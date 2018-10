Puheenvuoro: Ilmastokriisi vaatii nopeaa ja syvää toimintatapojen muutosta

Mari Pantsar

Tuuli Hietaniemi

Ihmiskunnan suurimman ongelman ratkaisu pitää vihdoin tuoda Suomen politiikan kovaan ytimeen.

Maailman tiedeyhteisön viesti on selvä. Maapallon lämpeneminen on yhä mahdollista rajata 1,5 asteeseen, mutta se vaatii järisyttävää muutosta energiantuotannossa, kulutuksessa, liikenteessä ja maataloudessa, kertoo Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC tuoreessa raportissaan. Näin nopeasta ja syvästä murroksesta ihmiskunnalla ei ole aiempaa kokemusta.

Viesti on selvä myös Suomen näkökulmasta. Päästöjä on vähennettävä tässä ja nyt, nopeammin ja tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Muuten kaikelta muulta putoaa pohja.

Ratkaisun avaimet ovat päättäjillä. Jotta suuren mittakaavan muutos olisi mahdollinen, ilmastokriisin ratkaisun tulee ohjata kaikkea muuta päätöksentekoa – sen tulee olla talous-, energia-, työllisyys- ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan kova ydin.

Kurssia on käännettävä täysin hienosäädön sijaan. Ei riitä, että meillä on maailman edistyksellisin päästöverotus, jos se ei vähennä päästöjä nykyistä tehokkaammin. Edes kivihiilikiellon kaltaiset merkittävät askeleet eivät auta, jos Suomen nettopäästöt kasvavat.

Vaaditaan uutta otetta, jossa ilmasto- ja energiapolitiikkaa tehdään nykyistä strategisemmin. Verot, tuet, jopa kiellot ja kaikki muut apukeinot on valjastettava systemaattisesti päästövähennysten ajureiksi.

Energia- ja liikennejärjestelmiä on uudistettava radikaalisti, ja niitä koskevat investointipäätökset on tehtävä todella pian. Nopeista liikkeistä on taloudellistakin hyötyä – edelläkävijät toimivat inspiraationa muille ja pääsevät myymään ratkaisujaan. Osaamista meillä kyllä on.

Kestävän kehityksen verosiirtymästä on puhuttu pitkään, mutta silti ympäristöverojen osuus verotuloista on pysynyt Suomessa noin 6–8 prosentin tasolla jo vuosikymmeniä. Puheiden sijaan on käärittävä hihat. Painopistettä on siirrettävä nopeasti työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristöhaittoihin. Verotasot ja -instrumentit tulee valita niin, että päästöt ja luonnonvarojen kestämätön käyttö vähenevät. Ilmaston kannalta haitallisista tuista on lisäksi pystyttävä luopumaan.

Sekä EU:ssa että Suomessa on parhaillaan tekeillä pitkän aikavälin ilmastostrategiat. Ne määrittävät tahdin, jolla murros etenee. Pariisin ilmastosopimuksen mukaista olisi, että Suomen omaksi tavoitteeksi asetetaan hiilineutraalius pian 2030-luvun vaihteen jälkeen. Tähän asti kaavailtu tavoitevuosi 2045 tulee auttamatta liian myöhään.

Komission ehdotusta EU:n pitkän aikavälin strategiasta puolestaan odotetaan ensi kuussa. Suunnitelma on määrä saada valmiiksi vuoden 2019 loppupuolella, kun Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana.

Meille on nyt tarjolla kokoamme suurempi rooli ilmastokriisin ratkaisijana. Puheenjohtajuus tarjoaa aseman, josta tehdä vaikuttavaa, maailmanlaajuista ilmastodiplomatiaa, mutta sekin on valinta, joka uuden hallituksen pitää tehdä. Huolehtiiko Suomi siitä, että EU päivittää päästötavoitteensa 1,5 asteen mukaiseksi ja että päästökauppajärjestelmää korjataan edelleen? Jäämmekö historiaan EU:n kunnianhimoisena veturina ja kansainvälisenä kirittäjänä vai maana, joka päästi tilaisuuden käsistään?

Vaadittava murros on järisyttävä, mutta vielä järisyttävämpi on sen vaihtoehto. Kukaan ei halua nähdä kahta astetta lämpimämpää maailmaa, kun jo yhden asteen lämmennyt maapallo oireilee hirmumyrskyjen, nälkäkriisien ja elinkelvottamaksi muuttuvien alueiden kanssa. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa muutokset muuallakin heijastuvat nopeasti Suomeen. Hallitsemattoman ilmastonmuutoksen hintana voi olla hyvinvointiyhteiskuntamme romahtaminen.

Siksi ei ole ihme, että suomalaiset ovat valmiita hillitsemään ilmastonmuutosta. Kansakuntana olemme selvinneet suurista uhista. Meillä ei ole ollut tapana jäädä levittelemään käsiämme, kun tilanne vaatii päätöksiä ja tekemistä.

Päättäjien vallassa on, teemmekö jotain järisyttävää vai häviämmekö taistelun saamattomuuttamme.

Mari Pantsar on johtaja ja Tuuli Hietaniemi asiantuntija Sitran Hiilineutraali kiertotalous -teemassa.