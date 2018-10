Alio: Tehostuneen hoidon ansiosta reumapotilas elää nyt tavallista arkea invaliditeetin sijaan

Laura Pirilä

Ken muistaa Sylvi Kekkosen, muistaa myös miten runteleva ja invalidisoiva sairaus nivelreuma voi olla. Nykyään nivelreumaa tai lastenreumaa sairastavaa ei tunnista, sillä reuma ei enää runtele niveliä.

Nivelreuman hoito muuttui radikaalisti 2000-luvun alussa. Turun reumatologian emeritusprofessori Timo Möttösen työryhmä osoitti varhain tehdyn diagnoosin ja ajoissa aloitetun tehokkaan hoidon merkityksen niveltuhojen estossa. Yhdistämällä useita reumalääkkeitä heti hoidon alussa kaksi kolmesta nivelreumaan sairastuneista saavuttaa oireettomuuden muutamassa kuukaudessa. 2000-luvulla myös pitkäjänteiseen perustutkimukseen pohjautuvat uuden polven reumalääkkeet, niin sanotut biologiset lääkkeet, tulivat käyttöön niillä potilailla, joilla yhdistelmälääkkeet eivät riittäneet. Näitä lääkkeitä voidaan käyttää myös lastenreuman ja selkärankareuman hoidossa.

Uudistuneen hoidon ansiosta Tyksissäkin on tällä hetkellä reumatologian vastuualueella vain kolme vuodepaikkaa, kun niitä vielä 1990-luvulla oli 60. Tämä kuvastaa myös tehokkaan hoidon tuomaa säästöä.

Nivelreuman hoito on yhteistyötä, jossa potilas on tärkein. Nivelreumaan ei ole vielä parantavaa hoitoa, vaan lääkitystä jatketaan useita vuosia, tarpeen mukaan säätäen.

Potilaan sitoutuminen on olennaista. Moniammatillisessa työryhmässä reumatologin tekemän diagnoosin jälkeen reuman hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja informoi ja motivoi potilasta. Työryhmään kuuluvat myös fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä, mahdollisuuksien mukaan myös jalkaterapeutti ja kuntoutusohjaaja. Vakaassa vaiheessa olevasta reumaa sairastavasta huolehtii terveyskeskuslääkäri.

Virtuaalisairaalan (www.terveyskylä.fi) Reumatalosta (www.reumatalo.fi) sairastunut ja hänen omaisensa saavat jo nyt tietoa sairaudesta. Tulevaisuudessa myös osa hoitoon liittyvästä asioinnista tapahtuu digitaalisesti.

Nivelreuma on hoitamattomana kipeä ja kallis tauti. Nivelreuman Käypä hoito -suosituksen mukainen yhdistelmähoito maksaa vain satoja euroja vuodessa. Patenttisuojan alaisten biologisten lääkkeiden alkuperäisvalmisteiden hinta on noin 15 000 euroa vuodessa per potilas. Patentin umpeuduttua hinta laskee noin kolmanneksella, mutta kyse on edelleen hyvin kalliista lääkkeistä.

Muualla maailmassa biologisten lääkkeiden käyttö on yleisempää kuin Suomessa. Kokeneet reumatologit säästävät oikealla lääkehoidolla potilaan toiminta- ja työkyvyn. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi säästyy yhteiskunnan rahaa eläkkeissä, vähentyneissä sairaalakuluissa ja tekonivelleikkauksissa.

Se, kenelle kalliita lääkkeitä määrätään, on vaativaa arvioitavaa. Oikea-aikainen ja oikein suunnattu kallis hoito voi kuitenkin estää vielä kalliimman pysyvän haitan, ja olla hyvin kustannustehokasta.

Vaativa lääkehoito vaatii reumatologien osaamista. Reumatologi maksaa palkkansa takaisin, kun kalliit lääkehoidot kohdennetaan niistä hyötyville, eikä niitä käytetä turhaan, jolloin potilaat altistuvat vain hoitojen riskeille.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan Suomen 103 reumatologista 70 eläköityy vuoteen 2030 mennessä. Kehitys on huolestuttava. Jatkuva ja paheneva reumatologipula vaarantaa potilaiden tasapuolisen hoidon myös alueellisesti.

Biopankkitutkimus voi mahdollistaa tulevaisuudessa yksilöllisen ja räätälöidyn hoidon jokaiselle potilaalle, myös reumasairauksissa. Reuman hoidossa ei vielä ole yksiselitteisiä verikokeita, joilla voitaisiin selvittää, mistä lääkityksestä kukin potilas hyötyy parhaiten. Keräämällä biopankkeihin näytteitä mahdollisimman monista reumapotilaista voitaisiin tähänkin ongelmaan etsiä vastausta.

Suomen reumatologit ovat aktiivisesti mukana FinnGen -tutkimuksessa, jossa kartoitetaan 500 000 suomalaisen perimä. Yhdistettynä aktiiviseen biopankkitutkimukseen se luo hyvän pohjan löytää täsmähoito jokaiselle potilaalle.

Reumaviikolla voidaan todeta, että nykyiset hoitomenetelmät pohjautuvat pitkäjänteiseen tutkimustyöhön ja yhteistyöhön potilaiden kanssa. Jokainen meistä voi osaltaan edistää tutkimusta antamalla biopankkisuostumuksen. Näin reumasairaudet voidaan tulevaisuudessa ehkä ehkäistä ja tarjota tuleville sukupolville nykyistäkin parempaa hoitoa.

Kirjoittaja on sisätautiopin dosentti, reumatologian, geriatrian ja sisätautien erikoislääkäri, ylilääkäri ja vastuualuejohtaja Tyksin reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksessa.