Puheenvuoro: Turvattomuuden tunne myrkkyä tuottavuudelle

Juha Antila

Työn tuottavuus vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka korkea elintasomme on. Käytännössä vain tuottavuuden kasvun kautta voimme parantaa elintasoamme. Asian voi tiivistää sanomalla, että tuottavuuden kasvu on palkankorotusten paras ystävä.

Tuottavuutta voidaan työpaikoilla parantaa eri tavoin. Käytetyt keinot ratkaisevat sen, onko pyrkimys tuottavuuden kasvattamiseen työntekijöiden näkökulmasta hyvä vai huono asia.

Juha Sipilän hallituksen kaavailema pienten työpaikkojen irtisanomisen helpottaminen ei paranna tuottavuutta yrityksissä, vaikka niin on väitetty. Alun perin lakihanke tosin esiteltiin työllisyyden lisäämisen kannalta tarpeellisena, mutta kun hallituksen tilaamat asiantuntija-arviot eivät tätä väitettä tukeneet, vaihtui peruste lennossa mystisemmäksi tuottavuuden parantamiseksi. Tämäkään peruste ei kestä kriittistä tarkastelua.

Työnantaja, jolla on mahdollisuus irtisanoa työntekijänsä lähes mistä syystä tahansa, saa parhaat työntekijät rekrytoitua vain, jos näillä ei ole parempia vaihtoehtoja. Potkujen jakaminen vähemmän tuottaville ihmisille ja heidän korvaamisensa aiempaa tuottavammilla työntekijöillä voi joissakin tapauksissa lisätä työpaikan tuottavuutta. Käytännössä on kuitenkin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat päinvastaiseen suuntaan.

Tutkimusten mukaan työntekijät Suomessa arvostavat paljon työsuhteiden turvallisuutta. Mikäli hallituksen kaavailut toteutuisivat, olisivat pienet työpaikat työsuhdeturvan osalta riskityöpaikkoja. Mitä järkeä olisi hakeutua töihin työpaikkaan, jossa potkut voi saada ilman ennalta tiedettyä ja objektiivisesti tarkasteltuna hyväksyttävää perustelua?

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että korkean tuottavuuden työntekijät, joilla on mahdollisuuksia valita työpaikoista, karttaisivat pieniä työpaikkoja tai sitten vaatisivat niissä olevalle ylimääräiselle riskille vastineeksi korkeamman palkan tai jotain muuta etuutta. Riski tulee silloin hinnoitelluksi. Tämä tarkoittaa, että pienten työpaikkojen on maksettava ylimääräistä lainsäädännön niille luomasta erityisasemasta. Siitä kärsivät kaikki pienet työpaikat, jotka haluavat rekrytoida avainosaajia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Erityisesti pienissä työpaikoissa tuottavuuden kasvattaminen edellyttää henkilöstöltä halua ja uskallusta osallistua työpaikan toimintojen kehittämiseen, sillä niillä ei ole erillistä kehittämishenkilöstöä. Uusien ideoiden esittäminen ja niiden toteuttaminen on lähes aina riski, sillä vain harvoin voidaan ennalta tietää kaikki asiat, mitä suunniteltuun muutokseen liittyy.

Mikäli työntekijän yllä on potkujen pelko varjostamassa arkea, on selvää, että monet hyvät ja tuottavuutta parantavat ajatukset jäävät esittämättä ja siten toteuttamatta. Esimerkiksi velkaisen tai perheellisen työntekijän on järkevämpää keskittyä vain toteuttamaan kuuliaisesti pomon ohjeita, jotta ei synny perusteita tulla irtisanotuksi. Epävarmuus vie työstä ja arjesta mielekkyyden. Näin syntyviä tuottavuustappioita ei ole mahdollista mitata eikä ennakoida.

Julkisuudessa irtisanomiskynnystä pienissä yrityksissä alentavaa lakihanketta on perusteltu myös työmarkkinoiden dynamiikan lisääntymisellä. Joidenkin mielestä on vain hyvä, kun työpaikan ovi käy tiuhaan, väkeä tulee ja menee.

Liiallisen vaihtuvuuden seurauksena on työyhteisön historiamuistin rapautuminen. Työpaikalla syntyy monenlaista sotkua ja epäselvyyttä, kun työntekijät eivät tunne työpaikalla aiemmin toteutettuja asioita. Epäselvyyksien, jatkuvan perehdyttämisen ja asioiden tuntemattomuudesta johtuvien virheiden ja sekaannusten myötä häviää sekin tuottavuushyöty, mikä olisi kenties saavutettu pienemmällä vaihtuvuudella.

Työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen merkitys on tuottavuuden kestävässä kehittämisessä äärimmäisen tärkeää. Potkujen pelko ja työkavereiden jatkuva vaihtuminen on yhtälö, joka nakertaa sitä ydintä, jonka varassa suomalaisen työelämän korkea laatu ja tuottavuuden henkilöstöstä lähtevä kasvattaminen lepäävät.

Kirjoittaja on SAK:n kehittämispäällikkö.