Hyvin tehty suunnittelu vähentää yllättäviä kustannusylityksiä

PUHEENVUORO

Ari Elo

Kaikki rakentaminen, sekä koneiden että rakennusten, edellyttää toteutuakseen suunnittelua. Viime aikoina on Turussa laajalti keskusteltu rakennusprojektien kustannusylityksistä. On ihmetelty funikulaarin, teatteritalon, Logomon sillan ja monen muun rakennuskohteen kustannusylityksiä. Keskustelu on keskittynyt lähinnä projektien johdon organisointiin ja noudatettuihin työtapoihin, mutta on sivuttu myös suunnittelun osuutta kustannuksiin.

Miten ihmeessä sitten Turussa on opittu rakentamaan maailman suurimpia risteilijöitä ilman että niiden myyntihintaa ylitettäisiin tai valmistuminen myöhästyisi? Nämähän ovat monta kertaluokkaa suurempia ja vaikeampia kohteita. Niissä on paljon matkustajia viihdyttämään tarkoitettuja varmasti funikulaaria monimutkaisempia härpäkkeitä. Niiden teatterit ovat katsojaluvuiltaan suurempia kuin Suomen varsinaiset teatterit.

Kehitys on laivojen osalta mennyt siten, että suunnittelun tuottamien dokumenttien tarvittava määrä on jatkuvasti kasvanut. Ilmeisesti taloudellisesti kannattava valmistus edellyttää entistä tarkempia yksityiskohtien määrittelyjä. Ammattimiesten tekemästä käsityöstä on siirrytty yhä enemmän vaiheistettuun ja pitkälle automatisoituun valmistukseen.

Kun aikoinaan Sigynin kaltaisia purjelaivoja rakennettiin riitti telakalle usein yksi piirustus. Siinä esitettiin laiva sivusta ja päältä lisättynä sellaisilla leikkauksilla, jotka määrittelivät runkokaarien mitoituksen.

Nykyisin matkustajalaivan suunnittelun tuloksena syntyy satoja tuhansia dokumentteja. Syynä tähän on rakentamisen vaiheistaminen entistä pienempiin osiin, jotka kukin vaativat oman kuvansa/ohjeensa, eli dokumentin.

On opittu, että dokumenttien määrän lisäämisellä saadaan aikaan valmistuksen kustannussäästöjä. Rakentamisen ammattilaisten osuutta suunnitteluun on siirretty suunnittelun ammattilaisille. Nykyään myös suunnittelua on pystytty sangen pitkälle digitalisaation kautta automatisoimaan, mutta pääsääntöisesti dokumenttien tuotannon lisääminen lisää myös suunnittelun kustannuksia.

Valmistuskustannukset ovat suorastaan äärettömän suuret ellei lainkaan suunnitella. Lisäämällä suunnitteluun panoksia saadaan aikaan valmistamisen halpenemista mutta vain tiettyyn rajaan asti. Asiaa voidaan havainnollistaa piirtämällä käyrä, jossa on esitetty kohteen kokonaishinta yhteen laskemalla suunnittelun ja valmistuksen kustannukset. Tässä käyrässä on selvä alin kohta, joka edustaa optimia.

Koska telakka myy koko laivan toteutettuna alusta loppuun asti suunnittelun kustannukset hintaan sisältyen, on tietenkin ensiarvoisen tärkeää osata käyttää suunnitteluun tarvittava optimipanostus. Sen sijaan ns. kuivan maan rakennusprojekteissa kokonaisuuden hallinta on usein hämärtynyt. Suunnittelun hankinnat kilpailutetaan erikseen ja eri työsuoritukset erikseen.

Ongelmien välttämiseksi tulee mieleen tietysti kohteiden hankinta kokonaisurakoina, mutta tapa ei ehkä ole lopputuloksen kannalta hyvä silloin, kun kohde on arkkitehtonisesti vaativa eikä rakentajalta voida edellyttää sellaista osaamista, jonka avulla tulevien käyttäjien toiveet pystyttäisiin onnistuneesti määrittelemään.

Miten sitten tulisi menetellä? Laivanrakennuksessa on tapana erottaa suunnittelun vaiheet siten, että puhutaan erikseen konseptisuunnittelusta, jolla tarkoitetaan ennen sitovan tilauksen edellyttämän tarkan erittelyn laatimista.

Konseptisuunnittelun tekee useinkin telakka, mutta joskus laivan hankintaa suunnitteleva varustamo tekee sen itse tai teettää konsultilla. Aina tuloksena on kuitenkin sellainen riittävän yksityiskohtainen erittely, jonka perusteella telakka voi jättää sitovan hintatarjouksen. Konseptisuunnittelua voidaan kutsua myös nimellä esisuunnittelu.

Sopimustekniikkaan kuuluu tietenkin lisäksi sopiminen menettelyistä niissä kohdin, kun työn edetessä tulee eteen muutoksia. Kohteen tulevat käyttäjät muuttavat joskus mielensä ja vaativat uusia toiminnallisuuksia. Näiden muutosten osalta pitää tapauksittain erikseen aina neuvotella lisätöiden hinta ennen kunkin yksittäisen muutoksen toteutuspäätöstä, jotta tilaaja voi ottaa vastuun alkuperäisen hinnan ylityksestä.

Varsinkin korjausprojekteissa muutoksia aiheutuu, kun purkutöiden yhteydessä paljastuu jotakin ennen tuntematonta. Tilaajan tulee riittävän huolellisesti varmistua siitä, että vanhojen rakenteiden piilevät ongelmat tunnetaan tarpeeksi hyvin ennen sitovia urakkasopimuksia. Tämäkin edellyttää alkuvaiheen panostuksen lisäämistä.

Kaiken kaikkiaan kannattaisi varmaan viedä ennen sopimuksia tehtävä esisuunnittelu pidemmälle, jotta sitovan tilauksen jälkeen tulevat muutokset vähenisivät.

Kirjoittaja on teollisuusneuvos, jolla on alalta pitkä kokemus.