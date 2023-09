Ihmisten lisäksi myös eläimet tarvitsevat lääkäriä. Turussakin. On hyvä, että vihdoin on huomattu tämä iso epäkohta, eli kaupungin eläinlääkärin puuttuminen Turussa.

Nyt Turun Eläinsuojeluyhdistys Tesy on myös esittänyt ajatuksen, että voisi olla klinikka vähävaraisten lemmikeille. Se olisi äärettömän tarpeellinen! Toivottavasti se jonain päivänä toteutuu.

Jos lemmikki on otettu vuosia sitten, mutta elämä on sen jälkeen taloudellisesti muuttunut esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai muun syyn takia, onko silloin oikea vaihtoehto eläimen lopettaminen, vaikka se olisi ainoa ilo ja piristys, jonka vuoksi nousee aamuisin sängystä?

Lemmikin sairastuttua vaikka vain ihan perusjuttuihin, joita iän myötä myös niille tulee, on vaihtoehtona viedä se näille lääkäriasemille, joiden hintatason me kaikki lemmikinomistajat tiedämme. Tai sitten se lemmikistä luopuminen. Joka sekin maksaa.

Nyt joku tietysti miettii, että mitäs otatte lemmikkiä, ellei ole varaa, mutta asiat eivät ole mustavalkoisia.

On suorastaan häpeällistä Turun kokoiselle kaupungille, että aikoinaan on luovuttu omasta eläinlääkäristä. Miksi yleensä tämä päätös on silloin saatu läpi?

Kyllä kaikkeen muuhun tuntuu rahaa löytyvän, mutta ei tähän.

Tosin myös ihmisten on hankala päästä lääkärille, ellei ole rahaa mennä yksityiselle, mutta se on taas toisen kirjoituksen aihe.

Nyt on myös kuntalaisaloite menossa eläinlääkärin saamiseksi Turkuun. Hienoa! Olisiko mahdollista kerätä vielä ihan ”vanhanaikaista” nimilistaa? Näitä voisi olla vaikka paikoissa, joissa monet sen helposti näkisivät. Tai asuntoalueilla, työpaikoilla jne. En tiedä, mitä lupia tämä vaatii, vai vaatiiko mitään. Kaikki kun eivät käytä tai omista nettiä.

Tämä asia on todella tärkeä meille lemmikin omistajille, joilla on pienet tulot. Eläinten pitäisi saada ajoissa hoitoa, se ei saisi olla rahavaroista kiinni. Ihan perushoitoa, joka mahdollisesti estäisi vakavampien sairauksien kehittymisen.

Kyllä varmaan he, joilla on varaa, käyttävät edelleen näitä eläinlääkäriasemia. Mekin käytämme nyt niitä, mutta ainakin itse jätän sitten oman terveydenhoidon taka-alalle.

Jos jossain on edullisimpia eläinlääkäreitä, ei ole näkynyt oikein missään tietoa heistä. Pitäisi olla vaihtoehtoja. Turku voisi myös näyttää esimerkkiä tässä muillekin, kerrankin positiivisesti.

Lisäksi vielä isot kiitokset kaikille teille, jotka työskentelette eläinsuojelun parissa, ja varsinkin vapaaehtoisille. Teette arvokasta työtä ilman palkkaa.

Kissan omistaja Turusta