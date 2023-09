Yle uutisoi 21.8., kuinka tuhohyönteisten aiheuttamat metsätuhot tulevat pahenemaan ilmastonmuutoksen myötä. Uutisessa mainittujen kotimaisten lajien lisäksi vieraslajit uhkaavat metsien terveyttä, luonnon monimuotoisuutta ja ruoantuotantoa.

Globaali kasvien ja puutavaran kauppa sekä puinen pakkausmateriaali tarjoavat leviämisväylän lukuisille haitallisille vieraslajeille. Levitessään uusille alueille vierasperäsen kasvitaudin tai hyönteisen tuhopotentiaali voi olla suuri, koska kasveilta puuttuvat puolustuskeinot, ja usein myös luontaiset viholliset.

Mahdollisten muualta leviävien tuholaisten ja kasvitautien uhka on todellinen, ja se koskettaa myös tavallisia, puutarhanhoidosta innostuneita suomalaisia. Innokkaimmat tuovat siemeniä, mukuloita ja jopa kokonaisia kasveja ulkomaanmatkoiltaan, ja moni tilaa ajattelemattomasti eksoottisia lajeja verkkokaupasta EU:n ulkopuolelta. Näiden vaarattomalta tuntuvien kasvihankintojen mukana voi maahamme levitä tuholaisia, jotka ovat riski luonnollemme.

Esimerkkejä vieraslajien aiheuttamista haitoista riittää. Täplämahlakärpänen (Drosophila suzukii) levisi 2010-luvulla Aasiasta Eurooppaan ja iski hedelmä- ja marjantuotantoon niin nopeasti, ettei tuholainen koskaan ehtinyt edes EU:n karanteenituhoojien listalle. Karanteenituhoojat ovat kasvitauteja ja tuholaisia, joita torjutaan EU:n kasvinterveyslainsäädännön keinoin.

Täplämahlakärpänen on nyt levinnyt lähes kaikkiin Euroopan maihin ja aiheuttanut merkittäviä satotappioita. Suomeen täplämahlakärpänen voi tulla marjojen mukana ja tuhota viljeltyjen marjojen ohella luonnonmarjojen satoa.

Idästä meille on mahdollisesti leviämässä saarnenjalosoukko, joka on aasialainen kovakuoriaislaji. Se on levinnyt Aasiasta jo Pietariin saakka ja aiheuttanut tuhoja saarnilla.

Pietarista saarnenjalosoukko voi levitä edelleen Suomeen ja Viroon joko luontaisesti tai ihmisen avustamana. Suomessa kasvaa saarnia vähän, joten saarnien kuoleminen olisi menetys suomalaisen luonnon monimuotoisuudelle.

Saarnien myötä voisivat hävitä, tai ainakin käydä hyvin harvinaisiksi saarnilla elävät hyönteis- ja mikrobilajit. Suomessa luonnonvaraisten lehtipuiden harvalukuinen joukko pienenisi entisestään, ja olisi yksi laji vähemmän auttamassa luonnon sopeutumista ilmastonmuutokseen.

EU:ssa kasviperäisten tuotteiden aiheuttamat uhat on tunnistettu ja uutta kasvinterveyslainsäädäntöä noudatettu vuodesta 2019 alkaen. Aika näyttää, onko nykyinen lainsäädäntö vanhaa tehokkaampi uhkien tunnistamisessa ja niiden torjumisessa.

Luonnon ja ruoantuotannon suojelutyössä myös tavallisilla ihmisillä on vastuu siitä, etteivät kasvitaudit ja -tuholaiset pääse leviämään.

Paula Lilja

erityisasiantuntija

Ruokavirasto