Mikä ihmeen sote-integraatio?

ALIO

Kaisa Salo

Sote-integraatiosta on muodostunut diskurssi, jota käytetään, mutta sille ei ole muodostunut yhtenevää merkitystä. Kaikki puhuvat sotesta, mutta sote-sanan merkitys vaihtuu puhujasta ja hänen agendoistaan sekä keskustelun tilanteesta ja näkökulmasta riippuen.

Helsingin Sanomat uutisoi tammikuussa, että yli neljännes suomalaisista kokee, ettei ymmärrä sote-uudistuksesta mitään ja yli kaksi kolmasosaa kokee tietämyksensä hyvin huonoksi. Sote on terminä kaikille tuttu ja jokaisella tuntuu olevan jonkinlainen mielipide tästä laajasta uudistuksesta, mutta silti sen sisältö jää useimmille vieraaksi. Mutta mistä me puhumme, kun puhumme sotesta?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on yritetty toteuttaa 16 vuoden ja neljän hallituksen ajan, ja se on nykymuodossaankin vielä keskeneräinen. Sote-uudistus alkoi vuosina 2002–2003, kun Lipposen hallitus aloitti kansallisen projektin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi, ja se etenee nyt Sipilän hallituksen voimin nimellä Maakunta- ja terveydenhuolto- ja sosiaaliuudistus.

Sote-uudistusta on tutkittu monista eri lähtökohdista, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen suhdetta viestintään on tarkasteltU vähänlaisesti. Tiedotuksen ja sote-integraation suhteen tarkastelu on kuitenkin erittäin tärkeää, sillä medioituneessa yhteiskunnassa tiedotuksen ja viestinnän rooli on kasvanut hyvin suureksi. Sote-integraatiota koskevassa tiedotuksessa on suuria eroja riippuen siitä, kenen ääni nousee teksteissä esille.

Sote-integraatiodiskursseja nousee esille neljä: epävakaa sote -diskurssi, neutraali maakuntauudistus -diskurssi, ongelmallinen valinnanvapaus -diskurssi ja yksityinen valinnanvapaus -diskurssi. Sote-integraatioon liittyvien diskurssien merkitykset vaihtelevat paljon, ja niiden välillä esiintyy valtasuhteita.

Neljästä diskurssista valinnanvapaus ja maakuntauudistus hallitsevat sotediskurssia, ja usein näistä diskursseista on sote-integraatiota käsittelevissä teksteissä muodostunut rinnakkaisdiskursseja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle.

Ongelmallinen valinnanvapaus – ja yksityinen valinnanvapaus -diskurssit puolestaan luovat kuvaa sote-integraatiosta, jossa valinnanvapauden asema on suuri, mutta samalla hyvin ristiriitainen.

Erityisesti diskursseissa korostuu kysymys palveluntarjoajista, ja niin valtamedian kuin hallituksen tekstien pääpaino oli yksityisten palveluntarjoajien asemassa, kun puhuttiin valinnanvapaudesta, ja vaikka julkisen puolen palveluntarjoajien asema tulee ilmi, ei sitä avata samassa mittakaavassa yksityisten palveluntarjoajien aseman kanssa.

Kansalaisten näkökulmasta alati vaihtuvat sotediskurssit ovat ongelmallisia, sillä uudistuksesta on vaikea luoda selkeä kuva, kun sote-integraatiosta käytettävät diskurssit vaihtelevat niin politiikassa kuin mediassa. Tiedottamisen onnistuminen on heikkoa, jos suuri osa kansalaisista ei tiedä mistä on kyse.

Helsingin Sanomien vuonna 2018 teettämän gallupin mukaan suomalaisten sote-tietämys on heikkoa. Gallupia koskevassa artikkelissa mainitaan myös, että sosiaali- ja terveysministeriö aloittaa kansalaisviestinnän vasta myöhemmässä vaiheessa, sillä yksityiskohdat tulevat olemaan vuosien 2018–2019 asioita.

Tiedottamisen siirtäminen myöhempään vaiheeseen voi kuitenkin tuottaa ongelmia, sillä erinäisiä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen konkreettisia kokeiluhankkeita on ollut käynnissä jo vuodesta 2016 asti.

Tiedotus ei ole onnistunutta, kun kansalaiset eivät tiedä, mistä on kyse eikä tilannetta helpota se, että sote-integraatio pitää sanana sisällään monta eri merkitystä kontekstista, näkökulmasta ja puhujasta riippuen. Tiedon tuottajien on pohdittava jatkossa sitä, miten sisällöltään sekavan ja monimutkaisen soten saisi tiedotuksessa ja viestinnässä pilkottua helpommin ymmärrettäväksi.

Kysymys kuuluukin, onko kansalaisten heikko sote-tietämys seurausta sote-diskurssien moninaisuudesta, ja jos on, onko diskurssien moninaisuus seurausta sote-integraation sekavuudesta?

Kirjoittaja on sosiaalipolitiikan opiskelija Turun yliopistossa. Kirjoitus perustuu opiskelijan opinnäytetyöhön sote-intergraatioviestinnästä.