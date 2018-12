Alio: Maalämmössä valtava uusiutuvan energian potentiaali

ALIO

Teppo Arola

Geologian tutkimuskeskus julkaisi joulukuussa kartat Suomen teoreettisesta geoenergiapotentiaalista. Kartat ovat katseltavissa Maankamara-palvelussa.

Julkaisun yhteydessä esitimme laskelmat Suomen maankamaran ylimpään 300 metriin sitoutuneesta lämmitysenergiasta ja sieltä jatkuvasti kumpuavasta uusiutuvasta lämmitystehosta.

Tulokset ovat hämmentäviä: niin energiavaraston koko kuin jatkuvasti kumpuava teho ovat todella suuret.

Olennaiseksi kysymykseksi nousee se, miten geoenergian potentiaali pitäisi hyödyntää, jotta yritykset, kunnat ja kaupungit saavuttaisivat hiilineutraalin statuksen.

Ydinvoimaa tarvitaan sähkön tuottamiseen. Geoenergia eli maalämpö soveltuukin lämmitys- ja viilennysenergiaksi. Sen alkuperä on maan sisäinen lämpö ja auringon energia.

Julkaistujen karttojen toinen tärkeä viesti on se, että Suomen olosuhteet eivät ole tasaiset geoenergian tuotannolle. Etelä- ja Länsi-Suomi ovat potentiaalisempia alueita kuin Itä- ja Pohjois-Suomi.

Tulkinta ei tarkoita sitä, etteikö Rovaniemellä pystyttäisi hyödyntämään merkittävästi ja kustannustehokkaasti geoenergiaa, vaan sitä, että Turussa tehtyä suunnittelua ei voi kopioida muualle Suomeen.

Toinen tärkeä havainto on, että kartat osoittavat alueellisia eroja geoenergiapotentiaalissa. Maa- ja kallioperä eivät ole kerrostuneet tasaisen laattamaisesti, vaan niitä on Suomen geologisessa historiassa väännetty ja käännetty moneen kertaan.

Siksi niin maan pinnalla kuin kilometrien syvyydessä on merkittäviä eroja maankamaran koostumuksessa. Asia havainnollistuu, kun tarkkailee kallioleikkauksia Turun ja Salon välisellä moottoritiellä. Leikkauksissa kivien värit vaihtuvat pienessäkin mittakaavassa.

Toinen hyvä ilmiö geoenergian kansantajuiselle ymmärtämiselle huomataan ajaessa Turku–Helsinki-moottoritien pitkässä tunnelissa, jossa auton ulkolämpömittarista voidaan todeta lämpötilan nousevan tunnelissa talvella ja laskevan kesällä.

Maalämpöala on erityisesti suurten kohteiden kehittämisessä uusi, ja törmään lähes kuukausittain laskelmiin ja tulkintoihin, jotka eivät ole luonnontieteellisesti totta.

Maanpinnan alapuolisia ilmiöitä ei voi konkretisoida kuten tuulta tai aurinkoa. Tämä avaa mahdollisuuden kaikenlaisiin maallikosta uskottavilta tuntuviin selityksiin.

Tosiasiassa kaikkea energian siirtymistä kuvaa perusfysiikka. Geologia määrittää ympäristön ja rajoitteet, missä fysiikka toimii.

Helpoin tapa konkretisoida tämä on todeta, että luonto on aina oikeassa ja luonnonlakeja ei ihmisten toiveilla voida muuttaa. Luonnontieteellisen tiedon käyttämättä jättäminen on yksi suurimmista uhista koko alan kasvulle.

Tekniset ratkaisut geoenergian tuotannon kasvattamiseksi ovat olemassa, tai nykyisiä puutteita voidaan suhteellisen helposti kehittää paremmiksi. Alalla on viime vuosina näkynyt myös merkittäviä uusia kokeiluja.

Porataan yhä syvemmälle maankuoreen ja yritetään päästä käsiksi syvemmällä olevaan korkeampaan lämpöön. Samoin on rakennettu pilottiratkaisuja aurinkoenergian ja hukkalämmön varastointiin, pohjaveden energiahyödyntämiseen ja rakennusten paalujen hyödyntämiseksi energian varastointiin ja tuotantoon.

Geoenergian hyödyntämistä ei opeteta Suomessa energiasuunnittelijoille juuri lainkaan. Kuinka energiasuunnittelija voi ja uskaltaa suunnitella ratkaisuja, jos hänellä ei ole käytettävissään tietoa siitä, minkä kokoinen maanalainen ”energia-akku” on käytettävissä ja miten se toimii pitkällä aikajänteellä?

Omakotitalorakentajat ovat ymmärtäneet maalämmön mahdollisuudet. Siinä mittakaavassa Suomessa asia osataan ja rakentajat voivat turvallisin mielin valita toimivia ratkaisuja uskottavilta urakoitsijoilta.

Yritysten, kuntien ja kaupunkien sosiaalinen toimintavastuu on kuitenkin avain geoenergian merkittävään kasvuun. Myös yhteistyö eri alojen, kuten aurinko- ja geoenergian välillä on tärkeää ymmärtää kasvattaaksemme puhtaampaa energiantuotantoa. Ensiaskeleet on otettu, nyt on harppausten aika.

Kirjoittaja on geologian tohtori, joka työskentelee Geologian tutkimuskeskuksessa johtavana asiantuntijana.