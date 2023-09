Vuoden 2022 kertomus Turun kaupungin toiminnasta on hyvä. Siitä voisi olla hyötyä tulevaisuudessa, kun huomioitaisiin virheiden ja epäkohtien korjaaminen pikaisesti.

Ottamatta kantaa talouteen ja pelottavaan velan kasvuun haluan puuttua strategisen johtamisen kehittämisen tärkeiksi asioiksi kirjattuihin periaatteisiin, jotka Turussa on ohitettu. Näistä periaatteista on räikeästi laiminlyöty läpinäkyvyys, avoimuus ja kaupunkilaisten aito osallistaminen.

Päätöksenteko keväällä päätetyssä koulukiistassa – koskien Jäkärlän, Varissuon ja Pääskyvuoren kouluja – oli täysin edellä mainittujen periaatteiden vastaista toimintaa. Siitä puuttui aito osallistaminen ja avoimeen keskusteluun kaupunkilaisten kanssa ei ollut pienintäkään halua, päinvastoin vahvaa kielteisyyttä.

Tässä kohden kaupungin strategisen johtamisen arvoja ei kunnioitettu eikä huomioitu ja tämän laiminlyönnin takana olivat valmistelevat virkamiehet, pormestaristo ja kaupunginhallitus. Pormestariohjelman pelisääntökirjausten noudattaminen ei tunnu koskevan johtavia virkamiehiä eikä itse pormestaristoa. Ohjelman arvostelua suorittava rivijäsen todetaan liian usein lähes aina syylliseksi sopimusrikkomukseen.

Valtuutettu Mikael Miikkola leimasi valtuutetut Sandelinin, Laivorannan, Yrttiahon ja Toivarin änkyröiksi, kun he keväällä yrittivät saada koulujen väistötilakiistan valtuuston käsittelyyn.

Pormestariohjelmaan sitoutuneiden tasa-arvo on kaukana. Nuo änkyrät halusivat noudatettavan sopimusta: ”Pormestarijärjestelmän ansiosta kuntalaisten ääni kuuluu prosessin alusta loppuun ja vapaalle kansalaiskeskustelulle on varattava riittävästi aikaa.”

Nyt keväinen toistuu. Johtavat virkamiehet ja pormestaristo toistavat jääräpäisesti esityksiään laiminlyöden uudelleen edes kohtuullisen valmistelun. Kaupunginhallituksen toukokuinen päätös asiaan liittyvistä valmisteluista jäädytettiin ja unohdettiin kuukausiksi. Nyt vasta syyskuun lopulla pyritään esittämään keinotekoisia kuulemisia tapahtuneeksi. Muun muassa syyskuulle päivätty lapsivaikutusarviointi on pilantekoa asialliselle arvioinnille.

Nyt on taas saatu haluttu kiire päätöksen perusteeksi. Päätöksiä on valmisteltu toteutettavaksi syys-lokakuun vaihteessa. Kouluille ja oppilaille on kuitenkin ilmoitettu jo elokuun puolivälissä Varissuon koulun siirrosta 2024 kesällä Pääskyvuoren koulun pihalle pystytettäviin parakkeihin. Onko kaupunginhallitus edelleen vain leimasin?

Pääskyvuoren ja Varissuon koulujen oppilaiden vanhempien sekä koulujen henkilökunnan kannat eivät ole muuttuneet keväästä. He ovat nyt saaneet vahvan tuen Pääskyvuoriseura ry:ltä. Se julkaisi kantanaan: ”Varissuolta tulee löytyä lähikoulu ja tarvittavien väistötilojen Varissuon koululle tulee löytyä Varissuolta.”

18.4.2023 Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan demarit tekivät aloitteen koulupihojen kehittämisestä. Tämän aloitteen lautakunta hyväksyi yksimielisesti. Näin puheet ja lupaukset ovat edelleenkin kaukana teoista ja päätöksistä. Koulujen pihojen viihtyisyyttä lisätään jatkuvasti parakeilla. Nyt Pääskyvuorella.

Tällaiset tapahtumat, valmistelu ja päätöksenteko syövät todella vahvasti pormestarimallin uskottavuutta.

Henry Toivari

kaupunginvaltuutettu (sd)