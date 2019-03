Uusi tahtotila

Uusi tahtotila on jo olemassa ja se noudattaa veronmaksajien näkemyksiä.



Veronmaksajat eivät yleisesti halua, että heidän verovaroja käytetään suurten yritysten voittojen tuottamiseen, kun vaihtoehtona on järjestää palvelu itse ilman välistä vetäjiä. Lääkärien koulutusmääriä se ei lisää, että joku tulee ottamaan voitot välistä.



Verovaroin maksettu hoito olkoon jatkossakin julkista.



Ne kenellä on varaa maksaa tai erillinen vakuutus, ovat voineet jo vuosikymmenten ajan mennä yksityiselle ja saada henkilökohtaisempaa hoitoa jonottamatta. Se on todellista valinnanvapautta, että voi itse tehdä valinnan. Se ei ole valinnanvapautta, että pakotetaan ensin maksamaan veroina mahdollisuudesta mennä yksityiselle lääkäriasemalle, jonka jälkeen voi sitten valita joistakin vaihtoehdoista kerran vuodessa.





