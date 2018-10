Alio: Solidaarisuus, yhteistyö ja rokotukset

Riitta Suhonen

Susanne Uusitalo

Maailman bioetiikkapäivää vietetään ympäri maailmaa joka vuosi 19. lokakuuta. Turussa vietämme maailman bioetiikkapäivää perjantaina 19.10.2018 järjestämällä kaikille avoimen seminaarin teemalla ”Solidaarisuus, yhteistyö ja rokotukset”.

Bioetiikka on etiikan, erityisesti soveltavan etiikan alue. Bioetiikan alaan sisällytetään terveydenhuollon etiikan lisäksi tutkimusetiikka, ympäristöetiikka, ruoan etiikka sekä muut ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät eettiset aiheet.

UNESCO Chair in Bioethics on kansainvälinen bioetiikan verkosto, jonka tavoitteena on edistää bioetiikan opetusta ja tutkimusta sekä tehdä bioetiikkaa tunnetuksi. Verkostolla oli vuoden 2017 alussa yli 130 yksikköä 64:ssä eri maassa ja yksikköjen määrä kasvaa. Suomen yksikkö sijaitsee filosofian oppiaineessa, Turun yliopistossa.

Maailmanlaajuinen UNESCO Chair in Bioethics -verkosto on tänä vuonna valinnut solidaarisuuden ja yhteistyön käsitteet kattoteemaksi Maailman bioetiikkapäivään. Suomen yksikkö päätti paneutua näiden käsitteiden avulla rokotteiden bioeettisiin kysymyksiin ja kutsui eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan aiheesta yhdessä.

Elämme ajassa, jossa yksilöiden omat valinnat korostuvat ja on tärkeää pohtia rokotuksia myös solidaarisuuden ja yhteistyön näkökulmista. Pitääkö rokotuskysymysten olla yksilöiden päätettävissä? Millaista yhteistyötä rokotuksiin liittyy?

Solidaarisuus tarkoittaa yhteisvastuullisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja siitä kumpuavaa toimintaa. Yhteisvastuullisuuden voidaan ajatella bioetiikan näkökulmasta tarkasteltuna tarkoittavan esimerkiksi yhteisiä toimia ja vastuita ihmisten terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä.

Meidän on helppo nähdä yhteiset intressit läheistemme kanssa, mutta mitä suuremmaksi ryhmä muodostuu, sen haasteellisemmaksi tehtävä tulee, erityisesti silloin, jos kyseisellä toiminnalla ajatellaan olevan haittavaikutuksia tai muita kustannuksia yksilölle itselleen. Laajimmillaan yhteisvastuullisuus kattaa koko maailman väestön, ympäristön, jossa elämme ja erityisesti huonommassa asemassa olevat ihmiset tai ihmisryhmät.

Yhteistyö bioetiikan päivän osana kiinnittää huomion siihen, että esimerkiksi terveydenedistäminen, terveys ja terveydenhuollon toimet toteutetaan yhteistyössä toimien. Tyypillisesti katsomme, että jokaisella yksilöllä on vastuu omista valinnoistaan, toiminnoistaan ja päätöksistään esimerkiksi liittyen terveyteen ja sen hoitamiseen.

Kaikki yksilöt eivät voi syystä tai toisesta tehdä tällaisia valintoja itse, eikä kaikkia terveyteen liittyviä kysymyksiä voida laittaa yksilön harteille ja heidän päätettävikseen. Toisten yksilöiden vastuu on pitää huolta myös heistä, joilla ei ole voimavaroja, taitoa tai tietoa oman terveytensä edistämisessä.

Terveysalan ammattihenkilöiden tehtävänä on välittää tutkimukseen perustuvaa tietoa terveyden edistämisen toiminnoista ja näyttöön perustuvista keinoista. Rokottaminen on ehkä keskeisin terveydenedistämisen keino, joka yksilöihin kohdistuvana vaikuttaa laajasti koko väestöön. Ainakin rokotuksissa, jotka suojaavat ihmisestä toiseen tarttuvilta taudeilta.

Tämän vuoden bioetiikan teema Suomessa kohdistuu rokotuksiin. Suomalaisten asenteet rokotuksiin ovat olleet hyvin positiivisia ja rokotekattavuus on korkea. Rokotekattavuuteen perustuen esimerkiksi Pohjoismaissa on kyetty hävittämään monia oireiltaan ja sivuvaikutuksiltaan vakavia tartuntatauteja.

Viime vuosina yleiseen keskusteluun on ilmaantunut myös rokotekriittisyys. Syy kriittisyyteen saattaa olla puutteellinen tieto tai vankka uskomus rokotuksen haittavaikutuksista tai tarpeettomuudesta. Taustalla voi olla myös erilaisia käsityksiä ja arvoja kehon puhtaudesta tai pyhyydestä.

Rokotekattavuus on ehkä sittenkin kustannustehokkain terveydenedistämisen toimi, mitä kannattaa toteuttaa ihmisistä toisiin tarttuvien tautien kohdalla, niin yksikön kuin väestön kannalta. Kun yhä laajempi liikkuvuus Euroopassa ja muiden maanosien välillä on arkipäivää, tarkoittaa se myös riskiä erilaisiin pandemioihin ja tarttuviin, mutta usein myös ehkäistävissä oleviin sairauksiin.

Osa terveysalan ammattilaisista myös hoitaa erilaisia tartuntatauteja sairastavia osana ammatillista velvollisuuttaan. Tämä puolestaan osoittaa suurta vastuullisuutta. Rokotekeskustelu on ajankohtainen erityisesti syksyisin, kun suomalaiset hakeutuvat laajoin joukoin influenssarokotuksiin.

Riitta Suhonen on professori Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella ja Susanne Uusitalo UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön puheenjohtaja, Turun yliopiston filosofian laitoksella.