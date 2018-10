Puheenvuoro: Lukivaikeuden tunnistaminen ja tuki tärkeää

Katja Junnila

Taina Lehto

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä dysleksiaviikkoa, jossa kyse on lukivaikeuden huomioimisesta. Tämä yleinen ja varsin monimuotoinen opintomenestystä heikentävä poikkeavuus ei suoraan liity henkilön suorituskyvyn tasoon, vaan on luku- ja kirjoitustaidon teknisiin valmiuksiin linkittyvä haaste.

Näin ajateltuna lukivaikeus ei ole oikeastaan oppimisvaikeus. On yleistä, ettei lukiongelmainen saa kaikkea luovuuttaan opintojärjestelmän arvioitavaksi ja monet kyvyt jäävät myös palkitsematta.

Lukivaikeus näyttäytyy suomen kaltaisessa kielessä usein hitaana lukemisena. Lukeminen voi olla myös melko sujuvaa, mutta silti aivot tunnistavat osan sanoista väärin.

Luki-lyhenne tarkoittaa tavujensa mukaisesti lukemisen ja usein myös kirjoittamisen todettua vaikeutta. Kansainvälisesti hyväksytyimpiä ovat Lyonin ja ICD:n määritelmät. Eri määritelmille on yhteistä, että dysleksian eli lukivaikeuden ytimessä on aina sanantunnistamisen vaikeus.

Milloin ja mistä syistä lukivaikeus sitten todetaan? Testipyyntö voi tulla opiskelijalta, huoltajalta tai opettajakollegoilta. Yleisin testaussyy lienee koulussa järjestetty lukiseula, jossa on näkynyt juuri lukivaikeudelle tyypillisiä piirteitä. Tällöin koulupsykologi tai lukivaikeuteen perehtynyt erityisopettaja tekee lukivaikeuskartoituksen, jos opiskelija sitä toivoo. Vaikeus kannattaa tunnistaa, koska kyse on myös oikeusturvasta ja tasa-arvosta: todettu lukivaikeus oikeuttaa tarpeellisiin tukitoimiin, myös jatko-opinnoissa ja koetilanteissa koulun ulkopuolella.

Usein vaikeus lukea, ymmärtää tai kirjoittaa toivottua tekstiä kääntyy keskittymättömyydeksi tai pukeutuu motivoitumattomuuden asuun. Heikko lukija väsyy ja kuormittuu opiskellessaan huomattavasti normaalia lukijaa nopeammin. Lukivaikeus ja tarkkaavaisuuden häiriö ovat erittäin yleinen yhdistelmä; on normaali tilanne, että koulussa hoidetaan oppilaan oirehtivaa käytöstä, varsinaisen syyn sen taustalla jäädessä todentamatta.

Oppilaan kohdattavana saattavat olla sekä lukivaikeus, wilma-merkinnät haastavasta käytöksestä ja näiden lisäksi vaiheissaan etenevä murrosikä. Lukivaikeuden varhainen tunnistaminen edesauttaa löytämään oppijalle kohdennettua, yksilöllistä tukea.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Omissa kouluissamme käytetyimpiä tukimuotoja ovat tällä hetkellä lisäaika lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen, tekstituki, äänikirjat, tuetut kokeet, mahdollisuus kirjoittaa koneella tai lyhyemmät tekstit äidinkielen kirjaprojekteissa. Pelkkä ääneen luettu koekysymys voi nostaa koearvosanoja huomattavasti. Jos lukivaikeus on niin merkittävä, että kirjaimet tai rivit hyppivät silmissä, moni hyötyy värikalvosta luettavan tekstin päällä, jolloin mustavalkokontrasti vähenee.

Perusopetuslaki velvoittaa kouluja järjestämään yleistä, tehostettua ja erityistä tukea sitä tarvitseville. Tämän jaottelun ytimessä tulisi olla lukivaikeus kaikkine esiintymismuotoineen.

Tuen ei pitäisi olla hyvin tai huonosti täytettyjä pedagogisia asiakirjoja, vaan käytännön tasolle vietyä metodiikkaa auttaa erilaista oppijaa. Yläkoulun tehtävä on valmentaa oppilaita toiselle asteelle, ja parhaimmillaan oikein kohdennettu lukituki voi olla jopa kuntouttavaa. Sitä voidaan toteuttaa ennen kaikkea sisältöä eriyttävällä opetuksella, ohjaajan ja erityisopettajan tuella.

On yleistä, etteivät heikon lukijan taidot riitä ammattikoulussa, varsinkaan jos hän ei ole saanut tarvitsemaansa tukea. Lukivaikeus on merkittävä työttömyydelle ja syrjäytymiselle altistava tekijä. Pettymykset opintopolulla pyrkivät kumuloitumaan ja kuormittavat oppijaa sekä usein myös oppimisympäristöä. Koululaisten normitettu tukeminen taas edistää suvaitsevaisuutta ja vertaistukea; kaikki tarvitsevat tukea, jopa peruskoulun oppilaanohjaus on tukea, jota kohdistetaan jokaiselle koululaiselle.

Dysleksiaviikon tapahtumia ja webinaareja tuottaa Erilaisten Oppijoiden Liitto alueyhdistyksineen: #EDAdyslexiaday

Kirjoittajat ovat erityisopettajia Loimaan Puistokadun koulusta ja Humppilan yläasteelta. Taina Lehto toimii myös Tmi Lukituki Loimaassa.