Sama pätee muihin jätteisiin, esimerkiksi teurastusjätteisiin. Tuosta syntyy mielenkiintoinen ristiriita. Pitäisi syödä enemmän kasviksia koska lihansyönnin päästöt ovat korkeat. Ei siihen oikein sovi se että jotta saataisiin biopolttoainetta niin pitäisi lisätä lihansyöntiä ja siten siis teurastusjätteiden parempaa saatavuutta.



Sitten voidaan siirtyä ihan ajoneuvotasolle. Se yleinen väitehän on että jätteistä tehtyä biodieseliä käyttävän auton päästöt ovat 90% prosenttia pienemmät kuin perinteistä dieseliä käyttävillä.

Tehdään siis 'kuluttajakokemus' testi.

Laitetaan kadun varteen ihmisiä.

Ensin minä ajan siitä sähköautolla jossa ei ole siis pakoputkea ja josta ei siis tule mitään katkuja ilmaan.

Seuraavaksi siitä ajaa hyväkuntoinen biodieseliä käyttävä auto, pakoputkesta sitten tulee tuoksuja ja pienhiukkasia.

Lopuksi tyypillinen suomalainen dieselauto jossa kone on vähän väljähtänyt ja männänrenkaat jumissa. Vaikka tankissa olisi biodieseliä niin nyt tulisi lisänä öljyn savut ja nokipöllähdykset.

Iltalehden selvityksen mukaan biodiesel olisi jopa sähköä ympäristöystävällisempää. Vaan mikä mahtaisi olla kadulla kävelijän kokemus päästöistä.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. TS:n verkkokeskustelun säännöt Kirjoita vastaus viestiin TS:n verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.