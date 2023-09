Turun eläinsuojeluyhdistys julkaisi 8.9. sosiaalisen median kanavillaan tärkeän päivityksen lemmikinomistajien ahdingosta. Kritisoin Turkua ja päättäjiämme niistä valinnoista, jotka ovat johtaneet eläinten (myöhemmin muunlajisten) hyvinvoinnin heikkenemiseen.

Suomen laki velvoittaa kuntia järjestämään lemmikeille arkisin virka-aikana peruseläinlääkäripalvelut omien asukkaidensa kotieläimiä varten (Eläinlääkintähuoltolaki, 11§). Lisäksi laissa on määrätty kunnat järjestämään hoito kiireellistä eläinlääkärin apua tarvitseville kaikkina vuorokaudenaikoina (Eläinlääkintähuoltolaki, 13§).

Turussa nämä lain vaatimat minimivaatimukset on hoidettu ulkoistamalla kunnalliset palvelut yksityisille tarjoajille. Toimintatapa on lain puitteissa täysin sallittu, joskin ei palvele muunlajisten etua. Syynä tähän on oltava yksinkertaisesti raha ja Turun päättäjien välinpitämättömyys elävien olentojen hyvinvoinnista.

Eläinlääkintähuoltolain 18:ssa pykälässä todetaan: "Jos kunta huolehtii 11 ja 13 §:ssä säädettyjen palveluiden järjestämisestä tuottamalla itse palveluja, kunnan on järjestettävä palveluja varten tarpeelliset toimitilat ja työvälineet ottaen huomioon 10 §:ssä tarkoitettu suunnitelma sekä kunnan alueella pidettävien kotieläinten lajit ja lukumäärät."

Turussa on päätetty hoitaa lain vaatima vastuu niin, että vähimmäisedellytykset täyttyvät lain silmissä. Vaikka laki täyttyy, moraalinen vastuu ei.

Turussa elää ihmisten kumppaneina paljon lemmikkejä, joten lienee selvää, että kunnaneläinlääkärin järjestäminen yksityisen toimijan sijaan vaatisi useilta tahoilta paneutumista, ja kunnalta rahallisia resursseja. On kunnalle ilmeisen paljon helpompaa ulkoistaa palvelu, kuin järjestää se itse. Turussa on siis päätetty hoitaa lain vaatima vastuu niin, että vähimmäisedellytykset täyttyvät lain silmissä. Vaikka laki täyttyy, moraalinen vastuu ei.

Mikäli kunta on ulkoistanut yllämainittujen palveluiden tuottamisen yksityisen tai yksityisten eläinlääkäripalvelujen tuottajille, saavat nämä tahot periä omistajalta sopimuksen mukaisen maksun. Lisäksi yksityisellä toimijalla on oikeus periä maksu käyttämistään lääkkeistä ja tarvikkeista (Eläinlääkintähuoltolaki, 20§). Turku on siis hyväksynyt käytetyt sopimushinnat.

Mahdollisuudet laajempiin tutkimuksiin, ympärivuorokautinen valmius sairaalatasoiseen hoitoon ja ennen kaikkea erilainen kulurakenne selittää sen, että yksityisen puolen hintataso on kunnallista kalliimpi.

Turun tietoisesti tekemä ratkaisu rasittaa omistajien lompakkoa siinä määrin, että monien yksityiselle puolelle pakotettujen ihmisten ainut tapa auttaa omaa perheenjäsentään on eutanasia. Turun valitsema tapa tuottaa lain velvoittamat palvelut on sekä eläinsuojelullisesta että eläinten oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna vähintäänkin moraalisesti arveluttava.

Vetoan päättäjiin. Lemmikkien ja heidän perheidensä kannalta kestämättömään tilanteeseen on tehtävä muutos. Eniten Turun rimanalituksesta kärsivät tällä hetkellä he, jotka ovat kaikkein vähiten syyllisiä tilanteeseen, eli muunlajiset.

Laura Virtanen

klinikkaeläinhoitaja