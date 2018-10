Puheenvuoro: ”Kyl ain tehryks saaraan, jos saaraan myyryks”

Liisa Kairisto-Mertanen

Valmistuvat nuoret insinöörit eivät perinteisesti ole opintojensa aikana tähdänneet myynnin alueelle sijoittuviin tehtäviin. Heidän opintojensa ydinsisältöihin ei myöskään ole kuulunut aihealueita, jotka auttavat myyntityössä menestymisessä.

Kuitenkin suuri osa teollisuutemme tuotteista on kautta aikojen myyty juuri insinöörien toimesta ja monasti myyntityön alueelle sijoittuvat ammatit ovat osoittautuneet varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi nuorille insinööreillemme. On myös yleisesti tiedossa, että näissä ammateissa pääsee mielenkiintoisiin tehtäviin ja hyville ansioille.

World Economic Forumin vuonna 2017 julkaisema tutkimusraportti kertoo, että pyydettäessä yritysedustajia nimeämään sellaisia uusia tai tulossa olevia työtehtäviä ja toimintoja, joiden nämä odottavat muodostuvan omalle toimialalleen kriittisesti tärkeiksi vuoteen 2020 mennessä, saatiin tulokseksi kaksi selkeästi yli muiden erottuvaa tehtävätyyppiä: data-analyytikot ja erikoistuneet myyntiedustajat. Olipa teollisuudenala mikä tahansa, saatavilla olevan tiedon parempi hyväksikäyttö sekä tuotteiden ja palvelujen tehokkaampi kaupallistaminen ja myyminen johtavat yleensä parempiin tuloksiin.

Myyntiosaamisen tärkeys ilmenee Varsinais-Suomen alueella sijaitsevien teollisuusyritysten toimitusjohtajien haastatteluissa, joissa toistuvasti todetaan, että ”myyjä on yrityksen tärkein henkilö”. Myyntitaidot tulevat tarpeellisiksi myytäessä olemassa olevia tuotteita, tuotaessa uusia tuotteita ja palveluja markkinoille tai haluttaessa pelastaa tuotekehityksestä tulevat tuotteet vajoamasta niitä toisinaan varjostavaan kuolemanlaaksoon.

Myyntityössä onnistuminen on yrityksen menestymisen kannalta aivan keskeistä, sillä toiminta ja työpaikat riippuvat lopulta siitä, että yrityksen tuotteet ja palvelut saadaan myydyiksi. Myyjät ovat paljon vartijoina ja alueemme positiivinen rakennemuutos kannustaa etsimään uusia menestymisen mahdollisuuksia uutta työvoimaa rekrytoitaessa.

Toimittaessa globaaleilla markkinoilla tuloksen tekeminen ei onnistu pelkästään tuotteiden ja palvelujen erinomaisuuteen luottaen. Internetin kautta saatavilla olevat tietolähteet, big datan tarjoamat mahdollisuudet, kehittyvät tekniset työvälineet ja muut vallalla olevat megatrendit muuttavat myyntityön luonnetta ja siinä tarvittavia osaamisvaatimuksia.

Läpinäkyvästi kaikkien saatavilla oleva tieto on tehnyt asiakkaista entistä vaativampia ja samalla myyntityön rooli on kehittynyt tiedon jakamisesta asiakkaiden kanssa tapahtuvaan entistä syvempää arvonluontiin. Myyntityön keskiöön on noussut asiakas ja asiakkaan matka ostoprosessin aikana.

Amerikassa tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 60 prosenttia myös yritysten välisistä ostopäätöksistä on tehty ennen kuin ostaja on ollut tekemisissä myyjän tai tämän yrityksen kanssa. Suomessa vuonna 2016 tehty tutkimus päätyi toteamaan, että 27 prosenttia yrityksistä oli käyttänyt digitaalisia palveluja, kuten webbisivuja, sosiaalista mediaa tai erilaisia mobiilisovelluksia, viimeisen ostopäätöksensä tekemisen aikana. Näistä asiakkaista 18,5 prosenttia teki ostopäätöksen verkossa ja 15 prosenttia myös tilasi hankintansa verkossa.

Luvuista on pääteltävissä, että vaikka verkon kautta tapahtuva toiminta on lisääntymässä, myös henkilökohtaisella myyntityöllä on edelleen paikkansa.

Varsinaissuomalaisten teknologiayritysten yritysjohtajien haastattelututkimuksessa korostui vuorovaikutuksen merkitys menestyvässä myyntityössä. Myös myyjän persoonallisuus nousi esiin. Arvon tuottaminen ja asiakkaan arvonluontiprosessin tukeminen mainittiin keskeiseksi myyntityön tehtäväksi. Tällöin asiakaskokemus sekä asiakkaan matkan ymmärtäminen ovat olennaisia käsitteitä pyrittäessä tähän päämäärään.

Tulevaisuuden myyntiosaaminen edellyttää teknologiaorientoituneita ammattilaisia, jotka pystyvät analysoimaan tarjolla olevaa tietoa ja käyttämään sitä hyväkseen päästäkseen asiakkaiden ymmärtämisessä pintatasoa pidemmälle. Myyjältä on perinteisesti odotettu, että hän on ”hyvä ihmisten kanssa”, lisäksi tämän päivän myyjällä on oltava myös analyyttisia systeemiajattelua ja teknisiä taitoja.

Myyntityö on tulevaisuudessa enemmän tiedettä kuin taidetta. Myynnin ammatit tarjoavat mielenkiintoisen uravaihtoehdon niin tradenomeille, maistereille, sairaanhoitajille ja taiteilijoille – sekä aivan erityisesti insinööreille.

Kirjoittaja on johtava yliopettaja Turun ammattikorkeakoulussa vastuualueenaan myyntityön ja innovaatiopedagogiikan kehittäminen sekä tutkiminen.