Mistä turvaa afganistanilaisille?

PUHEENVUORO

Ahmad Hosseini

Linda Bäckman

Tällä hetkellä Afganistanissa eniten töitä on haudankaivajilla. Viime vuonna yli 10 000 siviiliä kuoli eri ääriryhmien tekemissä iskuissa. Suomen ulkoministeriön asiantuntijan mukaan maan tilanne on heikkenemässä, eikä siellä ole enää turvalliseksi luokiteltavia alueita.

Tavallisen ihmisen näkökulmasta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kodista poistuessa ei tiedä, palaako enää koskaan. Moni ei uskalla enää käydä koulussa, töissä tai moskeijassa. Jäähyväisviestit läheisille ovat valmiiksi kirjoitettuina, mikäli kuolema sattuu kohdalle. Ihmisillä ei ole mitään paikkaa, missä he olisivat turvassa, eikä viranomaisista ole heille minkäänlaista suojaa.

Maahanmuuttovirasto päivitti syyskuussa linjauksensa sen jälkeen, kun YK:n pakolaisjärjestö UNHCR raportissaan suositteli, ettei ketään palauteta Kabuliin sisäiseen pakoon vedoten. Sisäinen pako tarkoittaa sitä, että muualta Afganistanista paennut henkilö voisi elää turvassa toisessa osassa maata. Maahanmuuttovirasto muutti linjaansa lapsiperheiden kohdalla, mutta nuoria, terveitä ja työkykyisiä miehiä sekä lapsettomia pareja palautetaan yhä Kabuliin pakolaisiksi.

Vaikka ainakaan vielä ei puhuta kansanmurhasta, on selvää, että viimeaikaisten hyökkäyksien erityisenä kohteena on ollut maan hazara-vähemmistö. Hazaroita on kohdeltu julmasti jo pitkään. Viime vuosien aikana tapahtuneet iskut Afganistanissa ovat lähes poikkeuksetta kohdistuneet sellaisiin tapahtumiin tai alueisiin, joissa on tiedettävästi ollut hazaroita. Hazaroita asuu myös Iranissa paperittomina pakolaisina, ilman oikeutta opiskeluun, työhön tai terveydenhuoltoon.

Suomeen saapui vuonna 2015 hieman alle 7 000 afganistanilaista turvapaikanhakijaa, joista suuri osa kuuluu kyseiseen vähemmistöön. Nuorista moni on kasvanut tai jopa syntynyt Iranissa, eikä heillä ole Afganistanissa minkäänlaisia sukulais- tai tuttavaverkostoja. Siitä huolimatta moni on saanut turvapaikka-asiaansa kielteisen päätöksen, jossa lausutaan, että heidät käännytetään Kabuliin.

Viimeisten kolmen vuoden aikana nämä nuoret ovat aikuistuneet Suomessa. Moni opiskelee alalla, jolla kaivataan työvoimaa, kuten terveys-, rakennus- ja metallialalla. He puhuvat sujuvasti suomea, ja heille on muodostunut vahvat sosiaaliset siteet muihin paikkakunnalla asuviin.

Joillekin on myönnetty oleskelulupa vuodeksi, joillekin kahdeksi, jotkut odottavat oikeuslaitosten päätöksiä kielteisten päätösten ja valitusten jälkeen. Kielteisen päätöksen saaneista moni elää pelossa, että poliisi minä hetkenä hyvänsä hakee heidät ja vie väkisin lentokentälle. Tulevaisuutta on mahdoton suunnitella.

Nykyinen tilanne vaikuttaa myös oleskeluluvan saaneisiin nuoriin. He kantavat huolta ystävistään, jotka vielä kärsivät epävarmuudesta ja pelosta, että he eivät saa jäädä turvaan. Heitä painaa päätösten epäoikeudenmukaisuus. Pelko siitä, että Facebookia lukiessa he näkevät tuttuja kasvoja kuolleiden tai loukkaantuneiden keskuudessa. Jatkuva pelko haittaa keskittymistä opinnoissa, harrastuksissa ja omassa elämässä.

Turussa aktiivisesti toimiva We see you ry, joka on saanut alkunsa elokuussa 2016 käynnistyneestä kampanjasta inhimillisemmän turvapaikkapolitiikan puolesta, on viime vuosina pyrkinyt vaikuttamaan turvapaikkapolitiikkaan monin eri keinoin: tiedottamalla sosiaalisessa mediassa, järjestämällä tapahtumia, ja tapaamalla päättäjiä.

Vaadimme inhimillisiä ratkaisuja, kuten UNHCR:n ja muiden asiantuntijoiden arvioiden seuraamista alkuperämaiden turvallisuuslinjauksissa, sekä oleskeluluvan ja muukalaispassin saannin helpottamista turvapaikanhakuaikana työllistyneille ja opiskelupaikan saaneille henkilöille.

Toivomme, että Suomi olisi maa, joka on mukana rakentamassa rauhaa maailmalla, ja joka on ihmisoikeuskysymyksissä edelläkävijä. Toivomme, että täältä turvaa hakeville annettaisi mahdollisuus elää ja kuulua tänne.

Ahmad Hosseini on lähihoitajaopiskelija, vuoden pakolaismies 2018 ja Linda Bäckman tutkija Åbo Akademissa (We see you ry).