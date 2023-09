Turun Sanomat uutisoi 8.9., että kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on ottanut Sorttamäki ja Uittamonsilta -nimisen asemakaavahankkeen Turun kaavoitusohjelmaan. Uutista seuranneissa poliittisissa ulostuloissa on aiheellisesti nostettu esiin monia syitä sille, miksei tämän asemakaavan laatiminen ole tarkoituksenmukaista.

Haluamme lisätä listaan mielestämme kaikkein painavimman syyn. Syyn, jonka vuoksi vastustimme siltavarausta tälle paikalle jo kaupunginvaltuuston kokouksessa vuonna 2018: sillalle valittu paikka aiheuttaa peruuttamatonta haittaa alueen arvokkaalle luonnolle.

Silta Hirvensalon ja Uittamon välille on tarkoitus rakentaa Katariinanlaakson Natura-alueen viereen. Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että sillan vaikutukset läheisiin Natura-alueisiin jäävät lievennystoimenpiteilläkin parhaimmillaan kohtalaisiksi. Parhaimmillaan.

Tämä on meistä hälyttävä asia. Rauvolanlahden Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien vaikutusten lisäksi siltayhteys saattaa heikentää luonnon monimuotoisuutta myös Hirvensalon puolen kohteissa. Näistä valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävimpiä ovat Vaahemäen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto ja Sorttamäen jalopuumetsikkö.

Luontokato ei pysähdy pelkillä ohjelmakirjauksilla, sen pysäyttämiseksi tarvitaan tekoja ja arvovalintoja.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on erittäin tärkeää, sillä monimuotoinen luonto on kaikkein elinvoimaisin. Suomalaisista lajeista joka yhdeksäs on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Joka toinen luontotyyppi, eli lajien elinympäristö, Suomessa on uhanalainen. Jos elinympäristö häviää, katoavat myös siitä riippuvaiset lajit – kun kokonaisuus rikotaan, ei yksittäisillä lajeilla ole mitään saumaa pärjätä.

Turun kaupungin ensimmäinen luonnon monimuotoisuusohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.6.2023. Ohjelma toteuttaa Turun pormestariohjelman tavoitetta luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkistrategian Luontokaupunki Turku -tavoitetta, jonka mukaan Turku on vuonna 2030 yksi maailman johtavia luontokaupunkeja.

Ohjelma on hyvä, mutta ilman tekoja ovat ohjelmaan kirjatut lauseet vain tyhjiä fraaseja. Luontokato ei pysähdy pelkillä ohjelmakirjauksilla, sen pysäyttämiseksi tarvitaan tekoja ja arvovalintoja.

Vastuu Katariinanlaakson, Rauvolanlahden, Vaahemäen ja Sorttamäen luontoarvojen suojelusta ja alueiden monimuotoisuuden turvaamisesta on meillä kuntapäättäjillä. Me allekirjoittaneet vihreät varavaltuutetut emme voi koskaan olla kannattamassa sillan rakentamista suunnitellulle paikalle alueen arvokkaan luonnon takia.

Laura Rantanen

Mikaela Sundqvist

varavaltuutetut (vihr)