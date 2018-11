Syntyvyyden lasku haastaa työeläkejärjestelmäämme

ALIO

Timo Kietäväinen

Eläkejärjestelmän kestävyys on maassamme hyvällä tolalla. Vuoden 2017 alusta voimaan astunut eläkeuudistus on parantanut järjestelmän kestävyyttä luomalla sen sisään joustoa, jossa eläkkeelle siirtymisen ajankohta riippuu ikäryhmän elinaikaodotteesta.

Samankaltaisia eläkeuudistuksia on tehty muuallakin Euroopassa. Vuoden 2017 uudistus ei ole ainoa maassamme, vaan uudistuksia on kyetty tekemään tarpeen mukaan.

Kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän yhdistämistä selvitelleen työryhmän esitysten onnistunut jatkovalmistelu ja toteuttaminen vahvistaisi myös järjestelmän kestävyyttä.

Työeläkerahastojen varallisuus on yhteensä yli 200 miljardia euroa. Ihan maailman huippua emme ole, mutta selvästi esimerkiksi OECD-maiden keskiarvon yläpuolella. Työeläkejärjestelmiemme laskennalliset eläkevastuut, eli tähän mennessä ansaitut eläkkeet, ovat yhteensä yli 700 miljardia euroa.

Työssä olevat ja heidän työnantajansa maksavat työeläkkeellä olevien eläkkeistä valtaosan. Näin on jatkossakin, vaikka rahastojen tuotoista ja huonoina vuosina niiden pääomista maksetaan koko ajan kasvava osuus eläkkeistä.

Ratkaisevaa eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta on, miten työssä olevien määrä kehittyy. Siihen vaikuttavat keskeisesti syntyvyys ja työperäinen maahanmuutto.

Syntyvyys on laskenut jo pidemmän aikaa. Jotta syntyvyys saataisiin nousemaan, tarvitaan monenlaista määrätietoisia perheiden asemaa vahvistavia toimenpiteitä niin tukijärjestelmissä kuin työelämässä.

Työperäistä maahanmuuttoa on vaikea lisätä olemassa olevien asenteiden ja maailmalla osaajista käytävän kovan kilpailun takia. Pidemmän päälle työperäisen maahanmuuton lisääminen on välttämätöntä niin kansantaloutemme kilpailukyvyn kuin eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta.

Työikäisen väestön määrän ohella tärkeää on työllisyysaste, eli paljonko työikäisestä väestöstä on töissä. Keskeistä on, miten suomalainen työ pärjää kansainvälisillä markkinoilla. Kysymys on toisaalta osaamisesta toisaalta työn hinnasta. Viimeaikaiset työmarkkinaratkaisut ovat kohentaneet hintakilpailukykyämme, mutta koulutustason pitkään jatkunut nousu näyttää olevan päättymässä.

Peruskoulutuksen lisäksi on kyettävä vahvistamaan täydennyskoulutusta kaikilla tasoilla ja näin varmistamaan osaamisen kilpailukyky: ei enää uusia tutkintoja entisten lisäksi, vaan sellaista koulutusta, joka täydentää kunkin osaamisen puutteita työmarkkinoilla. Tällaisia avauksia on vauhditettava. Näin vahvistetaan myös ihmisten pärjäämistä työelämässä eläkeikäänsä asti, mikä on eläkejärjestelmien kestävyyden kannalta tärkeää.

Vaikeasti työllistyvien joukko on maassamme suuri, noin 150 000 henkeä. Tähän joukkoon on kasvavassa määrin joutunut koulunsa keskeyttäneitä nuoria miehiä. Vaikeasti työllistyvät ovat merkittävä joukko työmarkkinoiden kannalta. Työttömien henkilökohtaista aktivointia on kehitettävä ja asenteita heitä kohtaan muutettava. Hyviä kokemuksia on saatu muun muassa Pirkanmaan työllisyyskokeilussa, jossa kunnat, te-toimistot ja muut toimijat ovat yhteistyössä parantaneet työttömien työllistymistä. Olisi sääli, jos hyväksi havaittua kokeilua ei kyettäisi jatkamaan.

Työeläkejärjestelmämme kestävyyteen vaikuttavat olennaisesti työeläkerahastojen pitkän aikavälin tuotot. Eri yhteyksissä on kyseenalaistettu tavoite 3,5 prosentin reaalituotosta pitkällä aikavälillä. Tavoite on haastava, mutta se on mahdollista saavuttaa. Sijoitusympäristö on joka tapauksessa muuttunut olennaisesti aiempaa epävarmemmaksi.

Työeläkejärjestelmämme ja sen kestävyys ovat siis varsin vakaalla pohjalla. Eri asia on, että pätkätöiden, pitkäaikaistyöttömyyden, nollasopimusten tai yksinyrittäjyyden takia kasvavalle joukolle ihmisiä ei kerry työikäisyyden aikana riittävää eläkemaksutuloa ja joita eläkeläisenä uhkaa eläkeläisköyhyys. Tätä kannattaa pohtia osana tulevaa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.

Kirjoittaja on eläkevakuutusyhtiö Kevan toimitusjohtaja.